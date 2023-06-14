Как использовать резиновые перчатки в быту

Многие хозяйки во время уборки дома использую резиновые перчатки, которые очень часто рвутся. Однако не стоит расстраиваться и выкидывать порванную перчатку, ведь ей можно подарить вторую жизнь и использовать для решения многих бытовых задач.

У старой перчатки можно отрезать пальцы. Они смогут защитить ваши пальцы, если на них будут порезы или ранки.







Оставшуюся часть перчатки разрежьте на полосы шириной 1-1,5 см. Такие резинки — незаменимая вещь в сезон заготовок, ведь с их помощью будет очень удобно подписывать баночки.







Резинкой можно зафиксировать салфетку на горлышке бутылки для масла. Такой лайфхак поможет избежать проливания масла и жирных пятен на столе.







Еще один лайфхак для чистого дома: обрежьте горлышко пластиковой бутылки и вставьте его в пакет со стиральным порошком.







Зафиксируйте горлышко резинкой, теперь насыпать порошок будет очень удобно, он не будет просыпаться.







Смотрите на видео оригинальные способы использования рваных резиновых перчаток:



