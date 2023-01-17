20 коротких подсказок, как сделать любое блюдо вкуснее
1. Чтобы борщ был с приятной кислинкой, добавь к бульону немного свежего сока свеклы.
2. Мясо отлично сочетается с черносливом: добавив его в блюдо при тушении, можно получить изысканный результат.
3. Заменив обычный лук на лук-порей, ты добьешься невиданной нежности супа. С луком-пореем лучше всего готовить молочные и сырные супы.
4. Куриные котлеты будут еще вкуснее, если добавить в фарш немного манки, еще вариант — перетертая вареная фасоль.
5. Всегда имей на кухне припрятанный соевый соус — несколько капель можно добавлять и в мясные, и овощные блюда для усиления вкуса.
6. Сахар улучшает вкус мяса, морепродуктов, овощей. Добавляй щепотку сахара вместе с солью в блюда, и они станут намного вкуснее!
7. Усилить вкус и аромат сухих специй можно, если немножечко поджарить их в сливочном или растительном масле перед добавлением в основное блюдо.
8. Омлет будет намного пышнее, если взбивать яйца с холодной водой. На стакан яиц нужно 2 ст. л. воды.
9. Обсыпь печенку перед приготовлением сахаром, и она сохранит мягкость.
10. Сосиски — не очень-то полезный продукт. Но если их есть, то со вкусом! Сырые сосиски обмажь горчицей и поджарь на растительном масле, выбрав средний огонь.
11. Морковный салат с грецкими орехами и яблоком будет очень вкусным, если приправить его натертым свежим имбирем. Полезно, к тому же!
12. Молотый арахис с чесноком послужит прекрасной заправкой к овощному салату.
13. Если прокалить гречневую крупу на сковороде в течение 7 минут перед приготовлением, каша будет очень вкусна! И сварится быстрее. Во время жарки можно добавить немного сливочного масла для более насыщенного вкуса.
14. Маринуй мясо в пиве — свинину и курицу в светлом, говядину — в темном. Получается вкуснейшее блюдо с хлебным ароматом!
15. Добавь помидоры к сырому картофелю до того, как он разварится, — картофель будет очень хрустящим.
16. Натертый твердый сыр можно добавить в тарелку с супом, это сделает его питательней. С сухариками будет обалденно вкусно!
17. Всегда соли мясо в самом конце приготовления, или — уже готовое. Пряности добавляй во время приготовления.
18. Чтобы жареные пончики или пирожки не впитывали лишний жир, добавь при обжаривании в теплое масло 1 ст. л. спирта. Пончики получатся нежирными и более вкусными!
19. Используй вместо сахара сахарную пудру, и крем из сливок или сметаны будет превосходен.
20. Перед тем как пить кофе, сделай несколько глотков холодной воды — это поможет максимально насладиться ароматом напитка и прочувствовать все вкусовые нотки.
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