5 быстрых рецептов десертов из бананов, которые можно готовить хоть каждый день

Десерты из банана.
Осень – унылая пора и с её приходом хочется чего-то вкусненького и сладенького. Да вот только все эти яблоки, тыквы и груши приелись до такой степени, что душа требует разнообразия. И тут, разгуливая по супермаркету в поисках чего-то такого, невольно натыкаешься взглядом на грозди бананов, ловя себя на мысли о том, что из них можно быстренько приготовить несколько простеньких, но невероятно вкусных десертов, которые в мгновения ока поднимут настроение и сделают день ярче, теплее и позитивнее.
1. Банана-сплит с йогуртом и джемом
Банановый сплит-десерт с йогуртом и джемом.
Ингредиенты:
• Спелый банан - 1 шт;
• Йогурт (или мягкий некислый творог) - 1/2 стакана;
• Джем - 2 ст. л;
• Жареный миндаль (фундук или другие орехи) - 3 ст. л;
• Свежие или замороженные ягоды - 1/4 стакана.
Как же трудно устоять перед такой вкуснятиной.
Приготовление:
• Очистите банан и разрежьте вдоль пополам;
• Положите половинки банана в неглубокую миску;
• Зачерпните йогурт или творог ложкой для мороженого и положите шарик на банан;
• Слегка разогрейте джем (не больше десяти секунд) и полейте йогурт;
• Измельчите орехи и посыпьте ими блюдо;
• Украсьте ягодами и подавайте к столу.
2. Десерт «Жареные бананы»
Такой десерт стоит подавать с ванильным мороженым.
Ингредиенты:
• Банан – 1 шт;
• Мороженое – 150 г;
• Масло сливочное – 20 г;
• Сахар тростниковый – 35 г;
• Тёмный ром – 25 мл;
• Орехи, шоколад.
Подавайте десерт с топингом, джемом, мёдом или орехами.
Приготовление:
• В сковороде разогрейте и смешайте сливочное масло, коричневый сахар и ромом;
• В полученную карамель выложите разрезанные пополам и вдоль бананы;
• Обжарьте по минуте с каждой стороны;
• Выложите ломтики на блюдо с мороженым;
• Полейте соусом со сковороды (или любым другим наполнителем), посыпьте орехами или тёртым шоколадом.
3. Десерт из бананов и печенья без выпечки
Творожный торт без выпечки с бананами.
Ингредиенты:
• Бананы – 3 шт;
• Печенье – 350 г;
• Сметана – 400 г;
• Сахарный песок – 150 г;
• Желатин – 25 г;
• Ванилин, шоколад.
Этот тортик тает просто во рту.
Приготовление:
• Сметану взбить с сахаром и ванилином;
• Постепенно вводите растопленный на водяной бане желатин;
• Тщательно перемешивая, взбейте;
• В форму, застеленную пленкой, выложите слоями печенье и нарезанные бананы;
• Залейте сметанным желе;
• Поставьте десерт на несколько часов в холодильник;
• Перед подачей посыпьте тёртым шоколадом, орехами или украсьте ягодами.
4. Бананы под шубой
Банановая мякоть подается на блюде под творожной «шубой».
Ингредиенты:
• Банан – 1 шт.;
• Творог – 150 г;
• Сливочное масло – 50 г;
• Сахарный песок – 3 ст. ложки;
• Порошок какао – 2 ст. ложки;
• Сметана – 1 ст. ложка;
• Ванилин, измельченные орехи.
Нежный, сочный и тающий во рту десерт.
Приготовление:
• Бананы очистить и выложить на блюдо;
• Творог смешать с мягким сливочным маслом, ванилином и двумя ложками сахара; • Творожную массу взбить блендером;
• Бананы покрыть готовой смесью;
• Растопить сметану, сахар и какао (дать остыть);
• Готовым топингом покрывают творожный слой;
• Десерт посыпать орехами, тёртым шоколадом или какао.
5. Сливочно-кремовый десерт с бананом
Восхитительный десерт с нежнейшим вкусом.
Ингредиенты:
• Бананы - 2 шт.;
• Сливки жирные - 300 мл.
Для крема:
• Молоко - 500 мл;
• Сахар 2/3 - стакана;
• Соль щепотка;
• Крахмал картофельный 2 - ст.л;
• Яйца - 2 шт;
• Сливочное масло - 50 грамм;
• Ванилин щепотка.
Для песочного слоя:
• Песочное печенье или крекер «нежный» - 150 г;
• Сливочное масло - 50 г.
Для украшения:
• Свежая мята несколько листиков;
• Любые орешки или шоколад по желанию.
Невероятно вкусный, нежный и воздушный банановый десерт.
Приготовление:
• Сахар, соль и крахмал высыпать в сотейник, поставить на средний огонь и довести до растворения;
• Влить в сотейник молоко и держать на среднем огне до загустения и закипания; • Затем снять огня и оставить остывать;
• Яйца взбить венчиком;
• Аккуратно влить в остывшую молочно-сахарную смесь, быстро перемешать и поставить на слабый огонь;
• Довести смесь до кипения (прокипятить не больше 30-40 секунд);
• Добавить в крем сливочное масло и ванилин (перемешав, оставить остывать);
• Остывший крем накрыть плёнкой и поставить в холодильник;
• Печенье измельчить в крошку с помощью блендера;
• Сливочное масло растопить в микроволновке;
• Смешать печенье со сливочным маслом, перемешав до однородной консистенции;
• Высыпать полученную массу на противень, покрытый пергаментом;
• Отправить в разогретую до 160 градусов духовку на 10 минут;
• После тщательно остудить;
• Сильно охлаждённые сливки взбить холодным венчиком миксера до стойких пиков;
• Бананы нарезать кружочками;
• Выложить десерт слоями в широкие стаканы;
• После отправить в холодильник ещё на 30-60 минут;
• Перед подачей украсить десерт кружочками бананов и веточками свежей мяты.
6. Видео-бонусы
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