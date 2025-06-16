Почему в квартирах американцев часто нет ванны?

В некоторых странах быт устроен не совсем так, как привыкло большинство наших соотечественников. Зачастую разница сводится к каким-нибудь мелочам. Однако и они могут быть весьма интересными. Одной из таковых «особенностей» является отсутствие ванн, как предметов туалета в некоторых американских квартирах.

Почему же ряд граждан США отказывается от такого блага цивилизации? В большинстве случаев в США квартиры не ассоциируются с престижным жильем. Чаще всего это весьма скромные жилища, особенно в крупных городах. И именно поэтому причина отсутствия ванны может быть только одна – экономия. Причем экономия сразу двух вещей. Связана она с вполне объективными обстоятельствами и во многом напоминает ситуации в ряде городов Европы . Если в квартире нет ванны, то в ней гарантированно будет душ. Наличие и того, и другого (особенно в виде отдельной кабинки) – это уже предмет роскоши. Чаще всего американцы отказываются от ванны для того, чтобы сэкономить и без того небольшую площадь санузла. Это не такое уж плохое решение, особенно для спаренного типа помещений. Душ занимает намного меньше места, а по сути, позволяет делать все тоже самое, что и ванна. Кроме того, что в США, что в других странах Запада, коммунальные платежи в среднем выше (а иногда и радикально выше), чем в странах бывшего Советского Союза. Связано это с тем, что тамошние граждане оплачивают полную стоимость услуг и ресурсов, а не какую-то ее часть. Поэтому такая вещь , как вода, очень дорога. В этом отношении душ опять-таки позволяет экономить, но на сей раз воду (а значит и деньги).Поэтому ванна, как санитарный атрибут, просто становится ненужной.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: