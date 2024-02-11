7 мест на планете, которые впору назвать ранами на теле Земли

Наша планета имеет множество удивительных мест, вот только не все они выглядят красиво и привлекательно. Некоторые больше похожи на оспины, и выглядят они настолько глубокими и масштабными, что их можно увидеть с орбиты. Впрочем, далеко не все они были причинами деятельности человека - некоторые несут в себе отголоски катаклизмов или «приветов» из космоса, что делает их лишь более любопытными в наших глазах. Вашему вниманию «семёрка» мест на планете, которые впору назвать ранами на теле Земли.
1. Рудник «Мир» (Российская Федерация)
Самая известная рана Земли на отечественных просторах. /Фото: life.ru
Рудник «Мир», известный также как «Рудник Мирный» — это бывший открытый алмазный рудник, ныне недействующий. Находится это поразительное место в городке Мирный, что в Восточной Сибири. Огромная шахта имеет глубину 525 метров, что делает её четвёртой в мире по этому показателю, а диаметр достигает 1200 метров. Рудник занимает вторую строчку среди рукотворных объектов по масштабам. Бывший самым крупным алмазным рудником в СССР, ныне «Мир» выглядит просто огромной дырой, над которой ещё и воздушное пространство закрыто - так как там настолько мощные нисходящие потоки воздуха, что несколько вертолётов они попросту утянули вниз.
2. Кратер Госсес-Блафф (Австралия)
След от метеорита в Австралии. /Фото: twitter.com
Госсес-Блафф называют раной на планете, оставленной ранее существовавшим там ударным кратером, который появился более 120 миллионов лет назад после падения метеорита. Находится он практически в центре Австралии, однако нашли его не так уж и давно: известно, что своё название он получил от Эрнеста Джайлса в 1872 году, который именовал его в честь брата австралийского исследователя Уильяма Госса Генри, бывшего среди участников экспедиции Уильяма. Точные первоначальный размеры кратера не совсем известны, так как они были разрушены эрозией, однако оценивают их примерно в 22 километра. В районе Госсес-Блафф также пытались найти нефть, однако две разведочные скважины, сделанные неподалёку, сегодня заброшены.
3. Алмазный рудник Дайавик (Канада)
Огромные дыры просто посреди озера. /Фото: travelask.ru
Ещё один алмазный рудник, похожий на огромную дыру, находится на другом конце планеты. Дайавик расположен в Северном Невольничьем регионе Канады. Однако он продолжает функционировать по прямому назначению: по информации редакции novate.ru, ежегодно на его добыче изготовляется около 7,5 миллионов каратов алмазов, а сам рудник даёт рабочие места семи сотням человек. Однако, судя по всему, это ненадолго: если обследование района было начато в 1992 году, а саму добычу развернули в январе 2003 года, оценивая срок эксплуатации шахты составит максимум 22 годами, то уже скоро ресурсы Дайавик исчерпаются.
4. Метеоритный кратер (США)
Кратер необычной формы. /Фото: theworldgeography.com
На том же материке - Северной Америке - находится ещё один объект, который впору назвать раной на теле Земли. Но на этот раз человек здесь не при чём, потому что кратер образовался в результате падения метеорита. А ведь так сразу и не скажешь, потому что у него нетривиальная квадратная форма. Впрочем, по мнению исследователей, причина столь нестандартного контура заключается в наличии ранее существовавших (ещё до падения метеорита) региональных трещин в слоях грунта на месте столкновения небесного объекта с земной корой.
5. Кимберли Биг Хоул (Южная Африка)
Место, где нашли один из самых известных бриллиантов в истории. /Фото: sciencephoto.com
В небольшом южноафриканском городке Кимберли долгое время не было ничего примечательного, пока в конце XIX столетия там не нашли алмаз. А учитывая бушевавшую тогда «алмазную лихорадку», разведка соответствующего месторождения началась незамедлительно. В результате раскопок всего через несколько месяцев на месте непримечательного холма появилась дыра глубиной в 1100 метров, ставшая впоследствии известной как «Большая дыра». Всего на территории Кимберли Биг Хоул, по информации редакции novate.ru, было найдено 14,5 миллионов каратов алмазов, в том числе «Звезда Африки» – легендарный бриллиант с потрясающими размерами а 83,5 карата.
6. Кратер Тсваинг (Южная Африка)
Теперь на месте падения метеорита - огромное соляное озеро. /Фото: theworldgeography.com
Другой известно «оспиной» нашей планеты в Южной Африке является объект под названием Тсваинг. В сущности своей он является ударным кратером, который появился в результате падения на Землю метеорита, предположительно в 50 метров диаметром. Кратер, или как его ещё называют, астроблема обладает диаметром в 1,13 километра и глубиной в 100 метров. Однако есть у него одна отличительная черта - Тсваинг наполнен водой, поступающей из из поверхностных источников, грунтовых и дождевых вод. А за то, что она богата растворенными карбонатами и хлоридами натрия, её на языке местной народности Тсвана назвали «Место соли».
7. Рудник Грасберг (Индонезия)
Рудник, где добывается больше всего золота. /Фото: multiurok.ru
Не только алмазные рудники оставляют после себя огромные раны на теле планеты. Так, Индонезия известна в этом отношении местом, именуемым Грасбергом - своим крупнейшим золотым рудником и третьим по величине медным рудником в мире. Масштабы его таковы, что он продолжает функционировать до сих пор, давая работу почти 20 тысячам сотрудников. Оно и неудивительно: одни только разведанные территории Грасберга составляют 24 700 акров, а дополнительно геологоразведочные работы проводятся на площадью примерно в 500 тысяч акров - всё это позволяет добывать сотни тонн золота, серебра и меди ежегодно.
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