Самые загадочные места на Земле

Многие уже выучили наизусть список самых красивых достопримечательностей из путеводителей по разным странам. Но в нашем удивительном мире наряду с красивыми есть и действительно загадочные места, которые привлекают не только туристов, но и ученых.



Смотрите галерею и удивляйтесь.







Текст hi-tech.mail.ru







Салар де Уюни (Боливия)

Ленсойс-Мараньенсис (Бразилия)

Памуккале (Турция)

Светящийся пляж (Мальдивы)

Озеро Натрон (Танзания)

Валуны Моераки (Новая Зеландия)

Гранд Присматик Спринг (США)

Озеро Хиллиер (Австралия)

Ришат (Мавритания)

Мостовая гигантов (Северная Ирландия)

Парк Сьюдад-Энкантада (Испания)

Пещера кристаллов (Мексика)

Озеро Клилук (Канада)

Гейзер Флай (США)