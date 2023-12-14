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Обнаружены 13 тыс. артефактов высокоразвитой 3000-летней культуры: О чем узнали учёные



Недавние раскопки в провинции Сычуань выявили ранее неизвестную науке высокоразвитую 3000-летнюю китайскую культуру. Существование китайской цивилизации Саньсиндуй не упоминалось в официальных исторических документах, несмотря на столетия бурного развития! Всего две недели назад в руинах Саньсиндуй китайские археологи обнаружили подлинную сокровищницу, состоящую из почти 13 тысяч артефактов в шести жертвенных ямах! Какие интригующие тайны открылись там учёным и почему они назвали это беспрецедентным открытием последних лет — далее в обзоре.

Беспрецедентные находки на территории цивилизации Саньсиндуй


Археологи обнаружили ранее неизвестную китайскую цивилизацию.

Археологи обнаружили ранее неизвестную китайскую цивилизацию.

 

С октября 2020 года количество артефактов и реликвий, обнаруженных на месте Саньсиндуй, пересекло ошеломляющую отметку в 13 000 предметов. На довольно обширной площади было обнаружено шесть огромных жертвенных ям. Одной из последних находок стала бронзовая шкатулка, украшенная нефритом. Верхняя часть сундучка была выполнена в форме панциря черепахи. Ручки шкатулки сделаны в форме голов дракона. Вероятно, перед погребением ларец обернули шёлком, об этом говорят остатки этой ткани на нём.
Бронзовая шкатулка, украшенная нефритом.

Бронзовая шкатулка, украшенная нефритом.

 

Археологи считают, что искусная тонкая работа и потрясающее мастерство, с которым создана эта шкатулка, говорит о её важности для людей того времени. Фантастически оригинальный дизайн и та бережность с которой обращались с этим сундучком предподлагает его огромную ценность, но не открывает тайны его точного предназначения.

Здесь же археологи нашли больше 3 тысяч прекрасно сохранившихся реликвий. Около полутора тысяч бронзовых артефактов, по 500 с лишним предметов из золота и нефрита. Кроме этого исследователи нашли бронзовую статую с телом змеи, голову которой венчала корона. Учёные считают, что столь сложный артефакт указывает на невероятно живое воображение и мистическое видение данной культуры.
Учёные обнаружили здесь огромное количество артефактов.

Учёные обнаружили здесь огромное количество артефактов.

 

В одной из жертвенных ям был обнаружен алтарь из бронзы, предназначенный для жертвоприношений. Состоит он из трёх частей. Нижняя представляет собой плоскую платформу с красивым замысловатым узором. Столь поразительное мастерство почти забытой цивилизации указывает на невероятно высокую степень развития. Такое открытие добавляет этой культуре интриги и тайны. Датировка реликвий Саньсиндуй показала возраст почти 3500 лет! Это древнее забытое царство в своём искусстве представляет потрясающее смешение типичных местных стилей, а также примесь вообще неизвестных науке.
Бронзовый жертвенный алтарь, обнаруженный на месте археологических раскопок Саньсиндуй.

Бронзовый жертвенный алтарь, обнаруженный на месте археологических раскопок Саньсиндуй.

 

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Китай — колыбель древних цивилизаций


Последние открытия в Саньсиндуй доказывают, что Китай был настоящей колыбелью высокоразвитых цивилизаций. В течение веков культура Саньсиндуй процветала на территории нынешнего юго-западного Китая. Основными сохранившимися артефактами являются богато украшенные бронзовые маски и драгоценные ювелирные украшения. Цивилизация внезапно исчезла около 11 века до нашей эры.
Бронзовая голова с золотой маской, найденная при раскопках на месте археологических раскопок Саньсиндуй.

Бронзовая голова с золотой маской, найденная при раскопках на месте археологических раскопок Саньсиндуй.

 

Учёные считают, что её поглотило царство Шу. Смешение художественных стилей в скульптуре и других различных реликвиях отражает культурный обмен и интеграцию китайской цивилизации. Некоторые компоненты типичны для государства Шу, в то время как другие могут ассоциироваться с дозападной династией Чжоу. Все эти факторы говорят о том, что Саньсиндуй является невероятно важной частью всей китайской цивилизации.
Здесь смешались культуры различных регионов Китая.

Здесь смешались культуры различных регионов Китая.

 

Как были обнаружены руины Саньсиндуй


Один китайский крестьянин случайно наткнулся на развалины ещё в 1929 году. Первые археологические раскопки начались на этом месте пять лет спустя. Некоторое время спустя их пришлось остановить из-за политической нестабильности, царящей в регионе. Учёные смогли возобновить исследования лишь в конце 20 века.

Только лишь в 2014 году были обнаружены две жертвенные ямы, где находились несколько трёхметровых бронзовых скульптур. Ещё тогда статуи поразили археологов изящным и тонким искусством исполнения. Совершенство было таким всеобъемлющим, какого учёные не встречали доселе нигде в мире. Все артефакты были либо разбиты, либо сожжены, что говорило о том, что они, скорее всего, являлись частью жертвенного ритуала. Помимо статуй археологи обнаружили огромные бронзовые маски с гипертрофированными чертами лица. Эксперты полагают, что маски служили для того, чтобы увековечить память предков или почтить своих богов-создателей.
Эти почти 3000-летние бронзовые головы Саньсиндуй с масками из золотой фольги выглядят как современное искусство и многое говорят о передовых металлургических навыках народа Саньсиндуй.

Эти почти 3000-летние бронзовые головы Саньсиндуй с масками из золотой фольги выглядят как современное искусство и многое говорят о передовых металлургических навыках народа Саньсиндуй.

 

На сегодняшний день не сохранилось никаких письменных свидетельств или человеческих останков, связанных с Саньсиндуй. В целом большинство учёных сходятмся на том, что эта культура была частью царства Шу. Это государство процветало на равнине Чэнду до того, как было побеждено государством Цинь в 316 году до нашей эры. Точные причины упадка Саньсиндуй неизвестны, но существует множество теорий, связанных с землетрясениями, войнами и прочими катаклизмами.

За последнее время археологи обнаружили фрагменты золотых масок, следы шёлка, бронзовую посуду, украшенную изображениями животных, изделия из слоновой кости с искусной резьбой и другие артефакты. Текущий этап раскопок исследователи планируют завершить уже этой осенью. Они ожидают раскопать ещё больше артефактов и продолжить изучать эту забытую сегодня цивилизацию.
Раскопки планируют завершить в сентябре-октябре 2022 года.

Раскопки планируют завершить в сентябре-октябре 2022 года.

 

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