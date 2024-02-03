20 картин известных художников, по которым можно проследить историю корсета

В XVI веке корсет придавал женской фигуре максимально строгий плоский силуэт

Скорее всего, главным популяризатором корсета можно считать Екатерину Медичи – именно она сделала его обязательным для ношения при Французском дворе

В XVI веке в основе очень жесткой конструкции могли быть металлические пластины , слоновая кость или, позднее, китовый ус

XVII век отличался очень тяжелыми парадными нарядами, перегруженными драгоценностями и тканями

Корсет служил своеобразным «центром тяжести» для этого громоздкого великолепия

На детей корсеты одевали уже с 4-5 лет

Во времена Петра I московские кавалеры, незнакомые с западными обычаями, танцуя с дамами, принимали пластины корсетов за ребра

В XVIII веке корсет носили в основном для формирования осанки

Вес массивных юбок распределялся благодаря корсету более равномерно и переносился на плечи

Корсет В XVIII веке не был очень туго затянут и помогал дамам держать осанку во время стояния на многочасовых приемах

Стиль ампир в начале XIX века принес дамам огромную свободу по сравнению с модой предыдущего века

Тем не менее, корсеты одевались и под легкие платья – рубашки с завышенной талией. Теперь они служили для коррекции фигуры

К середине XIX века талия вернулась на место и корсеты стали затягивать все туже, добиваясь модного и сегодня силуэта «песочные часы»

К концу века корсет «выходит в массы», перестает быть признаком парадных одеяний знати, но становится и частью повседневной одежды

В сочетании с пышным турнюром корсет позволяет создать изящную S-образную форму

Именно в XIX веке медики начинают критиковать корсеты за деформации фигуры

В это время корсет становится своеобразным символом закрепощения женщин. Суфражистки, кроме избирательного права, требуют возможности носить одежду без корсета

Тем не менее, к началу XX корсеты становятся максимально утянутыми, они удлиняются и доходят до колен

Так называемый Эдвардианский корсет корректирует уже практически всю фигуру

С началом Первой мировой войны наступает время резких перемен в мире моды, и корсет постепенно теряет свои позиции

История корсета прерывается в середине XX века , чтобы вновь продолжиться в XXI уже в новых материалах и с новыми качествами