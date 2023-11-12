15 зданий мира, которые в корне ломают стереотипы об архитектуре

Самые необычные здания мира.

1. Хан Шатыр, Астана, Казахстан

Хан Шатыр - крупный торгово-развлекательный центр в столице Казахстана Астане.

Изюминка «Хан Шатыра» – пляжный курорт с тропическим климатом, растениями и температурой + 35 °С круглый год.

2. Музей Гуггенхайма, Бильбао, Испания

Музей Гуггенхайма – настоящая архитектурная достопримечательность, образец дерзкой конфигурации и инновационного дизайна.

Это здание изменило взгляд мира на современную архитектуру и музеи и стало символом возрождения промышленного города Бильбао.

3. Храм Лотоса, Дели, Индия







Главный бахайский храм Индии и сопредельных стран, построенный в 1986 году.

Храм Лотоса - известен как главный храм Индийского субконтинента и главная достопримечательность города.

4. Кривой дом, Сопот, Польша

Создаётся впечатление, что он то ли расплавился на солнце, то ли это оптическая иллюзия.

Кривой дом действительно является кривым и не содержит не единого ровного места и угла.

5. Хабитат 67, Монреаль, Канада

Необычный жилой комплекс в Монреале был спроектирован архитектором Моше Сафди в 1966–1967 годах .

Основа строения – 354 куба , наращенных друг на друга.

6. Танцующее здание, Прага, Чехия

Танцующий дом, который в шутку называется «Джинджер и Фред», – это архитектурная метафора танцующей пары Джинджер Роджерс и Фред Астер.

А на крыше здания находится французский ресторан с видом на Прагу.

7. Лесное спиральное здание, Дармштадт, Германия

Лесная спираль - раскрашенный в разные цвета волшебный домик из детской сказки с плавающими линиями изогнутого фасада.

Это оригинальное сооружение в виде подковы, спирально поднимающейся вверх, называют «необычным домом среди обычного однообразия».

8. Перевернутый дом, Шимбарк, Польша

Посмотреть на интересное сооружение приезжают не только поляки, но и иностранные туристы.

Целью постройки является напоминание людям о совершенных ими ошибках, о том, что можно не только перевернуть всё с ног на голову, но и поставить в исходное положение.

9. Ват Ронг Кхун, Чианг-Рай, Таиланд

Белый храм Ват Ронг Кхун - самый удивительный и необычный буддийский храм.

Храм символизирует чистоту Будды и считается одной из жемчужин Таиланда.

10. Солнечная печь, Оделио, Франция

Солнечная печь во Франции предназначена для выработки и концентрации высоких температур, необходимых для различных процессов.

11. Центр здоровья мозга имени Лу Руво в Лас-Вегасе

13 июля 2009 года в американском городе Лас-Вегас, США, был открыт медицинский комплекс «Центр здоровья мозга».

Здание было спроектировано одним из самых известных современных архитекторов Фрэнком Гери.

12. Дом Роберта Рипли, Ниагара Фолс, Канада

Этот дом был построен в память о землетрясении силой в 8 баллов, которое случилось здесь в 1812 году.

Канадский музей «Хотите – верьте, хотите – нет!» - до сих пор обладает репутацией наилучшего музея города.

13. Музей современного искусства, Нитерой, Бразилия

Знаменитое архитектурное творение Оскара Нимейера в стиле модернизма.

Здание строилось в течение пяти лет и было завершено в 1996 году.

14. Штаб квартира фирмы ING, Амстердам, Нидерланды

Здание штаб-квартиры одной из крупнейших финансовых корпораций мира ING в Амстердаме из-за формы напоминает ботинок.

Критики сравнивают это здание с гигантским замком из песка, а поклонники соотносят с архитектурой древних инков.

15. Центр музыки в Сиэтле, США

Музей музыки и научной фантастики в Сиэтле выглядит довольно экстравагантно.

Автор замыслил сооружение без точных форм и правильного расположения стен , окон и потолка как символ пластичности и энергии музыки.