Во Вьетнаме офисное здание превратили в вертикальные сельхозугодья

В то время как большинство архитекторов стремятся идеально интегрировать здания в окружающий ландшафт, специалисты вьетнамской студии Urban Farming Office решили поместить вполне реальные сельхозугодья с грядками и фруктовыми садами на фасад и крышу своего офиса. Несмотря на то, что вертикальное озеленение не является чем-то новым или диковинным, но цель и степень продуманности, с которыми был реализован проект их собственного офиса, являются примером того, как биофильная архитектура положительно влияет на городские экосистемы, при этом обеспечивает свежими овощами, зеленью и фруктами своих сотрудников.
Во Вьетнаме специалисты Vo Trong Nghia Architects свое офисное здание превратили в вертикальные сельхозугодья (Urban Farming Office, Хошимин). | Фото: vtnarchitects.net.
Исследования показывают, что расчистка городского пространства от зеленых насаждений под строительство крупномасштабных комплексов и других объектов инфраструктуры, является главной причиной появления городских островов тепла и значительного снижения качества воздуха, и это, не считая загрязнений от перегруженности автотранспортом и обилия вредных производств, которых в каждом крупном населенном пункте в избытке.
Специалисты Vo Trong Nghia Architects на деле доказали, что создание фермы в городе – это реальность (Urban Farming Office, Хошимин).
В свое время во всех странах и мегаполисах мира пошли по этому пути градостроительства и Вьетнам не стал исключением. Вьетнам, страна, где архитектурные каноны столь же сложны, сколь и разнообразны, давно уже может «похвастаться» больше искусственной средой обитания, и пусть это впечатляющие шедевры, ставшие ярким образцом французской колониальной архитектуры, современных взглядов на тропический модернизм или эклектические интерпретации народной архитектуры, все они лишили горожан не только связи с природой. Как показывает время, бездумная вырубка леса привела к изменению климата и катастрофическому ухудшению качества воздуха, что пагубно влияет на здоровье человека и экосистему в целом.
Дополнительный зеленый оазис среди бетонных джунглей стал жизненно необходимым внедрением для многих городов мира (Urban Farming Office, Хошимин). | Фото: vtnarchitects.net.
Чтобы исправить положение и смягчить негативное воздействие, прогрессивные вьетнамские архитекторы используют особый подход к дизайну, направленный на решение образовавшейся проблемы, с которой сейчас сталкивается их страна из-за тотальной вырубки лесов. Некоторые из них пытаются вернуть некогда процветающие тропические ландшафты в бетонные джунгли посредством озеленения самих зданий. На этой волне в Хошимине появилась новая архитектурная достопримечательность Urban Farming Office (Офис городского фермерства), которую легко можно назвать домом-деревней, ведь весь его фасад планируют засадить вполне съедобными овощами, пряными травами и даже фруктовыми деревьями.
Реализованные проекты VTN Architects доказывают на практике – за вертикальным озеленением будущее.
Это тот случай, когда архитекторы не только создают фантастические эскизы, отражающие экологическую направленность и устойчивость, нацеленную на будущее. Специалисты студии Vo Trong Nghia Architects (VTN Architects) во главе с его основателем на деле доказали, что не зря рассказывают о преимуществах «зеленого» проектирования. Реализованным проектом они показали, что за вертикальным озеленением будущее и масштабные здания как нельзя лучше подходят для этих целей. Тем более, что под их строительство выделяется куда больший участок, который приходится расчищать, уничтожая растительность.
План этажей и крыши Офиса городского фермерства в Хошимине (Вьетнам).
Проект, о котором идет речь, является собственным офисом фирмы, строительство которого велось в развивающемся регионе с быстро меняющимся городском ландшафтом Хошимина. Вертикальная деревня на фасаде офиса стала органичным соединением между колониальными и современными кварталами, которые составляют главный костяк архитектуры города. При этом само шестиэтажное здание Urban Farming Office имеет более чем скромный вид и было бы совсем невзрачным и незаметным, если бы его фасады не окружали бесчисленные кашпо с буйной растительностью, обеспечившие его образ настоящим взрывом красок разных оттенков зеленого среди серых, белых, черных, терракотовых цветов города. Кстати сказать, кашпо для растений прикреплены на сетчатый стеллаж и имеют съемную конструкцию, которая дает возможность передвигать растения или менять их местами, если они начнут затенять друг друга или возникнет любая другая ситуация, требующая вмешательство специалистов.
Масштабное озеленение стеклянного фасада позволит обеспечить рассеянным светом и максимально комфортным микроклиматом без задействования электрических приборов и оборудования (Urban Farming Office, Хошимин).
На данный момент в контейнерах высажены декоративные растения, пока идет подбор и выращивание рассады овощей и саженцев деревьев, адаптированных к горшечному выращиванию (Urban Farming Office, Хошимин). | Фото: mrmannoticias.blogspot.com.
