5 быстрых рецептов десертов из бананов, которые можно готовить хоть каждый день

Десерты из банана.

1. Банана-сплит с йогуртом и джемом

Банановый сплит-десерт с йогуртом и джемом.

Как же трудно устоять перед такой вкуснятиной.

2. Десерт «Жареные бананы»

Такой десерт стоит подавать с ванильным мороженым.

Подавайте десерт с топингом, джемом, мёдом или орехами.

3. Десерт из бананов и печенья без выпечки

Творожный торт без выпечки с бананами.

Этот тортик тает просто во рту.

4. Бананы под шубой

Банановая мякоть подается на блюде под творожной «шубой».

Нежный, сочный и тающий во рту десерт.

5. Сливочно-кремовый десерт с бананом

Восхитительный десерт с нежнейшим вкусом.

Невероятно вкусный, нежный и воздушный банановый десерт.

6. Видео-бонусы

Банановый десерт за 5 минут.

Торт с банановой начинкой без выпекания.

Банановый сплит.

Домашнее мороженое из бананов.

Желе из сметаны и банана.

Шоколадный десерт с бананом.

Банановое мороженое.

Десерт из банана и клубники.

Вкусный банановый десерт.