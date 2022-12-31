День параноика. Теории заговора, которые оказались правдой

Всевозможные теории заговора – это настоящий рай для любителей пощекотать себе нервишки долгими зимними вечерами. Рептилоиды с планеты Нибиру, шапочки из фольги для защиты от космических лучей, правительство, которое подслушивает ваш секс по телефону, загадочные научно-исследовательские институты, которые ставят опыты над людьми – здесь можно найти «страшилки» на любой вкус и цвет, начиная от откровенной чуши, и заканчивая более-менее обоснованными догадками.
Над поклонниками теорий заговора всегда было принято, если не смеяться, то, по крайней мере, снисходительно поглядывать на них как людей, которые являются наглядной иллюстрацией известной поговорки о том, «что психически здоровых нет, есть необследованные». Но как показывает история, иногда правы были именно те, к кому меньше всего прислушивались. Что ж, сегодня ваша паранойя перейдет совершенно на новый уровень, ведь мы расскажем вам о шокирующих случаях, когда теории заговора действительно оказались правдой. День параноика на Фрешере можно считать открытым.
ВИЧ на экспорт
Если рассказать взрослому и вполне здравомыслящему человеку о популярной теории заговора, которая заключается в том, что вирус иммунодефицита человека специально распространяется правительством, то он, скорее всего, просто покрутит пальцем у виска. Однако знаменитая скандальная история с участием фармацевтического гиганта «BayerAG» способна заставить многих противников теории заговора засомневаться в своей правоте.
В середине 1980-годов немецкая фармацевтическая компания «Bayer» была вынуждена изъять из оборота крупную партию производных человеческой крови. Было установлено, что вследствие ошибки производителя, часть партии оказалась заражена ВИЧ, и введение такого продукта было сопряжено с высоким риском передачи инфекции. Опасные препараты за считанные дни были полностью изъяты с рынка в Европе и Северной Америке, но как же корпоративный гигант поступил с внезапно образовавшимся запасом смертельно опасной продукции?
Финансисты «Bayer» нашли идеальное решение, которое позволило бы защитить компанию от нежелательных расходов. Зараженные пакеты с кровью были сознательно отправлены на экспорт в страны Азии и Южной Америки. До того, как заговор вышел наружу в 2003 году, больницы, закупившие продукцию «Bayer», переливали пациентам зараженную кровь более года, что доказано забрало жизни нескольких сотен человек только в Гонконге и Тайвани.
Слишком много солнца
Многие годы любители теорий заговора пересказывали друг другу всевозможные истории о жутких экспериментах, которые ставятся на человеческих существах в застенках секретных правительственных лабораторий. Как ни странно, но некоторые из таких догадок имели под собой реальную основу. В 1955 году под руководством лауреата Нобелевской премии Уилларда Либби был запущен секретный проект с ироничным названием «Солнечный свет».
Несколько лет работники моргов без ведома родителей изымали трупы детей, которые использовались группой «Солнечного света» для изучения поражающих эффектов ядерного оружия. Доподлинно известно о случаях, когда врачи отказывались выдавать скорбящим родителям якобы «утерянные» тела детей, чтобы скрыть тот факт, что руки и ноги мертвых младенцев отрезали и отправляли в лабораторию для атомных экспериментов.
ЛСД, проститутки и контроль сознания
Кто из нас ни разу не смотрел фильмов, где некий суперзлодей ставит таинственные эксперименты, чтобы обрести контроль над разумом людей? Что ж, как показывает история, подобные «злые гении» обитали не только в детских комиксах, но и в ЦРУ. В 1950-х годах был запущен проект под названием «МК Ультра», в рамках которого ничего не подозревающим людям давали ЛСД, чтобы исследовать перспективы наркотика в плане контроля над разумом. Экспериментальный ЛСД передавали клиентам подкупленные проститутки и под видом лекарств вводили пациентам психбольниц, страдавшим от легких психических заболеваний.
Эксперимент продолжался целых 11 лет с участием 86 университетов, 12 больниц и трех тюремных учреждений.
Помимо ЛСД контролировать сознание пытались при помощи электрошоковой терапиии гипноза. Хотя создать «живых зомби» ЦРУ так и не удалось, проект все же принес свои плоды в виде как минимум двух погибших «подопытных» и множества случаев тяжкого ущерба физическому и психическому здоровью. Только в 1995 году Президент Билл Клинтон официально извинился перед невольными подопытными и их семьями.
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