Как пожиратели грехов очищали души умерших

Традиция исповедования грехов существовала еще у ацтеков, а забирала их богиня Тласолтеотль, которую считали божеством греха, похоти и очищения. Однако к ней можно было обращаться лишь один раз в жизни. В христианской традиции священники отпускают грехи, но в Англии и Шотландии до XX века наряду с ними существовали люди – пожиратели грехов.

Их специально приглашали к умершему, чтобы они забрали его грехи.

Такие люди считались изгоями, их не любили и презирали, но в то же время не могли без них обходиться.

Ацтекская богиня порока и очищения грехов: корни ритуальной традиции



Богиня ацтеков Тласолтеотль.

Человек задумывается о своих грехах обычно поздно, а иногда и с запозданием, когда у него не остается возможности их искупить и исповедовать. И не важно, верил ли он в загробный мир, но родные всегда беспокоились о том, чтобы душа усопшего попала в рай. Вероятно, это стремление у людей закреплено на подсознательном уровне с тех времен, когда об этом думали их предки.

В древних цивилизациях люди уже заботились о своей душе. У ацтеков для очищения от грехов были богиня Тласолтеотль и ягуар-Тепейоллотль, которые принимали на себя их скверны. Но между божествами была разница: ягуару можно было высказать все прегрешения много раз при любой встрече, и тогда считалось, что человек очистился. Богине же – только один раз за всю жизнь. Поэтому эту возможность обычно откладывали на конец жизни. Считали, что богиня дает пороки, вызывает похоть, тем самым насылая на человека грехи. Но она была скорее богиней плодородия, женского начала и очищения, поэтому часто использовали последнее, чтобы снять с себя грех. Ей можно было высказать все самые потаенные события, даже если они были настолько ужасными, что и выговорить их было сложно.

Перед ней обнажали душу, поэтому считали, что всю грязь она забирает себе, отмывает и очищает людей. За это приходилось расплачиваться, и чем тяжелее были грехи, тем сложнее их было смывать. В легком случае ей преподносили бумагу и пост. Он мог быть длительным, если грехов было много, но тогда к нему добавляли искупление кровью – прокалывали язык или ухо и кровью смачивали бумагу, которую потом сжигали.

Тласолтеотль, будучи богиней плодородия, всю грязь и мусор людей перерабатывала, отправляя все в землю. Подтверждением того, что она очищает людей и землю, служит ее изображение с метлой.

Странная практика: ритуал пожирания грехов

У каждого народа есть свои традиции, связанные с освобождением умершего от грехов. Для верующих – это приглашение священника, который снимает их с помощью молитвы, и тогда считается, что душа очищена и может отправляться на небеса. Но, видимо, порой этого людям было недостаточно. Они считали, что умерший с грехами будет приходить к ним, поэтому существовали пожиратели грехов – род занятия, которому не позавидуешь.

Пожиратели грехов существовали в Шотландии, Англии, Ирландии. Эти традиции во многом обязаны уэльской самобытной культуре, поэтому все приграничные с Уэльсом территории поддерживали странный обычай.

Пожиратели грехов были в каждом городе и селении, и как только кто-то умирал, их звали или они сами приходили без приглашения, потому что их уже ждали. Ритуал состоял в том, что усопшему на грудь клали хлеб и ставили на дощечку бокал с элем. Когда приходил пожиратель грехов, он съедал это и произносил приятные слова об усопшем. За это пожирателю платили монетой и выгоняли. И не просто словами, а пинками и палками. Вслед плевали и ругали его, считая, что он стал грязным от грехов. Его нахождение в доме уже не приветствовалось. Иногда такого даже не пускали в дом, а на порог выносили миску с едой и кружку пива, давая немного денег. Он съедал все, сидя на скамеечке, а потом вставал, произносил слова утешения и уходил.

По жизни такие люди занимали самую низшую ступень в обществе. Они обычно жили где-то на окраине селения в нищете, с ними никто не хотел общаться, но при этом, когда кто-то умирал, их ждали. Порой роль пожирателя выполняли обычные нищие города, а иногда это становилось семейной традицией – когда умирал отец, выполнявший роль пожирателя грехов, его сын продолжал дело. Семью пожирателя грехов не уважали так же, как и главного исполнителя. Поэтому после его смерти семья старалась уехать подальше, чтобы никто не знал об их прошлом.

Ритуалы поедания грехов

Традиция поедания грехов настолько древняя, что ее исполнение сохранилось, но не все об этом знают. Это, например, относится к ритуалу, когда на похоронах раздают хлеб и наливают выпивку за умершего. В конце XIX века в Англии в небольшом городке было принято после заупокойной службы со священником наливать в стаканы вино и передавать его через гроб вместе с похоронным печеньем носильщикам.

В некоторых случаях, когда не было пожирателя грехов, хлеб съедал кто-то из родных, или делился на всех родственников по кусочку. В Верхней Баварии до сих пор принято класть на грудь покойному пирог, который потом съедает родственник. На Балканском полуострове было принято выпекать хлебное изделие в виде образа покойного и потом его съедать. В Голландии пекут пироги с инициалами усопшего. В каждом случае изделие съедалось, что также можно отнести к поеданию грехов умершего.

Похоронное печенье

В конце XVIII века упоминается печенье, которое раздавалось для поминания усопшего, поэтому его прозвали «похоронным». Это была разновидность бисквитного печенья, сильно засахаренного, которое складывали по два вместе и заворачивали в черную бумагу или вощеный лист, запечатанный черной печатью. Такое печенье раздавали присутствующим на похоронах или отправляли тем, кто не смог приехать проститься с усопшим.

В Северной Америке на такое печенье наносили погребальные символы в виде ангелочков, черепов, песочных часов. Печенье было настолько распространено, что его специально пекли кондитеры. Они говорили, что на него всегда есть спрос, а его выпечка считалась прибыльным делом. К концу XIX века печенье окрестили «дамские пальчики», которое потом стали употреблять просто так, потому что оно было вкусным. Но в связи с разными традициями у англичан возникал небольшой шок, когда, находясь в Америке, к послеобеденному чаю подавали это печенье в качестве лакомства. У них же оно считалось похоронным печеньем.

Последний пожиратель грехов



Памятник последнему пожирателю грехов — Ричарду Манслоу.

В Англии было много людей, которые выполняли роль пожирателя грехов, но последнему даже поставили памятник. Для этого за три месяца общими усилиями собрали тысячу фунтов стерлингов, а священник отпустил его грехи, хотя для таких людей это никогда не делали. Священнослужители негативно относились к их профессии не только потому, что они забирали их «хлеб», то есть плату за церемонию, но еще и потому, что это не соответствовало канонам церкви. Если к усопшему звали пожирателя грехов, то священник уже не приходил, считая, что только он наделен правом это делать.

Пожиратель грехов Ричард Манслоу стал последним, кто добровольно согласился это делать, и выполнял взятый на себя долг до самой смерти. Он не был нищим и бедным, в отличие от своих ранних предшественников, а был, наоборот, зажиточным человеком – фермером. По крайней мере, не нуждался в тех копейках, которые давали за поедание грехов. Но, как говорили его односельчане, он и не брал деньги, делая это бесплатно.

Существует версия, что к такому роду деятельности его подтолкнуло несчастье: за неделю у него в семье умерло трое детей из четырех. Говорили, что с тех пор он и стал ходить к усопшим, считая, что в селении накопилось много грехов, и эта тяжесть легла на его ангелочков.

Ричард Манслоу был похоронен в Рэтлингхоупе в 1906 году. Со временем могила обветшала, поэтому небезразличные люди собрали деньги, чтобы восстановить ее в память о том, что он не отказывался делать доброе дело. Ведь люди верили, что если человек умирает не исповедавшись, то он не может попасть в рай и будет ходить по бренной земле. Поэтому поедание грехов было столь важно для родственников, которые хотели лучшего для души усопшего.

Преподобный мистер Моррис провел службу в церкви после восстановления могилы, но сказал, что делает это ради усопшего, а не ради ритуала, который долгое время существовал.

Искусство скорби на Руси было совсем иным – там приглашали плакальщиц, которые своими причитаниями провожали душу покойного в последний путь. Считалось, что такие женщины имеют связь с потусторонним миром, а вырывание волос на себе было знаком большого горя. Традицию пытались остановить священники, но это им так и не удалось.