Сэндвич на завтрак: пять простых рецептов

Тот, кто придумал сэндвич, был невероятно практичным человеком. От нас зависит только то, из чего он будет состоять, тут уж дело за фантазией. Главное – это быстро, вкусно и сытно!
№1 Сыр и ветчина
Ингредиенты:
- хлеб (ржаной/белый)
- горчица или сметана с чесноком и зеленью
- листы салата
- помидор
- ветчина или колбаса
Приготовление:
2 ломтика хлеба (в идеале по пол сантиметра толщиной) подсушить на сковороде, на нижний добавить смесь из сметаны, чеснока и рубленой зелени (для особо ленивых можно взять горчицу), сверху лист салата, кружок или два от помидора, а сверху пластик твердого сыра и ветчины (колбасы), и накрыть сверху вторым ломтем хлеба.
№2 Необычный с беконом и сыром
Ингредиенты:
- хлеб или булочка для сэндвичей
- 1 яйцо
- сыр твердый
- сыр плавленый
- бекон
- зелень, лист салата (по вкусу).
Приготовление:
Хлеб поджаривается на сковороде без масла. На поджаренный хлеб выкладывается сыр, бекон, потом салат, снова сыр, еще бекон и еще раз хлеб. После этого ставим в СВЧ-печь и запекаем пока сыр не расплавится. Или перед погружение в печь на сэндвич аккуратно разбивается яйцо, а на него кусочек сыра и далее запекаем.
№3 Сэндвич с курицей
Ингредиенты:
- мягкий батон/багет/булка для сэндвича
- куриные стрипсы (можно самодельные, а можно и замороженные)
- соус терияки
- сыр моцарелла
- зелень по вкусу
Приготовление:
Готовые стрипсы обмакнуть в соусе терияки и выложить на разрезанный с одной стороны батон. Накрыть сверху мацареллой и поставить в духовку разогретую до 240 градусов. Как только сыр расплавится, а булка начнет подпекаться – можно вынимать. Сверху можно добавить салат, болгарский перец, огурчики или то, что больше нравится.
№4 С тунцом и сыром
Ингредиенты:
- хлеб
- 1 банка тунца в собственном соку
- сыр Эмменталь (или подобный)
- перец розовый
- каперсы
- сливочное масло
- огурцы.
Приготовление:
Выложить тунца вместе с соком в миску и размять. Посыпать розовым маврикийским перцем (он такой же ароматный, как черный, но не настолько жгучий), добавить каперсы, перемешать. Выложить тертый сыр (как вариант — Эдам или Гауда) и снова перемешать. Разогреть сковороду на среднем огне и подсушить хлеб с обеих сторон. Затем промазать куски с одной стороны маслом и выложить тунцово-сырную смесь, соединив половины сэндвичей — и снова отправить на сковородку. Подержать пару минут под крышкой —сыр должен расплавиться и прихватить рыбную массу. Готовые сэндвичи разрезать по диагонали и украсить кружками огурца.
№5 Сладкий с нектарином
Ингредиенты:
- хлеб
- масло сливочное
- сыр тертый
- арахисовое масло/шоколадная паста
- банан/нектарин
Приготовление:
С внешней стороны хлеб намазывается маслом, а с внутренней шоколадной пастой, сверху нарезанный нектарин, посыпаем сыром (больше по краю для скрепления) и накрываем вторым куском хлеба. Жарим до золотистой корочки с обеих сторон. Арахисовое масло и банан как альтернатива.
Приятного аппетита!
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