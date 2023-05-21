Самые загадочные места на Земле

Многие уже выучили наизусть список самых красивых достопримечательностей из путеводителей по разным странам. Но в нашем удивительном мире наряду с красивыми есть и действительно загадочные места, которые привлекают не только туристов, но и ученых.
Смотрите галерею и удивляйтесь.
Текст hi-tech.mail.ru
Салар де Уюни (Боливия)
Самый крупный солончак в мире. Это высохшее доисторическое озеро славится равнинами из ярко-белой соли и скальными образованиями. С ноября по март здесь сезон дождей. Осадки превращают соляную корку озера в огромное зеркало. В это время здесь можно сделать «парящие» фото. Небо отражается в озере и возникает ощущение, что вы ходите по облакам.
Ленсойс-Мараньенсис (Бразилия)
Территория парка покрыта огромными песчаными дюнами, достигающими 40 м в высоту. В сезон дождей вода скапливается между барханами, образуя лагуны. Итог — уникальный пейзаж из бирюзовых, зеленых и синих озер среди белых песков.
Памуккале (Турция)
В месте, где насыщенные кальцием термальные воды выходят на поверхность холма, сформировался удивительный ландшафт Памуккале («хлопковая крепость») в виде целого каскада террасных ванн, украшенных белоснежными кальцитовыми сталактитами.
Светящийся пляж (Мальдивы)
Свечение объясняется биолюминесценцией планктона — процессами, при которых освобождающаяся энергия выделяется в форме света. Одноклеточные динофлагелляты (морские простейшие) включают свою иллюминацию от движения в толще воды: электрический импульс, возникающий в результате механического стимула, открывает ионные каналы, работа которых и запускает биолюминисцентную реакцию.
Озеро Натрон (Танзания)
В результате жизнедеятельности микроорганизмов (галофильных цианобактерий) вода несколько раз в год приобретает сочные красноватые и розоватые оттенки. Концентрация соли и щелочи здесь настолько велика, что животные и птицы, случайно попадающие в воду, погибают и мумифицируются.
Валуны Моераки (Новая Зеландия)
Огромные каменные шары были названы в честь небольшого рыбацкого поселка Моераки. На протяжении 300 метров вдоль пляжа можно найти до сотни этих загадочных шаров от 0,5 до 2,2 метра. Поверхность у одних шаров может быть абсолютно гладкой, у других шероховатая с узорами. Исследования показали, что валуны состоят из песка, ила и глины, сцементированных кальцитом. Степень цементации различная — в центре валунов относительно слабая и увеличивается к поверхности.
Гранд Присматик Спринг (США)
Яркие цвета источника — это результат жизнедеятельности пигментированных бактерий, существующих по краям источника с богатой минералами водой. Цвет бактерий изменяется от зелёного до красного и зависит от соотношения хлорофилла и каротиноидов в их популяции. Центр источника стерилен из-за высокой температуры воды.
Озеро Хиллиер (Австралия)
Предполагалось, что причина розового цвета воды заключается в солёности и специфических микроорганизмах, обитающих в озере, но теория не подтвердилась. Позднее были проведены исследования воды озера, которые выявили, что розовый оттенок воде придаёт присутствие водоросли Дуналиелла солоноводная и некоторых других организмов.
Ришат (Мавритания)
Нет единой версии происхождения феномена. По одной из гипотез структура является местом падения крупного метеорита. Другая версия называет Ришат жерлом потухшего вулкана, постепенно обвалившегося внутрь. Некоторые ученые считают, что у образования инопланетное происхождение. И всё же большинство ученых склоняется к тому, что структура возникла в результате эрозии.
Мостовая гигантов (Северная Ирландия)
Соединенные между собой базальтовые шестиугольные колонны (диаметром от 30 до 50 сантиметров) создают удивительные ландшафты, напоминающие природную мостовую. Тропа — результат активности древнего вулкана. Выступы сформировались при остывании лавового потока.
Парк Сьюдад-Энкантада (Испания)
Парк занимает почти 20 кв. км. Ландшафт в основном состоит из мягких осадочных известняковых пород, которым тысячелетия выветривания и воздействия других природных факторов придали крайне причудливые и необычные формы.
Пещера кристаллов (Мексика)
Пещера находится на древнем разломе с магматической полостью. Магма нагревала подземные воды, и они насыщались минеральными веществами. Пещера была заполнена горячим раствором минералов на протяжении сотен тысяч лет. Температура раствора оставалась стабильной в диапазоне от +54 до +58 °C.
Озеро Клилук (Канада)
Вода здесь насыщена минеральными солями и обладает самой большой в мире концентрацией сульфата магния, кальция, натрия, серебра и титана. В связи с высокой плотностью минералов в водоеме выживают только микроорганизмы; рыба здесь не водится.
Гейзер Флай (США)
Гейзер появился из-за вмешательства человека. В 1916 году в этом месте пробурили скважину для колодца и пробили геотермальный карман. В 1964 году кипящая вода начала проникать на поверхность, формируя из растворяющихся в воде минералов необычный ландшафт. Стены гейзера продолжают расти и сейчас. Минералы (карбонат кальция), водоросли и цианобактерии придают ему нынешнюю окраску:
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