Важно! Несмотря на то, что такой способ озеленения не является чем-то новым или экспериментальным ни в мире, ни даже в собственных работах студии, но в этом проекте специалисты архитектурной фирмы, которую возглавляет известный архитектор Во Тронг Нгиа, превзошли все известные разработки. Наряду с основной целью возвращения зеленых насаждений в городское пространство, видение VTN Architects направлено на создание компактного производства продуктов питания в нетрадиционной среде, а посредством организации вертикального городского сельского хозяйства с самоподдерживающимися экосистемами, которые помогут убить двух зайцев одним выстрелом. Поскольку речь идет о выращивании не декоративных растений, семьи сотрудников фирмы будут обеспечены необходимым овощами, фруктами, ягодами и зеленью практически круглый год, если удастся подобать соответствующие виды растений с разным периодом вегетации и плодоношения. Ожидается, что общий урожай свежих продуктов, выращенных на фасаде здания превысит 900 кг в год.
Так выглядит «зеленый» фасад изнутри (Urban Farming Office, Хошимин). | Фото: mrmannoticias.blogspot.com.
По словам команды дизайнеров: «Вертикальная ферма создает комфортный микроклимат во всем здании. В сочетании с масштабным остеклением Urban Farming Office, обеспечивающим как максимальное проникновение естественного освещения, так и позволяет приблизить сотрудников офиса к природе, растительность является прекрасным фильтром, рассеивающим прямые солнечные лучи, попутно очищающим воздух, насыщая его кислородом, который лучше всяких придуманных человечеством стимуляторов способствует повышению производительности и концентрации внимания. Стоит отметить, что помимо кислорода воздух увлажняется и охлаждается за счет накопленной дождевой водой, которая постепенно испаряется».
На первом этаже, предусматривающем организацию атриума во всю высоту здания, расположен зал для мозговых штурмов (Urban Farming Office, Хошимин).
Есть еще одно внедрение в проект Urban Farming Office, на которое авторы Noate.ru хотели бы обратить особое внимание. Речь идет о структуре здания, северная стена которого ориентирована на будущее расширение. Ее конструкция представляет собой двухслойную кирпичную стену с воздушной прослойкой внутри для лучшей изоляции, а также предусмотрены небольшими отверстия, способствующие улучшению поперечной вентиляции. Все эти хитрости позволят сократить использование кондиционеров (а значит и снизить энергопотребление), при этом со временем получится пристроить еще что-нибудь эдакое.
Бруталистский интерьер офиса не требует украшений, достаточно и благоухающей зелени за окном (Urban Farming Office, Хошимин).
Если говорит об организации внутреннего пространства, то здесь разработчики мудрствовать не стали, бетонную конструкцию оставили полностью открытой (без каких-либо отделочных материалов), дополнив лишь мебелью из темного дерева и минималистичными осветительными приборами, чтобы создать максимальный контраст с яркой зеленью засаженного фасада. При этом рабочие места организованы вокруг центрального атриума, а раздвижные стеклянные двери во всю высоту обеспечивают идеальное освещение и естественное затенение.
Ожидается, что грамотное расположение рабочих зон повысит производительность труда и наилучшим образом повлияет на креативное мышление дизайнеров (Urban Farming Office, Хошимин). | Фото: re-thinkingthefuture.com.
Двери же открывают доступ к балконным зонам, где устроены целые сельхозугодья. В этих зонах каждый желающий может не только отдохнуть в приятной обстановке, но и поучаствовать в агрономических экспериментах, поухаживать за растениями, а затем и собрать урожай, который перекочует на обеденный стол (и домашний тоже). Согласитесь, прекрасный способ приблизить людей к природе, переключить внимание и заинтересовать выращиванием продуктов питания (мало кто откажется от свежесорванных овощей, фруктов или зелени, в качестве возделывания которых каждый уверен на все 100).
Кстати сказать, фруктовые деревья в контейнерах, прикрепленных к фасаду, выращивать не будут, все они высажены на крыше и в скором времени обеспечат дополнительным пространством для отдыха, свежими фруктами и ягодами, а также возможностью испытать себя в садоводческих работах.
До фруктов и овощей будет рукой подать, только придется потрудиться, чтобы их вырастить (Urban Farming Office, Хошимин). | Фото: indesignlive.com.
Настолько неординарное решение переноса сельхозугодий на фасад и крышу современного архитектурного объекта специалисты студии объясняют так: «Вырубка лесов из-за тотальной урбанизации, интенсивная работа промышленности, бездумное использование химических препаратов, перегруженность автотранспортом – все это, негативно сказываются на состоянии окружающей среды. Усиливаются засухи, все чаще происходят наводнения, а также засоление и эрозия почв, что очень затрудняет ведение сельского хозяйства. На фоне вышеперечисленных проблем вертикальная ферма Urban Farming Office призвана показать, что можно безопасно выращивать продукты питания [овощи, фрукты, пряности] прямо в черте города и без отрыва от основного производства».
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