Гримуары - темное наследие, скрывающие тайные знания

Древние фолианты прошлого. | Фото: s.poembook.ru.
В Средневековье наряду с проповедованием христианства активно развивалась черная магия. Поэтому помимо Библии люди интересовались так называемыми гримуарами – пособиями по оккультным наукам. Считалось, что неискушенный человек, пролистав одну из таких «черных книг», лишался разума. Сумевший же ее понять получал магические силы и ключ к темным знаниям.
Некрономикон
Этот Некрономикон выполнен почитателем Лавкрафта. | Фото: ru.wikipedia.org.
Некрономикон - книга мертвых. | Фото: img-fotki.yandex.ru.
Считается, что «Некрономикон», или «Аль Азиф», (что в переводе с арабского означает «Книга мертвых») содержал в себе своды заклинаний, произнеся которые можно вызывать темных существ с потустороннего мира. Авторство приписывают некоему Абдуле Аль-Хазреду, жившему в 600-700 гг.
Первое упоминание о «Некрономиконе» в ХХ веке сделал писатель Говард Лавкрафт в одном из своих произведений. Он настолько правдоподобно описал содержание книги, ее переводы с арабского на другие языки, что многие полагали: Лавкрафт видел ее лично. Многие исследователи склонны считать, что «Некрономикон» - это не что иное, как плод фантазии писателя, а такая книга никогда не существовала на самом деле.
Тайны Червя
Оккультная книга De vermis mysteriis. | Фото: evmenov37.ru.
Есть мнение, что «Некрономиконом» вполне могла быть книга «Тайны Червя» (De vermis mysteriis). Около 1680 года некий монах нашел рукопись в одном из замков Британии и отвез ее в Ватикан. Там сделали несколько экземпляров, несмотря на то, что книга была запрещена к прочтению. При правлении Феодосия I Великого «Тайны Червя» были сожжены, но некоторые экземпляры попали в руки адептов черной магии.
Один из образцов книги имела у себя оккультная секта «Запредельного безумия» и «Бесформенного Хаоса». Любопытно, что она просуществовала с раннего Средневековья и вплоть до английской буржуазной революции. Многие полагают, что ее могущество объяснилось наличием книги.
Кодекс Гигас
Кодекс Гигас - книга, которую еще называют «Библия Дьявола». | Фото: img1.liveinternet.ru.
В Шведской королевской библиотеке в Стокгольме хранится огромный фолиант «Кодекс Гигас», датированный XIII веком. Его также называют «Библия Дьявола». По легенде ее написал бенедиктинский монах не без помощи лукавого.
Однажды монах, чтобы искупить свои прегрешения, дал обет за одну ночь написать такую книгу, в которой будут раскрыты все тайны мира. Когда послушник понял, что до рассвета не закончит работу, он обратился за помощью к дьяволу в обмен на душу. Конечно сатана не упустил возможности внести свои коррективы и запечатлел там свое изображение. Кроме его портрета, на страницах книги есть еще множество рисунков с чертиками.
Кодекс Гигас - фолиант, хранящийся в Шведской королевской библиотеке. | Фото: укроп.org.
Стоит отметить, что в самой книге находятся тексты Ветхого и Нового Заветов, 20 книг «Этимологий» Исидора Севильского, «Чешкая хроника» Козьмы Пражского и прочие трактаты. Книга написана на латыни, иврите, греческом и церковнославянском языках.
Библия Черта
Древний рукописный фолиант.| Фото: pravda-tv.ru.
Не только в Европе увлекались чтением оккультных книг, на Руси также находились желающие вызвать дьявола. Существует легенда о «Библии Черта». Считается, что рукопись прибыла из Византии. Некоторые исследователи полагают, что ею могла быть книга Петра Могилы «Черная магия».
По легенде эту книгу хотели растиражировать в Киеве. Узнав об этом, Иван Грозный приказал уничтожить все экземпляры, а тех, кто имел хоть какое-то отношение к «Черной магии» - казнить или навсегда отправить в монастыри.
Древние темные книги. | Фото: oboi.cc.
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