Горные пейзажи художника Эрвина Кеттермана, за картинами которого гоняются ценители искусства

Рассматривая полотна немецкого художника Эрвина Кеттермана, прославившегося восхитительными горными пейзажами, дух захватывает от необыкновенной красоты земли, восходящей в небо. А писал художник гористую гряду Альп, раскинувшихся более чем на тысячу километров по территории восьми стран Европы и являющихся общим символом, объединяющим европейцев.
Зимнее утро в Гармише в Веттерштайне. Автор: Эрвин Кеттерманн.
Видимо поэтому картины художника в наши дни на международных аукционных торгах высоко ценятся, а в особенности снежные зимние ландшафты. И что вовсе любопытно, по одной из версий - латинское слово Alpes было образовано от Albus (Белый), и использовалось в I веке до нашей эры для обозначения горных вершин, покрытых снегом.
Альпийский свет. Автор: Эрвин Кеттерманн.
Эрвин Кеттерманн (1897 - 1971) - немецкий художник родом из Мюнхена, известен в мировой истории искусства своими немецкими, австрийскими и итальянскими видами на Альпы. Стиль мастера является образцом традиционной немецкой пейзажной живописи начала 20-го века.
Восхитительные пейзажи живописца завораживают свои величием и необыкновенной красотой, от которых захватывает дух. Искрящийся снег, кажется, вот-вот захрустит под ногами, ослепительное солнце заставит прикрыть глаза, а сердце просто готово выскочить от восторга. Действительно, что может быть прекрасней заснеженных гор, могущественных скалистых утесов, поднявшихся к облакам.
Зимнее утро в Гармише в Веттертайне. Автор: Эрвин Кеттерманн.
Зимнее утро в Китцбюэле в Тироле с горы Кайзер. Автор: Эрвин Кеттерманн.
Зимний вечер в Зеефельде. Тироль с хребта Веттерштайн. Автор: Эрвин Кеттерманн.
Зимний вечер в Кайзертале. Тироль, Кицбюэль. Автор: Эрвин Кеттерманн.
http://vs-t.ru/gornye-pejzazhi-nemeckogo-xudozhnika-ervina-kettermana-za-kartinami-kotorogo-gonyayutsya-ceniteli-iskusstva
Вильдер Кайзер возле Китцбюэля. Автор: Эрвин Кеттерманн.
Зимний вечер в Хоэн Голль, вид из Рамзау. Автор: Эрвин Кеттерманн.
Зимний вечер рядом с Санкт-Морице (Швейцария) с Пиц-Жюльеном. Автор: Эрвин Кеттерманн.
Зимний вечер в Бишофсвизене, Берхтесгаден. Автор: Эрвин Кеттерманн.
На Глокнерштрассе. Автор: Эрвин Кеттерманн.
Альпийский пейзаж с видом на долину Фархант. Автор: Эрвин Кеттерманн.
Ранняя весна в горах Веттерштайн вблизи Клёйс. Автор: Эрвин Кеттерманн.
Ранняя весна в Серлсспитце, Австрия. Автор: Эрвин Кеттерманн.
Ранняя весна около Крюна с Цугшпитце. Автор: Эрвин Кеттерманн.
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