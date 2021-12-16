12 практичных советов для уборки дома

С нами не соскучишься!

Даже если уборка дома и не самое любимое ваше занятие, результат всегда оправдывает затраченные усилия. Это чувство выполненного долга, когда все вокруг сияет чистотой.



Публикуем советы, которые помогут вам довести все до блеска.



Восстанавливаем стол

Смешайте ½ стакана уксуса с ½ стакана оливкового масла, смочите тряпку в смеси и втирайте в дерево. Царапины полностью исчезают, а поверхность выглядит как новая.







Отбеливаем наволочки

Смешайте 1 стакан стирального порошка, 1 стакан измельченного моющего средства для посудомоечной машины, 1 стакан отбеливателя, ½ чашки буры и добавьте очень горячую воду.

Чистим шкаф

Смешайте 1 ложку растительного масла с 2 ложками пищевой соды и используйте щетку или ткань для очистки шкафа.

Кран или насадка для душа

Очистить кран или насадку для душа от известкового налета поможет уксус. Обычно бывает достаточно 20 минут.

Если после этого налет не сошел, заверните насадку в пакет с уксусом и оставьте еще на час. После тщательно промойте.

Утюг

1. Застелите гладильную доску бумагой и насыпьте на нее немного соли.

2. Установите регулятор нагрева утюга на максимальное значение (N.B.: функция «Пар» должна быть выключена, а в утюге не должно быть воды).

3. Проведите нагретым утюгом по соли.

Чугунная сковорода

Вся грязь с поверхности утюга счистится быстро и просто.

Вам потребуется чистящее средство для плиты, перчатки, мешки для мусора и белый уксус.

Плесень в ванной

Возьмите вату и сделайте из нее шарики, примерно 1 сантиметр в диаметре. Намочите их отбеливающим средством, положите на плесень и оставьте все это дело на ночь. С утра удалите остатки плесени старой зубной щеткой.

Решетка на плите

Убрать жир на решетке можно с помощью нашатырного спирта. Положите решетку в пластиковый мешок и добавьте туда 2–3 столовые ложки нашатырного спирта. Через 12 часов промойте ее.

Столовое серебро

Столовое серебро легко чистить при помощи кипятка, алюминиевой фольги и соли. Все это нужно поместить в миску или в раковину и оставить на 30 минут. Приборы будут чистыми!

Диван из микрофибры

Удалить пятна с дивана поможет чистая белая щетка и небольшое количество спирта. Чтобы избавиться от неприятного запаха, нанесите небольшое количество соды.