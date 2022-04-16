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За семью замками: картины меняющие сознание человека


Диссоциация. Автор: Zack Zdrale.

Диссоциация. Автор: Zack Zdrale.

 

Творчество современного художника-реалиста Зака Здраля (Zack Zdrale) – ряд мощных драматических композиций о взаимодействии человека с окружающей средой. Модели, в его работах застывая в немых позах, утопают в собственных эмоциях и переживаниях, тем самым, подталкивая зрителя к размышлениям на тему человеческого существования, противоречивости и изменчивости настроения, а вместе с ним и поведения…

Картины меняющие человеческое сознание. Автор: Zack Zdrale.

Картины меняющие человеческое сознание. Автор: Zack Zdrale.


Перетягивание. Автор: Zack Zdrale.

Перетягивание. Автор: Zack Zdrale.


Остановите это! Нажмите на стоп... Автор: Zack Zdrale.

Остановите это! Нажмите на стоп... Автор: Zack Zdrale.


Отражение. Автор: Zack Zdrale.

Отражение. Автор: Zack Zdrale.


Скамья. Автор: Zack Zdrale.

Скамья. Автор: Zack Zdrale.


Разговор. Автор: Zack Zdrale.

Разговор. Автор: Zack Zdrale.

 
Страх быть уничтоженным... Автор: Zack Zdrale.

Страх быть уничтоженным... Автор: Zack Zdrale.

 

Преимущественно все свои работы Зак пишет маслом, акцентируя внимание на светотени и анатомических формах человека. Благодаря незаурядному таланту и специфической точки зрения, он создаёт сильные в эмоциональном плане картины, которые не то чтобы трогают до глубины души, но будоражат сознание, заставляя заглянуть глубоко внутрь себя и собственных мыслей. Несмотря на то, что его творчество основано на драматических сюжетах, тем не менее, оно не несёт в себе депрессивный подтекст, как это чаще всего бывает в подобных случаях.

16 февраля, 1949 год. Автор: Zack Zdrale.

16 февраля, 1949 год. Автор: Zack Zdrale.


25 июля, 1949 год. Автор: Zack Zdrale.

25 июля, 1949 год. Автор: Zack Zdrale.


7 июля, 1949 год. Автор: Zack Zdrale.

7 июля, 1949 год. Автор: Zack Zdrale.


Диссоциативное расстройство. Автор: Zack Zdrale.

Диссоциативное расстройство. Автор: Zack Zdrale.

 
Сомнения. Автор: Zack Zdrale.

Сомнения. Автор: Zack Zdrale.

 
Одержимость. Автор: Zack Zdrale.

Одержимость. Автор: Zack Zdrale.

 
Тепло. Автор: Zack Zdrale.

Тепло. Автор: Zack Zdrale.

 

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За семью замками: картины меняющие сознание человека

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За семью замками: картины меняющие сознание человекаПодписаться на мой Instagram
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