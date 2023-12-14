Обнаружены 13 тыс. артефактов высокоразвитой 3000-летней культуры: О чем узнали учёные

Беспрецедентные находки на территории цивилизации Саньсиндуй

Археологи обнаружили ранее неизвестную китайскую цивилизацию.

Бронзовая шкатулка, украшенная нефритом.

Учёные обнаружили здесь огромное количество артефактов.

Бронзовый жертвенный алтарь, обнаруженный на месте археологических раскопок Саньсиндуй.

Китай — колыбель древних цивилизаций

Бронзовая голова с золотой маской, найденная при раскопках на месте археологических раскопок Саньсиндуй.

Здесь смешались культуры различных регионов Китая.

Как были обнаружены руины Саньсиндуй

Эти почти 3000-летние бронзовые головы Саньсиндуй с масками из золотой фольги выглядят как современное искусство и многое говорят о передовых металлургических навыках народа Саньсиндуй.

Раскопки планируют завершить в сентябре-октябре 2022 года.