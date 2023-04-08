Почему культура АУЕ так популярна среди современной молодёжи

Большую роль в популяризации движения АУЕ сыграл интернет. В социальных сетях не стесняются открыто кидать лозунги «Жизнь ворам, смерть мусорам». Так почему школьники активно примыкают к криминальной субкультуре и даже идут на преступления?
Что такое АУЕ и как отличить представителей этого движения
Само понятие «АУЕ» появилось не так давно. И на вопрос, что означает АУЕ, есть два ответа. Эта аббревиатура расшифровывается как «Арестантсткое Уголовное Единство». Или как «Арестантский Уклад Един». За появлением понятия АУЕ стоят преступники из девяностых, сидевшие в тюрьмах по малолетке. Такие бандиты охотно шли на сотрудничество с администрацией. За это, кстати, их ненавидели правильные воры. У движения АУЕ есть свои понятия, отличающиеся от воровского кодекса. Их-то и насаждают бандиты в тюрьмах и на воле, вербуя несовершеннолетних.
Как известно, дети падки на различные многозначащие в их понимании символы. И таким символом криминальной субкультуры несовершеннолетних стала «звезда воров». Эта восьмиконечная звезда ассоциируется с известными уголовными авторитетами. Походить на них стремятся многие подростки-преступники. Поэтому и делают они татуировки со «звездой вора» на своём теле. Разумеется, подростки не имеют на это права. Но разве их это волнует?
Как подростков заманивают в это опасное молодёжное движение
Многие школьники присоединяются к субкультуре АУЕ не по своей воле. Старшие товарищи вымогают у младших деньги. При этом они говорят, что деньги пойдут в общак на зоне. Отказать вымогателям невозможно, поскольку они могут применить физические методы воздействия. Таким образом подросток оказывается втянут в движение АУЕ. Выйти из него, кстати, невозможно. Впрочем, многие и не пытаются.
Также подросткам внушают, что им вовсе не обязательно работать. Особенно часто это делается во время сбора «грева» на зону. «Авторитеты» заявляют, что сегодня деньги собирают для нынешних арестантов, а завтра — для будущих. И этими будущими «богачами» могут стать все желающие. Немаловажную роль в вербовке играет и блатная романтика. К ней приучают через музыку и фильмы о «сладкой жизни» воров.
Причины популярности субкультуры АУЕ
Большинство подростков знакомятся с блатной романтикой через старших. Те подстрекают их совершать преступления, уверяя, что наказания не последует. И в самом деле, несовершеннолетние могут творить то, за что взрослого точно бы посадили. Такая вседозволенность прельщает мятежные умы школьников.
Кроме того, членам движения АУЕ вовсе не обязательно получать образование. Наоборот, чтение книг и получение хороших оценок не приветствуется. Само собой, лентяям и двоечникам это нравится. И, разумеется, какой ребёнок не хочет казаться старше? Вот и начинают дети разговаривать на фене, чтобы выставить себя познавшими жизнь. Среди детей в возрасте 10–12 лет владение блатным жаргоном считается очень крутым.
Немаловажным фактором популярности АУЕ является и её запретность и протестный дух. Трудным подросткам это приходится по нраву. Особенно если они уже побывали на зоне для несовершеннолетних. А благополучные дети стремятся познать всё тайное и запретное. Поэтому они и ищут информацию о субкультуре АУЕ в интернете. И находят.
Множество групп в социальных сетях активно пропагандируют воровские понятия и культуру АУЕ. К сожалению, совсем искоренить их не получается. Взамен закрытых групп быстро открывают новые.
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