День параноика. Теории заговора, которые оказались правдой

Всевозможные теории заговора – это настоящий рай для любителей пощекотать себе нервишки долгими зимними вечерами. Рептилоиды с планеты Нибиру, шапочки из фольги для защиты от космических лучей, правительство, которое подслушивает ваш секс по телефону, загадочные научно-исследовательские институты, которые ставят опыты над людьми – здесь можно найти «страшилки» на любой вкус и цвет, начиная от откровенной чуши, и заканчивая более-менее обоснованными догадками.







Над поклонниками теорий заговора всегда было принято, если не смеяться, то, по крайней мере, снисходительно поглядывать на них как людей, которые являются наглядной иллюстрацией известной поговорки о том, «что психически здоровых нет, есть необследованные». Но как показывает история, иногда правы были именно те, к кому меньше всего прислушивались. Что ж, сегодня ваша паранойя перейдет совершенно на новый уровень, ведь мы расскажем вам о шокирующих случаях, когда теории заговора действительно оказались правдой. День параноика на Фрешере можно считать открытым.



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