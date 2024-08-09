А не пора ли подкрепиться: чем кормят людей, попавших в больницы, в разных странах мира

Государственное питание в больницах.
Традиционно человеку, который заболел и попал в больницу, друзья и близкие стремятся принести что-нибудь домашнее и вкусное, памятуя устоявшееся мнение, что больничная еда никуда не годится. Но так ли это на самом деле, и как обстоят дела в разных странах? Узнать об этом поможет этот увлекательный фотосет.
1. Обед в одной из больниц штата Массачусетс, США
Равиоли со шпинатом и рикоттой, брокколи, салат, хлеб и шоколадный мусс.
2. Обед в клинике в Ричмонде, Канада
Свинина в кисло-сладком соусе, рис, китайская капуста и медовая дыня.
3. Сингапур
Рыба и картофель фри, овощи и суп.
4. Обед в больнице Малверна, Австралия
Жаркое из ягненка, картофельное пюре, консоме из говядины, сэндвичи, панакота, ванильное мороженое.
5. Парижская клиника
Одна из парижских клиник предлагает пациентам салат с рыбой, жареную курицу с кабачками, фирменный багет и кусок пирога на десерт.
6. Обед в германской клинике
Шницель, клецки с лапшой, салат и торт. На второй десерт – пудинг.
7. Обед в шведском госпитале
Куриный карри, рис, овощи и апельсин.
8. Эстония
Картофельное пюре, салат, рагу из капусты и мяса, булочка, молоко.
9. Норвегия
Хлеб, салат, соус и большая котлета из натурального мяса с тушеной капустой.
10. Малайзия
Дёшево, сытно и вкусно: лапша с курицей.
11. Греция
Стейк, брокколи, картофель, запеченный с сыром, овощи, сыр и кекс.
12. Стандартный японский обед даже в больнице
Суп, лосось, рис, бобы и киви.
13. Израиль
Чечевичный суп, картофельное пюре, тушеная морковь, салат, шницель.
14. Обед в одной из больниц Йоханнесбурга, ЮАР
Яйца пашот, сосиски, жареный томат, хашбраун, тосты.
15. Обед в одной из клиник Джакарты, Индонезия
Рисовая каша, лапша, яйца, курица.
16. Великобритания
Макароны с сыром, картофель фри, салат, хлебный пудинг с заварным кремом.
17. Индия
Рис, чапати, карри и салат.
18. Россия
Суп, котлета с гарниром из гречки, овощной салат, хлеб и мандарины.
19. Южная Корея
Овсяная каша, салат, омлет и суп.
20. Финляндия
Рыба с гарниром из овощей, салат и кекс.
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