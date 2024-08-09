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А не пора ли подкрепиться: чем кормят людей, попавших в больницы, в разных странах мира


Государственное питание в больницах.

Государственное питание в больницах.

Традиционно человеку, который заболел и попал в больницу, друзья и близкие стремятся принести что-нибудь домашнее и вкусное, памятуя устоявшееся мнение, что больничная еда никуда не годится. Но так ли это на самом деле, и как обстоят дела в разных странах? Узнать об этом поможет этот увлекательный фотосет.

1. Обед в одной из больниц штата Массачусетс, США


Равиоли со шпинатом и рикоттой, брокколи, салат, хлеб и шоколадный мусс.

Равиоли со шпинатом и рикоттой, брокколи, салат, хлеб и шоколадный мусс.

 

2. Обед в клинике в Ричмонде, Канада


Свинина в кисло-сладком соусе, рис, китайская капуста и медовая дыня.

Свинина в кисло-сладком соусе, рис, китайская капуста и медовая дыня.

 

3. Сингапур


Рыба и картофель фри, овощи и суп.

Рыба и картофель фри, овощи и суп.

 

4. Обед в больнице Малверна, Австралия


Жаркое из ягненка, картофельное пюре, консоме из говядины, сэндвичи, панакота, ванильное мороженое.

Жаркое из ягненка, картофельное пюре, консоме из говядины, сэндвичи, панакота, ванильное мороженое.

 

5. Парижская клиника


Одна из парижских клиник предлагает пациентам салат с рыбой, жареную курицу с кабачками, фирменный багет и кусок пирога на десерт.

Одна из парижских клиник предлагает пациентам салат с рыбой, жареную курицу с кабачками, фирменный багет и кусок пирога на десерт.

 

6. Обед в германской клинике


Шницель, клецки с лапшой, салат и торт. На второй десерт – пудинг.

Шницель, клецки с лапшой, салат и торт. На второй десерт – пудинг.

 

7. Обед в шведском госпитале


Куриный карри, рис, овощи и апельсин.

Куриный карри, рис, овощи и апельсин.

 

8. Эстония


Картофельное пюре, салат, рагу из капусты и мяса, булочка, молоко.

Картофельное пюре, салат, рагу из капусты и мяса, булочка, молоко.

 

9. Норвегия


Хлеб, салат, соус и большая котлета из натурального мяса с тушеной капустой.

Хлеб, салат, соус и большая котлета из натурального мяса с тушеной капустой.

 

10. Малайзия


Дёшево, сытно и вкусно: лапша с курицей.

Дёшево, сытно и вкусно: лапша с курицей.

 

11. Греция


Стейк, брокколи, картофель, запеченный с сыром, овощи, сыр и кекс.

Стейк, брокколи, картофель, запеченный с сыром, овощи, сыр и кекс.

 

12. Стандартный японский обед даже в больнице


Суп, лосось, рис, бобы и киви.

Суп, лосось, рис, бобы и киви.

 

13. Израиль


Чечевичный суп, картофельное пюре, тушеная морковь, салат, шницель.

Чечевичный суп, картофельное пюре, тушеная морковь, салат, шницель.

 

14. Обед в одной из больниц Йоханнесбурга, ЮАР


Яйца пашот, сосиски, жареный томат, хашбраун, тосты.

Яйца пашот, сосиски, жареный томат, хашбраун, тосты.

 

15. Обед в одной из клиник Джакарты, Индонезия


Рисовая каша, лапша, яйца, курица.

Рисовая каша, лапша, яйца, курица.

 

16. Великобритания


Макароны с сыром, картофель фри, салат, хлебный пудинг с заварным кремом.

Макароны с сыром, картофель фри, салат, хлебный пудинг с заварным кремом.

 

17. Индия


Рис, чапати, карри и салат.

Рис, чапати, карри и салат.

 

18. Россия


Суп, котлета с гарниром из гречки, овощной салат, хлеб и мандарины.

Суп, котлета с гарниром из гречки, овощной салат, хлеб и мандарины.

 

19. Южная Корея


Овсяная каша, салат, омлет и суп.

Овсяная каша, салат, омлет и суп.

 

20. Финляндия


Рыба с гарниром из овощей, салат и кекс.

Рыба с гарниром из овощей, салат и кекс.

 

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