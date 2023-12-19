Горные пейзажи художника Эрвина Кеттермана, за картинами которого гоняются ценители искусства

Зимнее утро в Гармише в Веттерштайне. Автор: Эрвин Кеттерманн.

Альпийский свет. Автор: Эрвин Кеттерманн.

Зимнее утро в Гармише в Веттертайне. Автор: Эрвин Кеттерманн.

Зимнее утро в Китцбюэле в Тироле с горы Кайзер. Автор: Эрвин Кеттерманн.

Зимний вечер в Зеефельде. Тироль с хребта Веттерштайн . Автор: Эрвин Кеттерманн.

Зимний вечер в Кайзертале. Тироль, Кицбюэль. Автор: Эрвин Кеттерманн.

Вильдер Кайзер возле Китцбюэля. Автор: Эрвин Кеттерманн.

Зимний вечер в Хоэн Голль, вид из Рамзау. Автор: Эрвин Кеттерманн.

Зимний вечер рядом с Санкт-Морице (Швейцария) с Пиц-Жюльеном. Автор: Эрвин Кеттерманн.

Зимний вечер в Бишофсвизене, Берхтесгаден. Автор: Эрвин Кеттерманн.

Альпийский пейзаж с видом на долину Фархант. Автор: Эрвин Кеттерманн.

Ранняя весна в горах Веттерштайн вблизи Клёйс. Автор: Эрвин Кеттерманн .

Ранняя весна в Серлсспитце, Австрия. Автор: Эрвин Кеттерманн.

Ранняя весна около Крюна с Цугшпитце. Автор: Эрвин Кеттерманн.