Фатальные ошибки и оплошности, которые изменили ход истории

Крупные ошибки, которые сильно повлияли на развитие значимых исторических событий.
Ошибки допускает каждый. И если для одних они оборачиваются лишь мелкой неприятностью, то оплошности других приводят к войнам, эпидемиям и катастрофам. О фатальных ошибках сегодня и пойдет речь.
1. Бомбардировка Хиросимы
Неправильный перевод привел к бомбардировке Хиросимы.
Бомбардировка Хиросимы - одно из самых страшных событий Второй мировой войны. Однако ужасных последствий можно было бы избежать, будь американский переводчик более квалифицированный. Дело в том, что в Постдамской декларации США потребовали от Японии немедленной капитуляции. На что получили ответ от японского премьер-министра Кантаро Судзуки, где фигурировало довольно многозначное слово «мокусацу». Скорее всего премьер просил дать время на раздумья, а переводчик зачитал это слово, как категоричное «отказаться». В результате этой глупой оплошности США уже через несколько дней скинуло на Хиросиму первую в истории атомную бомбу.
2. Продажа Аляски
Продажа Аляски Соединенным Штатам.
1867 году Аляска представляла собой пустынную местность, засыпанную снегом. Поэтому Россия с радостью согласилась продать ее Соединенным Штатам Америки за 7,2 миллионов долларов. Тогда никто и предположить не мог, что через пару десятилетий Аляска станет крупным объектом золотодобычи. А немного позднее там была обнаружена еще и нефть. Получается, что американцы за совсем небольшие деньги выкупили у России настоящий кладезь ценных ресурсов.
3. Уничтожение котов
Истребление котов, ускорившее эпидемию чумы.
Именно в котах англичане много лет назад увидели источник угрозы. Тогда в стране уже появились первые очаги бубонной чумы, переносчиками которой, по мнению, народа были именно кошки. В тот же год все коты и кошки были безжалостно истреблены. Каково же было их удивление, когда после жестокой расправы над животными, масштабы эпидемии только увеличились. Оказалось, что переносчиками чумы были вовсе не кошки, а крысы, которых в Англии, как и во всей Европе, было огромное множество.
4. Лесной пожар
Крупный лесной пожар в Калифорнии.
В ходе страшнейшего пожара 2003 года, который охватил Калифорнию было уничтожено 1200 квадратных километров леса, 2322 дома и 14 человек погибло. Сложно поверить, что столь страшный пожар - дело рук человека. Дело в том, что охотник заблудился в лесах возле Сан-Диего. В надежде, что его найдут он зажег сигнальный огонь, который быстро разошелся по сухой траве, перекинулся на деревья и стал приобретать стихийные масштабы.
5. Крушение Титаника
Крушение Титаника из-за отсутствия биноклей.
Крушение Титаника стало чуть ли не самой известной трагедией столетия. Тогда в 1912 году никто и предположить не мог, что страшных последствий можно было избежать, если бы не цепочка незначительных событий. Так, перед самым отплытием, управляющая компания решила заменить одного из офицеров. А тот, без всякого злого умысла, забыл передать преемнику ключ от кладовой, где помимо хозяйственного инвентаря хранились бинокли. Не имея должного оборудования Фред Флит, который отвечал за препятствия на пути, не сумел вовремя заметить приближающийся айсберг.
6. Начало Первой мировой войны
Поворот не туда ускорил начало Первой мировой войны.
В начале ХХ века противоречия между крупнейшими европейскими странами нарастали с каждом годом, и начало Первой мировой войны было попросту неизбежным. Однако, никто из действующих сторон не торопился идти в атаку, и могло бы пройти еще несколько десятилетий, если бы не одна случайность.
Во время первого покушения на эрцгерцога Франца Фердинанда произошел взрыв, в результате которого пострадало много невинных людей. Тогда Франц решил навестить пострадавших в больнице. По пути туда шофер пропустил нужный поворот и проехал мимо кофейни, где в тот момент находился сербский террорист Гаврило Принцип, готовящийся к очередному злодеянию. Тот, долго не думая, осуществил два выстрела, которые забрали жизни эрцгерцога и его супруги. После такой кровавой расправы начало войны не заставило долго себя ждать.
7. Великий лондонский пожар
Начало Великого лондонского пожара.
Сложно поверить, что Великий лондонский пожар, охвативший центральные районы города, начался по вине невнимательного пекаря. Пожар начался в пекарне Томаса Фарринера на улице Паддинг-лейн и очень быстро перекинулся на близлежащие строения. За три дня огонь уничтожил 13500 домов и 87 церквей, оставив без крыши 70 тысяч человек, при общем населении в 80 тысяч.
8. Появление пенициллина
Открытие пенициллина.
Случайное открытие пенициллина - это единственный пункт в нашем сегодняшнем списке, который принес позитивные результаты. Все произошло в грязной лаборатории Александра Флеминга, который за обедом обнаружил на своей тарелке плесень. Дальнейшее ее исследование привело к выявлению пенициллина - первого в истории антибиотика. За это изобретение Флеминг получил Нобелевскую премию.
9. Захват Нормандии
Захват Нормандии и день рождения жены Роммеля.
Обороной северного побережья Франции руководил лучший генерал Адольфа Гитлера Эрвин Роммель. 6 июня 1944 года генерал, оценив неблагоприятные погодные условия, решил, что противники отложат высадку в Нормандии, и отправился домой праздновать день рождения своей супруги. Однако, соперники поступили иначе. В тот день они захватили все 5 пляжей, убив около 9000 немецких солдат.
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