Бытовые лайфхаки, которые достойны звания гениальных

Быт часто бывает сложным, утомляющим, таким, что за его ведение впору требовать отдельную зарплату, ведь сил и времени он отнимает не меньше, чем основная работа. Увы, выполнять рутинные дела – обязанность каждой хозяйки, и единственное, что можно сделать в этом случае – облегчить быт с помощью лайфхаков.







1. Как отмыть жир с духовки?

2. Как починить выдвижные ящики?

3. Как привести в порядок микроволновку?

4. Как сделать фарш более сочным?

5. Как сделать сок более полезным?

6. Как нейтрализовать неприятный запах в стиральной машине?

7. Как спасти ковер от шерсти?

8. Как вернуть блеск листьям комнатных растений?

Жир уберет половинка луковицы.Запеченные блюда гораздо полезнее жареных, к тому же их приготовление отнимает меньше вашего личного времени – поставили форму в духовку, установили таймер и пошли заниматься своими делами. Однако есть и существенный недостаток – если готовить блюдо без фольги или пергамента, ее стенки обязательно покроются жирными пятнами. С выпечкой такого не произойдет, а вот мясо, птица или рыба обязательно оставят свои «отпечатки». Возникает вопрос: как и чем мыть духовку, чтобы не тратить на это кучу времени и сил?Если вы не любите пользоваться агрессивной бытовой химией, используйте подручные натуральные средства, которые абсолютно безвредны для здоровья. Например, можно прибегнуть к помощи обычной луковицы. Разрежьте ее пополам и насадите на вилку срезом наружу. Разогрейте духовку и осторожно обработайте загрязненные участки луковым соком. Ферменты, которые входят в его состав, растворяют даже застарелый жир, не говоря уже о свежем. В конце вам останется лишь остудить духовку и протереть ее влажной тряпкой, чтобы убрать остатки загрязнений.Натрите направляющие кусочком мыла.Выдвижные ящики намного функциональнее, чем стандартные полки: они не только вмещают в себя большое количество вещей и занимают совсем немного места, но также спасают от ситуации, когда приходится вытаскивать передние стопки с одеждой, чтобы достать ту, которая лежит у стенки шкафа. Однако есть у этой конструкции и серьезный недостаток, который проявляется со временем – механизм начинает заедать, вследствие чего становится сложно открывать и закрывать ящики.Что нужно делать в этом случае? Самый простой вариант – промыть пазы от пыли и грязи. А чтобы процедура была более эффективной, используйте кусочек мыло, которым нужно пройтись по чистым направляющим. Оно послужит своеобразной смазкой, которая защитит механизм от заклинивания. Всего пара движений, и вот вы уже снова можете без проблем пользоваться выдвижной мебелью, как раньше.Чайные пакетик справится со свежими пятнамиВряд ли кто-то будет спорить с тем, что микроволновка является одним из самых удобных и полезных приборов на кухне. В ней не только можно за считанные минуты разогреть еду, но также приготовить что-нибудь вкусное на скорую руку, например, кекс к чаю. Опытные хозяюшки стараются пользоваться защитной крышкой, когда разогревают блюдо, чтобы избежать появления жирных пятен на стенках микроволновки, или же сразу вытирают их, пока не застыли. Но иногда даже эти действия не спасают от загрязнений.Если не хотите тратиться на специальные средства, воспользуйтесь более экономичным вариантом – использованным чайным пакетиком. Да-да, оказывается им можно очистить дверцу и стенки микроволновки в считанные минуты. Подождите, пока пакетик остынет, и протрите загрязненные участки. После этого нужно будет лишь пройтись сухой тряпкой по поверхности. Обратите внимание, что такой экспресс-способ очистки подходит только для текущей уборки и свежих пятен, а вот с застарелыми лучше бороться другими методами.Добавьте в фарш сливки или сливочное маслоИзвечный вопрос: как приготовить нежные и сочные котлеты, которые не будут напоминать по вкусу и консистенции жесткую подошву? Большинство хозяек используют для этих целей несколько видов мяса, а также хлеб, предварительно замоченный в молоке. Но если вы хотите сократить количество калорий или вам просто не нравится вкус котлет с хлебом, тогда необходимо искать другие секретные ингредиенты.Отлично справляются с задачей обычные сливки, особенно если вы любите готовить котлеты из куриного или индюшиного фарша, который отличается сухостью. Всего пара столовых ложек, и блюдо получится намного сочнее, приобретет мягкий сливочный привкус.Также можно добавить сливочное масло – на один килограмм фарша будет достаточно 100 граммов продукта. Предварительно его необходимо заморозить, а затем натереть на терке и тщательно перемешать все ингредиенты, чтобы получилась однородная масса.Добавьте в сок ложку растительного маслаЕсли вы не любите магазинные соки и предпочитаете готовить фреши самостоятельно, чтобы быть на 100 процентов уверенными в их составе, тогда наш лайфхак обязательно вам пригодится. Профессиональные повара рекомендуют добавлять в домашние соки каплю масла: во фруктовые – растительного, а в овощные – оливкового.Дело в том, что часть витаминов, например, A, D, E входят в категорию жирорастворимых. Капля масла, которая присутствует во фреше, помогает организму быстрее их усваивать, то есть, получать больше пользы из напитка. Не бойтесь, что секретный ингредиент каким-то образом испортит вкус сока – вы даже не почувствуете его присутствие.Залейте в барабан ополаскиватель для рта.Время от времени из барабана стиральной машины начинает доноситься неприятный запах. Чаще всего причиной его появления становится застоявшаяся вода, которая провоцирует появление плесени и бактерий. Если вы заметили, что вещи после стирки совсем не пахнут свежестью, скорее, наоборот, значит, пришло время предпринимать серьезные меры.Необязательно вызывать мастера или покупать дорогую бытовую химию, производители которой уверяют, что средство на раз справится с проблемой. Достаточно залить в пустой барабан две-три крышечки ополаскивателя для полости рта, после чего запустить режим полоскания. После этого вы сможете забыть о неприятном запахе. А в качестве бонуса стиральная машина продезинфицируется изнутри.Смешайте кондиционер с водой и нанесите на ковер.Если в квартире есть домашние животные, одной из самых главных бытовых проблем становится наличие шерсти. Причем, везде: на мебели, на одежде, на покрывалах и, конечно, на коврах. Можно сколько угодно вычесывать своих питомцев, но результат все равно будет оставаться прежним – тонна шерсти по всей квартире, которую необходимо вовремя устранять, иначе есть риск развития аллергии у членов семьи.Вместо стандартных методов борьбы с проблемой, попробуйте воспользоваться помощью кондиционера для белья. Разведите его с водой в пропорции 1к1, хорошо перемешайте, перелейте в пульверизатор и распылите на участках, где обычно скапливается шерсть. Дело в том, что кондиционер обладает антистатическим эффектом, благодаря которому шерсть, ворсинки и прочие загрязнения будут оседать значительно меньше. Кроме того, станет гораздо проще пылесосить.Натрите листья растений банановой кожурой.Многие хозяйки недооценивают пользу банановой кожуры, а поэтому сразу выбрасывают ее в мусорное ведро. Очень зря, ведь она может выполнять роль полироли. Благодаря тому, что в состав шкурки входят белки и сахар, она очень скользкая – как раз это нам и нужно. Попробуйте натереть банановой кожурой листья комнатных растений, и вы увидите, как блестящими, красивыми и увлажненными они стали. Более того, после этой процедуры на них дольше не будет скапливаться пыль. Одни плюсы!