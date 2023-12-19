С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 411 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tatyana Maranjyan
    Потрясающе!Как хладнокровный...
  • Георгий Мориц
    Анастас  Микоян  был основателем строительного института в г. Куйбышев и носил имя  Микояна ещё при жизни Анастаса!!!Как в СССР рождал...
  • Ингерман Ланская
    Вот это истинное наследие совдепии - загаженная территория. водоёмы и нахрен никому не нужное производствоУмирающие города ...

Горные пейзажи художника Эрвина Кеттермана, за картинами которого гоняются ценители искусства




Рассматривая полотна немецкого художника Эрвина Кеттермана, прославившегося восхитительными горными пейзажами, дух захватывает от необыкновенной красоты земли, восходящей в небо. А писал художник гористую гряду Альп, раскинувшихся более чем на тысячу километров по территории восьми стран Европы и являющихся общим символом, объединяющим европейцев.

Зимнее утро в Гармише в Веттерштайне. Автор: Эрвин Кеттерманн.

Зимнее утро в Гармише в Веттерштайне. Автор: Эрвин Кеттерманн.


Видимо поэтому картины художника в наши дни на международных аукционных торгах высоко ценятся, а в особенности снежные зимние ландшафты. И что вовсе любопытно, по одной из версий - латинское слово Alpes было образовано от Albus (Белый), и использовалось в I веке до нашей эры для обозначения горных вершин, покрытых снегом.
Альпийский свет. Автор: Эрвин Кеттерманн.

Альпийский свет. Автор: Эрвин Кеттерманн.

 

Эрвин Кеттерманн (1897 - 1971) - немецкий художник родом из Мюнхена, известен в мировой истории искусства своими немецкими, австрийскими и итальянскими видами на Альпы. Стиль мастера является образцом традиционной немецкой пейзажной живописи начала 20-го века.

Восхитительные пейзажи живописца завораживают свои величием и необыкновенной красотой, от которых захватывает дух. Искрящийся снег, кажется, вот-вот захрустит под ногами, ослепительное солнце заставит прикрыть глаза, а сердце просто готово выскочить от восторга. Действительно, что может быть прекрасней заснеженных гор, могущественных скалистых утесов, поднявшихся к облакам.
Зимнее утро в Гармише в Веттертайне. Автор: Эрвин Кеттерманн.

Зимнее утро в Гармише в Веттертайне. Автор: Эрвин Кеттерманн.

 
Зимнее утро в Китцбюэле в Тироле с горы Кайзер. Автор: Эрвин Кеттерманн.

Зимнее утро в Китцбюэле в Тироле с горы Кайзер. Автор: Эрвин Кеттерманн.

 
Зимний вечер в Зеефельде. Тироль с хребта Веттерштайн. Автор: Эрвин Кеттерманн.

Зимний вечер в Зеефельде. Тироль с хребта Веттерштайн. Автор: Эрвин Кеттерманн.

 
Зимний вечер в Кайзертале. Тироль, Кицбюэль. Автор: Эрвин Кеттерманн.

Зимний вечер в Кайзертале. Тироль, Кицбюэль. Автор: Эрвин Кеттерманн.

http://vs-t.ru/gornye-pejzazhi-nemeckogo-xudozhnika-ervina-kettermana-za-kartinami-kotorogo-gonyayutsya-ceniteli-iskusstva
Вильдер Кайзер возле Китцбюэля. Автор: Эрвин Кеттерманн.

Вильдер Кайзер возле Китцбюэля. Автор: Эрвин Кеттерманн.

 
Зимний вечер в Хоэн Голль, вид из Рамзау. Автор: Эрвин Кеттерманн.

Зимний вечер в Хоэн Голль, вид из Рамзау. Автор: Эрвин Кеттерманн.

 
Зимний вечер рядом с Санкт-Морице (Швейцария) с Пиц-Жюльеном. Автор: Эрвин Кеттерманн.

Зимний вечер рядом с Санкт-Морице (Швейцария) с Пиц-Жюльеном. Автор: Эрвин Кеттерманн.

 
Зимний вечер в Бишофсвизене, Берхтесгаден. Автор: Эрвин Кеттерманн.

Зимний вечер в Бишофсвизене, Берхтесгаден. Автор: Эрвин Кеттерманн.

 
На Глокнерштрассе. Автор: Эрвин Кеттерманн.

На Глокнерштрассе. Автор: Эрвин Кеттерманн.

 
Альпийский пейзаж с видом на долину Фархант. Автор: Эрвин Кеттерманн.

Альпийский пейзаж с видом на долину Фархант. Автор: Эрвин Кеттерманн.

 
Ранняя весна в горах Веттерштайн вблизи Клёйс. Автор: Эрвин Кеттерманн.

Ранняя весна в горах Веттерштайн вблизи Клёйс. Автор: Эрвин Кеттерманн.

 
Ранняя весна в Серлсспитце, Австрия. Автор: Эрвин Кеттерманн.

Ранняя весна в Серлсспитце, Австрия. Автор: Эрвин Кеттерманн.

 
Ранняя весна около Крюна с Цугшпитце. Автор: Эрвин Кеттерманн.

Ранняя весна около Крюна с Цугшпитце. Автор: Эрвин Кеттерманн.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх