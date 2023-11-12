15 зданий мира, которые в корне ломают стереотипы об архитектуре

Самые необычные здания мира.
В мире полным-полно странных и непонятных вещей, которые постоянно привлекают к себе внимание, вызывая различные эмоции, ощущения и ассоциации. Так же обстоят дела и с самыми необычными зданиями, глядя на которы, понимаешь одну простую вещь, что эти сооружения ломают все стереотипы об архитектуре. А некоторые из них и вовсе повергают в культурный шок, заставляя задуматься над тем, а что же это вообще такое – дом, космический корабль или нечто другое?
1. Хан Шатыр, Астана, Казахстан
Хан Шатыр - крупный торгово-развлекательный центр в столице Казахстана Астане.
Изюминка «Хан Шатыра» – пляжный курорт с тропическим климатом, растениями и температурой +35°С круглый год.
2. Музей Гуггенхайма, Бильбао, Испания
Музей Гуггенхайма – настоящая архитектурная достопримечательность, образец дерзкой конфигурации и инновационного дизайна.
Это здание изменило взгляд мира на современную архитектуру и музеи и стало символом возрождения промышленного города Бильбао.
3. Храм Лотоса, Дели, Индия
Главный бахайский храм Индии и сопредельных стран, построенный в 1986 году.
Храм Лотоса - известен как главный храм Индийского субконтинента и главная достопримечательность города.
4. Кривой дом, Сопот, Польша
Создаётся впечатление, что он то ли расплавился на солнце, то ли это оптическая иллюзия.
Кривой дом действительно является кривым и не содержит не единого ровного места и угла.
5. Хабитат 67, Монреаль, Канада
Необычный жилой комплекс в Монреале был спроектирован архитектором Моше Сафди в 1966–1967 годах.
Основа строения – 354 куба, наращенных друг на друга.
6. Танцующее здание, Прага, Чехия
Танцующий дом, который в шутку называется «Джинджер и Фред», – это архитектурная метафора танцующей пары Джинджер Роджерс и Фред Астер.
А на крыше здания находится французский ресторан с видом на Прагу.
7. Лесное спиральное здание, Дармштадт, Германия
Лесная спираль - раскрашенный в разные цвета волшебный домик из детской сказки с плавающими линиями изогнутого фасада.
Это оригинальное сооружение в виде подковы, спирально поднимающейся вверх, называют «необычным домом среди обычного однообразия».
8. Перевернутый дом, Шимбарк, Польша
Посмотреть на интересное сооружение приезжают не только поляки, но и иностранные туристы.
Целью постройки является напоминание людям о совершенных ими ошибках, о том, что можно не только перевернуть всё с ног на голову, но и поставить в исходное положение.
9. Ват Ронг Кхун, Чианг-Рай, Таиланд
Белый храм Ват Ронг Кхун - самый удивительный и необычный буддийский храм.
Храм символизирует чистоту Будды и считается одной из жемчужин Таиланда.
10. Солнечная печь, Оделио, Франция
Солнечная печь во Франции предназначена для выработки и концентрации высоких температур, необходимых для различных процессов.
11. Центр здоровья мозга имени Лу Руво в Лас-Вегасе
13 июля 2009 года в американском городе Лас-Вегас, США, был открыт медицинский комплекс «Центр здоровья мозга».
Здание было спроектировано одним из самых известных современных архитекторов Фрэнком Гери.
12. Дом Роберта Рипли, Ниагара Фолс, Канада
Этот дом был построен в память о землетрясении силой в 8 баллов, которое случилось здесь в 1812 году.
Канадский музей «Хотите – верьте, хотите – нет!» - до сих пор обладает репутацией наилучшего музея города.
13. Музей современного искусства, Нитерой, Бразилия
Знаменитое архитектурное творение Оскара Нимейера в стиле модернизма.
Здание строилось в течение пяти лет и было завершено в 1996 году.
14. Штаб квартира фирмы ING, Амстердам, Нидерланды
Здание штаб-квартиры одной из крупнейших финансовых корпораций мира ING в Амстердаме из-за формы напоминает ботинок.
Критики сравнивают это здание с гигантским замком из песка, а поклонники соотносят с архитектурой древних инков.
15. Центр музыки в Сиэтле, США
Музей музыки и научной фантастики в Сиэтле выглядит довольно экстравагантно.
Автор замыслил сооружение без точных форм и правильного расположения стен, окон и потолка как символ пластичности и энергии музыки.
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