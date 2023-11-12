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15 зданий мира, которые в корне ломают стереотипы об архитектуре



 
Самые необычные здания мира.

Самые необычные здания мира.

В мире полным-полно странных и непонятных вещей, которые постоянно привлекают к себе внимание, вызывая различные эмоции, ощущения и ассоциации. Так же обстоят дела и с самыми необычными зданиями, глядя на которы, понимаешь одну простую вещь, что эти сооружения ломают все стереотипы об архитектуре. А некоторые из них и вовсе повергают в культурный шок, заставляя задуматься над тем, а что же это вообще такое – дом, космический корабль или нечто другое?

1. Хан Шатыр, Астана, Казахстан


 

 
Хан Шатыр - крупный торгово-развлекательный центр в столице Казахстана Астане.

Хан Шатыр - крупный торгово-развлекательный центр в столице Казахстана Астане.

 

 
Изюминка «Хан Шатыра» – пляжный курорт с тропическим климатом, растениями и температурой +35°С круглый год.

Изюминка «Хан Шатыра» – пляжный курорт с тропическим климатом, растениями и температурой +35°С круглый год.

 

2. Музей Гуггенхайма, Бильбао, Испания


 

 
Музей Гуггенхайма – настоящая архитектурная достопримечательность, образец дерзкой конфигурации и инновационного дизайна.

Музей Гуггенхайма – настоящая архитектурная достопримечательность, образец дерзкой конфигурации и инновационного дизайна.

 

 
Это здание изменило взгляд мира на современную архитектуру и музеи и стало символом возрождения промышленного города Бильбао.

Это здание изменило взгляд мира на современную архитектуру и музеи и стало символом возрождения промышленного города Бильбао.

 

3. Храм Лотоса, Дели, Индия





 

 
Главный бахайский храм Индии и сопредельных стран, построенный в 1986 году.

Главный бахайский храм Индии и сопредельных стран, построенный в 1986 году.

 

 
Храм Лотоса - известен как главный храм Индийского субконтинента и главная достопримечательность города.

Храм Лотоса - известен как главный храм Индийского субконтинента и главная достопримечательность города.

 

4. Кривой дом, Сопот, Польша


 

 
Создаётся впечатление, что он то ли расплавился на солнце, то ли это оптическая иллюзия.

Создаётся впечатление, что он то ли расплавился на солнце, то ли это оптическая иллюзия.

 

 
Кривой дом действительно является кривым и не содержит не единого ровного места и угла.

Кривой дом действительно является кривым и не содержит не единого ровного места и угла.

 

5. Хабитат 67, Монреаль, Канада


 

 
Необычный жилой комплекс в Монреале был спроектирован архитектором Моше Сафди в 1966–1967 годах.

Необычный жилой комплекс в Монреале был спроектирован архитектором Моше Сафди в 1966–1967 годах.

 

 
Основа строения – 354 куба, наращенных друг на друга.

Основа строения – 354 куба, наращенных друг на друга.

 

6. Танцующее здание, Прага, Чехия


 

 
Танцующий дом, который в шутку называется «Джинджер и Фред», – это архитектурная метафора танцующей пары Джинджер Роджерс и Фред Астер.

Танцующий дом, который в шутку называется «Джинджер и Фред», – это архитектурная метафора танцующей пары Джинджер Роджерс и Фред Астер.

 

 
А на крыше здания находится французский ресторан с видом на Прагу.

А на крыше здания находится французский ресторан с видом на Прагу.

 

7. Лесное спиральное здание, Дармштадт, Германия


 

 
Лесная спираль - раскрашенный в разные цвета волшебный домик из детской сказки с плавающими линиями изогнутого фасада.

Лесная спираль - раскрашенный в разные цвета волшебный домик из детской сказки с плавающими линиями изогнутого фасада.

 

 
Это оригинальное сооружение в виде подковы, спирально поднимающейся вверх, называют «необычным домом среди обычного однообразия».

Это оригинальное сооружение в виде подковы, спирально поднимающейся вверх, называют «необычным домом среди обычного однообразия».

 

8. Перевернутый дом, Шимбарк, Польша


 

 
Посмотреть на интересное сооружение приезжают не только поляки, но и иностранные туристы.

Посмотреть на интересное сооружение приезжают не только поляки, но и иностранные туристы.

 

 
Целью постройки является напоминание людям о совершенных ими ошибках, о том, что можно не только перевернуть всё с ног на голову, но и поставить в исходное положение.

Целью постройки является напоминание людям о совершенных ими ошибках, о том, что можно не только перевернуть всё с ног на голову, но и поставить в исходное положение.

 

9. Ват Ронг Кхун, Чианг-Рай, Таиланд


 

 
Белый храм Ват Ронг Кхун - самый удивительный и необычный буддийский храм.

Белый храм Ват Ронг Кхун - самый удивительный и необычный буддийский храм.

 

 
Храм символизирует чистоту Будды и считается одной из жемчужин Таиланда.

Храм символизирует чистоту Будды и считается одной из жемчужин Таиланда.

 

10. Солнечная печь, Оделио, Франция


 

 

Солнечная печь во Франции предназначена для выработки и концентрации высоких температур, необходимых для различных процессов.

 

11. Центр здоровья мозга имени Лу Руво в Лас-Вегасе


 

 

13 июля 2009 года в американском городе Лас-Вегас, США, был открыт медицинский комплекс «Центр здоровья мозга».

 

 
Здание было спроектировано одним из самых известных современных архитекторов Фрэнком Гери.

Здание было спроектировано одним из самых известных современных архитекторов Фрэнком Гери.

 

12. Дом Роберта Рипли, Ниагара Фолс, Канада


 

 
Этот дом был построен в память о землетрясении силой в 8 баллов, которое случилось здесь в 1812 году.

Этот дом был построен в память о землетрясении силой в 8 баллов, которое случилось здесь в 1812 году.

 

 
Канадский музей «Хотите – верьте, хотите – нет!» - до сих пор обладает репутацией наилучшего музея города.

Канадский музей «Хотите – верьте, хотите – нет!» - до сих пор обладает репутацией наилучшего музея города.

 

13. Музей современного искусства, Нитерой, Бразилия


 

 
Знаменитое архитектурное творение Оскара Нимейера в стиле модернизма.

Знаменитое архитектурное творение Оскара Нимейера в стиле модернизма.

 

 
Здание строилось в течение пяти лет и было завершено в 1996 году.

Здание строилось в течение пяти лет и было завершено в 1996 году.

 

14. Штаб квартира фирмы ING, Амстердам, Нидерланды


 

 
Здание штаб-квартиры одной из крупнейших финансовых корпораций мира ING в Амстердаме из-за формы напоминает ботинок.

Здание штаб-квартиры одной из крупнейших финансовых корпораций мира ING в Амстердаме из-за формы напоминает ботинок.

 

 
Критики сравнивают это здание с гигантским замком из песка, а поклонники соотносят с архитектурой древних инков.

Критики сравнивают это здание с гигантским замком из песка, а поклонники соотносят с архитектурой древних инков.

 

15. Центр музыки в Сиэтле, США


 

 
Музей музыки и научной фантастики в Сиэтле выглядит довольно экстравагантно.

Музей музыки и научной фантастики в Сиэтле выглядит довольно экстравагантно.

 

 
Автор замыслил сооружение без точных форм и правильного расположения стен, окон и потолка как символ пластичности и энергии музыки.

Автор замыслил сооружение без точных форм и правильного расположения стен, окон и потолка как символ пластичности и энергии музыки.

 

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