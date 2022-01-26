Для поддержания порядка в доме важна каждая мелочи и даже то, как хранятся губки для мытья посуды. Если губки будут просто лежать на раковине, вся кухня будет выглядеть небрежно и неаккуратно.
Но если для хранения губок выбрать оригинальные подставки, то получится не только легко поддерживать порядок, но и преобразить саму кухню, ведь многие подставки выглядят не как обычная бытовая вещь, а как оригинальный элемент декора.
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Идеи для хранения губок и принадлежностей для мытья посуды
Для поддержания порядка в доме важна каждая мелочи и даже то, как хранятся губки для мытья посуды. Если губки будут просто лежать на раковине, вся кухня будет выглядеть небрежно и неаккуратно.
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