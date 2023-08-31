Во Вьетнаме офисное здание превратили в вертикальные сельхозугодья

Во Вьетнаме специалисты Vo Trong Nghia Architects свое офисное здание превратили в вертикальные сельхозугодья (Urban Farming Office, Хошимин). | Фото: vtnarchitects.net.

Специалисты Vo Trong Nghia Architects на деле доказали, что создание фермы в городе – это реальность (Urban Farming Office, Хошимин).

Дополнительный зеленый оазис среди бетонных джунглей стал жизненно необходимым внедрением для многих городов мира (Urban Farming Office, Хошимин). | Фото: vtnarchitects .net.

Реализованные проекты VTN Architects доказывают на практике – за вертикальным озеленением будущее.

План этажей и крыши Офиса городского фермерства в Хошимине (Вьетнам).

Масштабное озеленение стеклянного фасада позволит обеспечить рассеянным светом и максимально комфортным микроклиматом без задействования электрических приборов и оборудования (Urban Farming Office, Хошимин).

На данный момент в контейнерах высажены декоративные растения, пока идет подбор и выращивание рассады овощей и саженцев деревьев, адаптированных к горшечному выращиванию (Urban Farming Office, Хошимин). | Фото: mrmannoticias.blogspot.com.

Так выглядит «зеленый» фасад изнутри (Urban Farming Office, Хошимин). | Фото: mrmannoticias.blogspot.com.

На первом этаже, предусматривающем организацию атриума во всю высоту здания, расположен зал для мозговых штурмов (Urban Farming Office, Хошимин).

Бруталистский интерьер офиса не требует украшений, достаточно и благоухающей зелени за окном (Urban Farming Office, Хошимин).

Ожидается, что грамотное расположение рабочих зон повысит производительность труда и наилучшим образом повлияет на креативное мышление дизайнеров (Urban Farming Office, Хошимин). | Фото: re-thinkingthefuture.com.

До фруктов и овощей будет рукой подать, только придется потрудиться, чтобы их вырастить (Urban Farming Office, Хошимин). | Фото: indesignlive.com.