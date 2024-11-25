Как удалить плесень, грибок и почистить швы между плиткой

При избыточной сырости, вызванной недостаточной вентиляцией, в ванной комнате появляется грибок и плесень. Также нередко их можно встретить на оконных откосах в месте стыкования к оконной раме, где зимой скапливается конденсат.

Они портят внешний вид ванной и откосов, кроме этого такие наросты вредят здоровью человека, поэтому их обязательно нужно убирать.

Рассмотрим, как это можно сделать, поскольку обычные моющие средства неэффективны.Материалы и инструменты:кальцинированная сода;белизна;резиновые перчатки;старая зубная щетка;емкость;вискозная салфетка;ватные диски.В любой ненужной емкости нужно приготовить смесь кальцинированной соды и белизны. Поскольку в белизне имеется хлор, то все делается в перчатках. Нужно быть готовыми к стойкому запаху средства, поэтому в идеале работать тогда, когда в дальнейшем планируется уйти из дома на пару часов. Для начала нужно набрать 5-7 ст. ложек соды и смешать их с белизной.В результате должна получиться паста консистенции густой сметаны.Приготовленная кашица наносится зубной щеткой на пораженные плесенью поверхности. Состав способен сразу же убрать наросты, которые не смогли въесться. В первую очередь с поверхности плитки, краски, пластика. Наносить смесь удобно щеткой, а тереть жесткой вискозной салфеткой, в отдельных случаях можно применить ершик для посуды.Если плесень и грибок въелись в межплиточные швы или штукатурку, то смесь кальцинированной соды и белизны окажется неэффективной. В таком случае после очистки от грубых наростов нужно смочить в концентрированной белизне ватные диски и приложить их к пораженным участкам на ночь или хотя бы несколько часов.По прошествии этого времени, присутствующий в белизне хлор убьет грибок и высветлит его. Он станет совсем незаметным. Возможно, часть пораженных участков останутся темными, но только потому, что в данные места смоченный ватный диск не прилегал плотно. Их можно снова попытаться затереть кальцинированной содой, а если не поможет, то повторить процедуру с ватными дисками и белизной.Предлагаемая методика борьбы с плесенью и грибком позволяет только убрать наросты, но если не решить вопрос с сыростью, то они будут снова появляться. В ванной комнате нужно поставить электрическую вытяжку, если проблема на откосах в остальных комнатах, то поможет проветриватель или осушитель воздуха.