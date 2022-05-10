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Сэндвич на завтрак: пять простых рецептов

Тот, кто придумал сэндвич, был невероятно практичным человеком. От нас зависит только то, из чего он будет состоять, тут уж дело за фантазией. Главное – это быстро, вкусно и сытно!

Сэндвич на завтрак: пять простых рецептов

№1 Сыр и ветчина


Ингредиенты:

- хлеб (ржаной/белый)
- горчица или сметана с чесноком и зеленью
- листы салата
- помидор
- ветчина или колбаса

Приготовление:

2 ломтика хлеба (в идеале по пол сантиметра толщиной) подсушить на сковороде, на нижний добавить смесь из сметаны, чеснока и рубленой зелени (для особо ленивых можно взять горчицу), сверху лист салата, кружок или два от помидора, а сверху пластик твердого сыра и ветчины (колбасы), и накрыть сверху вторым ломтем хлеба.

Сэндвич на завтрак: пять простых рецептов

№2 Необычный с беконом и сыром


Ингредиенты:

- хлеб или булочка для сэндвичей
- 1 яйцо
- сыр твердый
- сыр плавленый
- бекон
- зелень, лист салата (по вкусу).

Приготовление:

Хлеб поджаривается на сковороде без масла. На поджаренный хлеб выкладывается сыр, бекон, потом салат, снова сыр, еще бекон и еще раз хлеб. После этого ставим в СВЧ-печь и запекаем пока сыр не расплавится. Или перед погружение в печь на сэндвич аккуратно разбивается яйцо, а на него кусочек сыра и далее запекаем.

Сэндвич на завтрак: пять простых рецептов

№3 Сэндвич с курицей


Ингредиенты:

- мягкий батон/багет/булка для сэндвича
- куриные стрипсы (можно самодельные, а можно и замороженные)
- соус терияки
- сыр моцарелла
- зелень по вкусу

Приготовление:

Готовые стрипсы обмакнуть в соусе терияки и выложить на разрезанный с одной стороны батон.
Накрыть сверху мацареллой и поставить в духовку разогретую до 240 градусов. Как только сыр расплавится, а булка начнет подпекаться – можно вынимать. Сверху можно добавить салат, болгарский перец, огурчики или то, что больше нравится.

Сэндвич на завтрак: пять простых рецептов

№4 С тунцом и сыром


Ингредиенты:

- хлеб
- 1 банка тунца в собственном соку
- сыр Эмменталь (или подобный)
- перец розовый
- каперсы
- сливочное масло
- огурцы.

Приготовление:

Выложить тунца вместе с соком в миску и размять. Посыпать розовым маврикийским перцем (он такой же ароматный, как черный, но не настолько жгучий), добавить каперсы, перемешать. Выложить тертый сыр (как вариант — Эдам или Гауда) и снова перемешать. Разогреть сковороду на среднем огне и подсушить хлеб с обеих сторон. Затем промазать куски с одной стороны маслом и выложить тунцово-сырную смесь, соединив половины сэндвичей — и снова отправить на сковородку. Подержать пару минут под крышкой —сыр должен расплавиться и прихватить рыбную массу. Готовые сэндвичи разрезать по диагонали и украсить кружками огурца.

Сэндвич на завтрак: пять простых рецептов

№5 Сладкий с нектарином


Ингредиенты:

- хлеб
- масло сливочное
- сыр тертый
- арахисовое масло/шоколадная паста
- банан/нектарин

Приготовление:

С внешней стороны хлеб намазывается маслом, а с внутренней шоколадной пастой, сверху нарезанный нектарин, посыпаем сыром (больше по краю для скрепления) и накрываем вторым куском хлеба. Жарим до золотистой корочки с обеих сторон. Арахисовое масло и банан как альтернатива.

Сэндвич на завтрак: пять простых рецептов

Приятного аппетита!

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