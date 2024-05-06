Выращивание зелени в пластиковой бутылке

Вырастить зелень можно не только на грядке! Соберите достаточное количество пластиковых бутылок и претворите идею ниже в жизнь. Это действительно очень просто!

Автономная система для выращивания зелени, которую даже не нужно поливать. Всё работает и без вашего участия! Достаточно лишь один раз собрать конструкцию, чтобы потом наслаждаться плодами работы — урожаем зелени.







Подготовка пластиковых бутылок и труб

Сборка поделки

Возьмите достаточно пластиковых бутылок объёмом 5 л. Вырежьте в них окошко на одной из боковых сторон.На параллельной окошку стороне сделайте дренажные отверстия. На двух других — сквозные отверстия достаточной ширины. Возьмите трубу ПВХ. На равном расстоянии друг от друга сделайте в ней небольшие отверстия.Вставьте трубу в пластиковые бутылки через сквозные боковые отверстия. Одну сторону трубы закройте заглушкой. На другую приклейте половинку 1,5 л пластиковой бутылки, разрезанной пополам (часть с горлышком, как на фото ниже).Переместите конструкцию на постоянное место. Наполните бутылки землей и подкормками. Высадите семена или рассаду зелени.Через бутылку сбоку налейте воду! Она будет медленно поступать в землю по мере просыхания.Периодически воду нужно подливать, но не часто. Фактически зелень растёт сама по себе! Очень интересная конструкция для выращивания.