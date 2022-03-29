Монохромный мир тёмного сюрреализма, или рисунки о том, что скрыто глубоко внутри большинства

Спи, моя радость, усни. Автор: Miles Johnston.
Творчество Майлса Джонстона (Miles Johnston) наполнено невероятным спокойствием и нотками тёмного сюрреализма, где оживают символичные сюжеты, главными героями которых чаще всего становятся очаровательные девушки, окружённые мрачными событиями.
Необычный взгляд на жизнь и окружающий мир, помогает автору создавать своеобразные работы, созданные при помощи простого карандаша, в которых он затрагивает тему людей и одиночества. И совсем неважно, где именно оказывается человек, в космическом пространстве или же на Земле, художник старается следовать классической схеме современного искусства, пытаясь доказать зрителю то, что по сути как такового одиночества не существует.
Страхи. Автор: Miles Johnston.
Медузы. Автор: Miles Johnston.
Тараканы. Автор: Miles Johnston.
Водопад. Автор: Miles Johnston.
Мысли. Автор: Miles Johnston.
Музыка. Автор: Miles Johnston.
Юность. Автор: Miles Johnston.
Иллюзия. Автор: Miles Johnston.
Одержимость. Автор: Miles Johnston.
Истинное лицо. Автор: Miles Johnston.
Лица. Автор: Miles Johnston.
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