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12 практичных советов для уборки дома

Даже если уборка дома и не самое любимое ваше занятие, результат всегда оправдывает затраченные усилия. Это чувство выполненного долга, когда все вокруг сияет чистотой.

Публикуем советы, которые помогут вам довести все до блеска.

Восстанавливаем стол


12 практичных советов для уборки дома


Смешайте ½ стакана уксуса с ½ стакана оливкового масла, смочите тряпку в смеси и втирайте в дерево. Царапины полностью исчезают, а поверхность выглядит как новая.




Отбеливаем наволочки


12 практичных советов для уборки дома


Смешайте 1 стакан стирального порошка, 1 стакан измельченного моющего средства для посудомоечной машины, 1 стакан отбеливателя, ½ чашки буры и добавьте очень горячую воду.



Чистим шкаф


12 практичных советов для уборки дома


Смешайте 1 ложку растительного масла с 2 ложками пищевой соды и используйте щетку или ткань для очистки шкафа.



Кран или насадка для душа


12 практичных советов для уборки дома


Очистить кран или насадку для душа от известкового налета поможет уксус. Обычно бывает достаточно 20 минут.


12 практичных советов для уборки дома


Если после этого налет не сошел, заверните насадку в пакет с уксусом и оставьте еще на час. После тщательно промойте.



Утюг


12 практичных советов для уборки дома


1. Застелите гладильную доску бумагой и насыпьте на нее немного соли.
2. Установите регулятор нагрева утюга на максимальное значение (N.B.: функция «Пар» должна быть выключена, а в утюге не должно быть воды).
3. Проведите нагретым утюгом по соли.

Вся грязь с поверхности утюга счистится быстро и просто.



Чугунная сковорода


12 практичных советов для уборки дома


Вам потребуется чистящее средство для плиты, перчатки, мешки для мусора и белый уксус.



Плесень в ванной


12 практичных советов для уборки дома


Возьмите вату и сделайте из нее шарики, примерно 1 сантиметр в диаметре. Намочите их отбеливающим средством, положите на плесень и оставьте все это дело на ночь. С утра удалите остатки плесени старой зубной щеткой.



Решетка на плите


12 практичных советов для уборки дома


Убрать жир на решетке можно с помощью нашатырного спирта. Положите решетку в пластиковый мешок и добавьте туда 2–3 столовые ложки нашатырного спирта. Через 12 часов промойте ее.



Столовое серебро


12 практичных советов для уборки дома

Столовое серебро легко чистить при помощи кипятка, алюминиевой фольги и соли. Все это нужно поместить в миску или в раковину и оставить на 30 минут. Приборы будут чистыми!



Диван из микрофибры


12 практичных советов для уборки дома

Удалить пятна с дивана поможет чистая белая щетка и небольшое количество спирта. Чтобы избавиться от неприятного запаха, нанесите небольшое количество соды.


 

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