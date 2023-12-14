Обнаружены 13 тыс. артефактов высокоразвитой 3000-летней культуры: О чем узнали учёные

Недавние раскопки в провинции Сычуань выявили ранее неизвестную науке высокоразвитую 3000-летнюю китайскую культуру. Существование китайской цивилизации Саньсиндуй не упоминалось в официальных исторических документах, несмотря на столетия бурного развития! Всего две недели назад в руинах Саньсиндуй китайские археологи обнаружили подлинную сокровищницу, состоящую из почти 13 тысяч артефактов в шести жертвенных ямах! Какие интригующие тайны открылись там учёным и почему они назвали это беспрецедентным открытием последних лет — далее в обзоре.
Беспрецедентные находки на территории цивилизации Саньсиндуй
Археологи обнаружили ранее неизвестную китайскую цивилизацию.
С октября 2020 года количество артефактов и реликвий, обнаруженных на месте Саньсиндуй, пересекло ошеломляющую отметку в 13 000 предметов. На довольно обширной площади было обнаружено шесть огромных жертвенных ям. Одной из последних находок стала бронзовая шкатулка, украшенная нефритом. Верхняя часть сундучка была выполнена в форме панциря черепахи. Ручки шкатулки сделаны в форме голов дракона. Вероятно, перед погребением ларец обернули шёлком, об этом говорят остатки этой ткани на нём.
Бронзовая шкатулка, украшенная нефритом.
Археологи считают, что искусная тонкая работа и потрясающее мастерство, с которым создана эта шкатулка, говорит о её важности для людей того времени. Фантастически оригинальный дизайн и та бережность с которой обращались с этим сундучком предподлагает его огромную ценность, но не открывает тайны его точного предназначения.
Здесь же археологи нашли больше 3 тысяч прекрасно сохранившихся реликвий. Около полутора тысяч бронзовых артефактов, по 500 с лишним предметов из золота и нефрита. Кроме этого исследователи нашли бронзовую статую с телом змеи, голову которой венчала корона. Учёные считают, что столь сложный артефакт указывает на невероятно живое воображение и мистическое видение данной культуры.
Учёные обнаружили здесь огромное количество артефактов.
В одной из жертвенных ям был обнаружен алтарь из бронзы, предназначенный для жертвоприношений. Состоит он из трёх частей. Нижняя представляет собой плоскую платформу с красивым замысловатым узором. Столь поразительное мастерство почти забытой цивилизации указывает на невероятно высокую степень развития. Такое открытие добавляет этой культуре интриги и тайны. Датировка реликвий Саньсиндуй показала возраст почти 3500 лет! Это древнее забытое царство в своём искусстве представляет потрясающее смешение типичных местных стилей, а также примесь вообще неизвестных науке.
Бронзовый жертвенный алтарь, обнаруженный на месте археологических раскопок Саньсиндуй.
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Китай — колыбель древних цивилизаций
Последние открытия в Саньсиндуй доказывают, что Китай был настоящей колыбелью высокоразвитых цивилизаций. В течение веков культура Саньсиндуй процветала на территории нынешнего юго-западного Китая. Основными сохранившимися артефактами являются богато украшенные бронзовые маски и драгоценные ювелирные украшения. Цивилизация внезапно исчезла около 11 века до нашей эры.
Бронзовая голова с золотой маской, найденная при раскопках на месте археологических раскопок Саньсиндуй.
Учёные считают, что её поглотило царство Шу. Смешение художественных стилей в скульптуре и других различных реликвиях отражает культурный обмен и интеграцию китайской цивилизации. Некоторые компоненты типичны для государства Шу, в то время как другие могут ассоциироваться с дозападной династией Чжоу. Все эти факторы говорят о том, что Саньсиндуй является невероятно важной частью всей китайской цивилизации.
Здесь смешались культуры различных регионов Китая.
Как были обнаружены руины Саньсиндуй
Один китайский крестьянин случайно наткнулся на развалины ещё в 1929 году. Первые археологические раскопки начались на этом месте пять лет спустя. Некоторое время спустя их пришлось остановить из-за политической нестабильности, царящей в регионе. Учёные смогли возобновить исследования лишь в конце 20 века.
Только лишь в 2014 году были обнаружены две жертвенные ямы, где находились несколько трёхметровых бронзовых скульптур. Ещё тогда статуи поразили археологов изящным и тонким искусством исполнения. Совершенство было таким всеобъемлющим, какого учёные не встречали доселе нигде в мире. Все артефакты были либо разбиты, либо сожжены, что говорило о том, что они, скорее всего, являлись частью жертвенного ритуала. Помимо статуй археологи обнаружили огромные бронзовые маски с гипертрофированными чертами лица. Эксперты полагают, что маски служили для того, чтобы увековечить память предков или почтить своих богов-создателей.
Эти почти 3000-летние бронзовые головы Саньсиндуй с масками из золотой фольги выглядят как современное искусство и многое говорят о передовых металлургических навыках народа Саньсиндуй.
На сегодняшний день не сохранилось никаких письменных свидетельств или человеческих останков, связанных с Саньсиндуй. В целом большинство учёных сходятмся на том, что эта культура была частью царства Шу. Это государство процветало на равнине Чэнду до того, как было побеждено государством Цинь в 316 году до нашей эры. Точные причины упадка Саньсиндуй неизвестны, но существует множество теорий, связанных с землетрясениями, войнами и прочими катаклизмами.
Раскопки планируют завершить в сентябре-октябре 2022 года.
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