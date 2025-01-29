Полезные лайфхаки с WD-40

Средство ВД-40 разрабатывалось для защиты деталей от коррозии. Оно прекрасно показало себя во всех областях применения. При этом его производители скрывают состав изготовления, даже отказавшись от патента.

Это не мешает многим умельцам проводить массу различных экспериментов с ВД-40, выясняя его дополнительные качества и особенности.

Способы нестандартного применения WD-40

Именно благодаря им и появился перечень нестандартного использования.1. Используя ВД-40 можно открутить прикипевшую гайку, не прилагая серьезных усилий и не боясь повредить резьбу. Для этого распыляют аэрозоль на место соединения, и используя инструменты, производят откручивание гайки.2. Данное средство отлично подходит для того, чтобы удалить перманентный маркер с кожаной или виниловой обивки. WD-40 наносят на загрязненную поверхность, а затем, протирают его мягкой ветошью.3. Также это вещество способно удалить следы от черной подошвы на кафеле. Средство наносят на загрязнение и стирают его тряпкой.4. ВД-40 отлично удаляет следы карандаша на мониторе, но не стоит наносить его на саму поверхность. В этом случае лучше слегка смочить ветошь, которой потом протирают загрязненные места.5. Если нанести ВД-40 на лезвия ножниц, то это значительно уменьшит их трение, что сразу скажется на качестве резания. Работать таким инструментом будет легко даже по несколько часов.6. Если вы не можете снять кольцо с пальца, то данное средство поможет справиться с этой проблемой. Его наносят под украшение на кожу, что создает скольжение, позволяющее стянуть изделие. Однако сразу после этого нужно вымыть руки под проточной водой, используя мыло.7. Стеклянные стаканы, вставленные один в другой, очень трудно разъединить. Даже при удачной попытке на них могут остаться потертости и царапины. Если же в место их соединения добавить ВД-40, то извлечь один стакан из другого будет легко и без повреждений.8. При снятии ценника или штрих-кода с твердой поверхности, на ней часто остаются остатки клея и бумаги, которые сложно удалить. Используя данное средство, вы избавитесь от всех следов ярлыка.9. Если вы используете не молекулярный клей, который в результате работы попал на стекло часов или другой твердый предмет, то есть шанс быстро удалить его, не повредив поверхность. Для этого наносят на нее ВД-40, которое вместе с самим клеем удаляют мягкой ветошью.10. Растоптанную на ворсистом ковре жвачку очень трудно удалить даже механическим способом. Однако используя ВД-40, это удастся сделать за считанные минуты.Данное средство также хорошо справляется с загрязнениями от кетчупа, если он попал на ковер. При этом следует помнить, что после его использования нужно применить обычный чистящий состав бытового назначения.11. Если ВД-40 распылить на застежку «молния», то бегунок будет перемещаться по ней легче, поскольку значительно снижается трение. Это поможет закрыть плотно набитую сумку и временно устранить дефект подобных застежек.12. Попробуйте смазать WD-40 лыжи. Вы сразу увидите, что уровень их скольжения значительно повысится.13. Нанеся это средство на обувь, вы защитите ее от воздействия воды и грязи. Это метод прекрасно подойдет при плохой погоде и сочетается практически с любыми материалами.14. Намоченная в ВД-40 ватка будет гореть даже если ее положить в мокрое место. При этом данный состав используют и для разжигания уже намоченных предметов, позволяя им гореть даже под дождем.15. ВД-40 помогает избавиться от насекомых. Его распыляют непосредственно в места их обитания.