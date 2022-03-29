Монохромный мир тёмного сюрреализма, или рисунки о том, что скрыто глубоко внутри большинства





Спи, моя радость, усни. Автор: Miles Johnston.

Творчество Майлса Джонстона (Miles Johnston) наполнено невероятным спокойствием и нотками тёмного сюрреализма, где оживают символичные сюжеты, главными героями которых чаще всего становятся очаровательные девушки, окружённые мрачными событиями



Творчество(Miles Johnston) наполнено невероятным спокойствием и нотками тёмного сюрреализма, где оживают символичные сюжеты, главными героями которых чаще всего становятся очаровательные девушки, окружённые мрачными событиями .

Страхи. Автор: Miles Johnston.

Медузы. Автор: Miles Johnston.

Тараканы. Автор: Miles Johnston.

Водопад. Автор: Miles Johnston.

Мысли. Автор: Miles Johnston.

Музыка. Автор: Miles Johnston.

Юность. Автор: Miles Johnston.

Иллюзия. Автор: Miles Johnston.

Одержимость. Автор: Miles Johnston.

Лица. Автор: Miles Johnston.

Необычный взгляд на жизнь и окружающий мир, помогает автору создавать своеобразные работы, созданные при помощи простого карандаша, в которых он затрагивает тему людей и одиночества. И совсем неважно, где именно оказывается человек, в космическом пространстве или же на Земле, художник старается следовать классической схеме современного искусства, пытаясь доказать зрителю то, что по сути как такового одиночества не существует.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: