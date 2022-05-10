Сэндвич на завтрак: пять простых рецептов

Тот, кто придумал сэндвич, был невероятно практичным человеком. От нас зависит только то, из чего он будет состоять, тут уж дело за фантазией. Главное – это быстро, вкусно и сытно!









№1 Сыр и ветчина

№2 Необычный с беконом и сыром

№3 Сэндвич с курицей

№4 С тунцом и сыром

№5 Сладкий с нектарином