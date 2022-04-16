За семью замками: картины меняющие сознание человека

Диссоциация. Автор: Zack Zdrale.
Творчество современного художника-реалиста Зака Здраля (Zack Zdrale) – ряд мощных драматических композиций о взаимодействии человека с окружающей средой. Модели, в его работах застывая в немых позах, утопают в собственных эмоциях и переживаниях, тем самым, подталкивая зрителя к размышлениям на тему человеческого существования, противоречивости и изменчивости настроения, а вместе с ним и поведения…
Картины меняющие человеческое сознание. Автор: Zack Zdrale.
Перетягивание. Автор: Zack Zdrale.
Остановите это! Нажмите на стоп... Автор: Zack Zdrale.
Отражение. Автор: Zack Zdrale.
Скамья. Автор: Zack Zdrale.
Разговор. Автор: Zack Zdrale.
Страх быть уничтоженным... Автор: Zack Zdrale.
Преимущественно все свои работы Зак пишет маслом, акцентируя внимание на светотени и анатомических формах человека. Благодаря незаурядному таланту и специфической точки зрения, он создаёт сильные в эмоциональном плане картины, которые не то чтобы трогают до глубины души, но будоражат сознание, заставляя заглянуть глубоко внутрь себя и собственных мыслей. Несмотря на то, что его творчество основано на драматических сюжетах, тем не менее, оно не несёт в себе депрессивный подтекст, как это чаще всего бывает в подобных случаях.
16 февраля, 1949 год. Автор: Zack Zdrale.
25 июля, 1949 год. Автор: Zack Zdrale.
7 июля, 1949 год. Автор: Zack Zdrale.
Диссоциативное расстройство. Автор: Zack Zdrale.
Сомнения. Автор: Zack Zdrale.
Одержимость. Автор: Zack Zdrale.
Тепло. Автор: Zack Zdrale.
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