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Как использовать резиновые перчатки в быту

Многие хозяйки во время уборки дома использую резиновые перчатки, которые очень часто рвутся. Однако не стоит расстраиваться и выкидывать порванную перчатку, ведь ей можно подарить вторую жизнь и использовать для решения многих бытовых задач.
У старой перчатки можно отрезать пальцы. Они смогут защитить ваши пальцы, если на них будут порезы или ранки.

Как использовать резиновые перчатки в быту

Оставшуюся часть перчатки разрежьте на полосы шириной 1-1,5 см. Такие резинки — незаменимая вещь в сезон заготовок, ведь с их помощью будет очень удобно подписывать баночки.

Как использовать резиновые перчатки в быту

Резинкой можно зафиксировать салфетку на горлышке бутылки для масла. Такой лайфхак поможет избежать проливания масла и жирных пятен на столе.

Как использовать резиновые перчатки в быту

Еще один лайфхак для чистого дома: обрежьте горлышко пластиковой бутылки и вставьте его в пакет со стиральным порошком.

Как использовать резиновые перчатки в быту

Зафиксируйте горлышко резинкой, теперь насыпать порошок будет очень удобно, он не будет просыпаться.

Как использовать резиновые перчатки в быту

Смотрите на видео оригинальные способы использования рваных резиновых перчаток:

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Перчаткиприменение

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