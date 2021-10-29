Собака в доме: Милейшие иллюстрации о том, что такое настоящая дружба

Серия иллюстраций о жизни с собакой от художницы Яояо Ма Ван Ас (Yaoyao Ma Van As).

1. «Лучший друг»

Собака готова поддержать любимую хозяйку даже во время занятий спортом.

2. «Неотложные собачьи дела»

Из-за таких неудобных моментов некоторые люди отдают предпочтение кошкам…

3. «Утешительные объятия»

Искренняя дружеская поддержка после случайного боевого ранения.

4. «Все будет хорошо!»

Четвероногий друг всегда сможет утешить, как бы ни было плохо.

5. «Я знаю, что ты уже давно проснулась!»

Хозяева собак знают, что четвероногий питомец – самый лучший будильник.

6. «Никакого уединения»

Время, которое хозяйка проводит в ванной комнате, для собаки тянется бесконечно долго…

7. «Теплое местечко»

Для многих домашних питомцев нет места уютнее, чем одежда хозяев – особенно чистая.

8. «Они повсюду!»

Одна из реалий повседневной жизни хозяйки с длинными волосами и ее четвероногого питомца.

9. «Праздничная тыква»

Тыквенный фонарик с портретом любимого песика – самое лучшее украшение для осеннего праздника.

10. «Только ты, я и шум океана»

Ночная прогулка с лучшим другом по морскому побережью под светом далеких звезд.

11. «Всегда вместе»

Чего только не сделаешь ради спокойного сна любимого песика…

12. «Неожиданное начало дня»

Звонкий утренний лай любимой собаки пробуждает надежнее любого будильника!

13. «Когда же это закончится…»

Когда художника посещает вдохновение – даже домашним питомцам приходится смириться с неизбежными последствиями.

14. «Подготовка к свиданию»

Собака точно знает, когда хозяйка готовиться выйти из дома…

15. «Теплая встреча»

Один из ежедневных «ритуалов», знакомых практически каждому, у кого дома живет собака.

16. «Хочу на ручки!»

Если собака очень хочет прогуляться на улице, она прибегает к любым ухищрениям.

17. «Беззаветная любовь»

Искренняя любовь, которой одаривают нас домашние питомцы, не похожа ни на что в этом мире.

18. «Наши отражения»

«Знай же, Паркер, что ты всегда в моих мыслях и в моем сердце…»

19. «Хороший выбор»

Зимние прогулки вместе с собакой становятся гораздо подвижнее и веселее.

20. «Осенняя пора»

21. «Мое вдохновение»

Маленький четвероногий Паркер стал главным источником вдохновения художницы при создании серии теплых иллюстраций о девушке и собачке.

22. «Игра в прятки»

«Кто не спрятался – я не виноват!»

23. «На прогулку!»

Во время прогулок в прохладную погоду всем хочется одеться как можно теплее.

24. «Воздушный сюрприз»

Домашние питомцы разделяют с хозяевами как грустные, так и радостные моменты.

25. «Эти двое»

Четвероногие друзья тоже любят заводить новые знакомства… совсем как люди.

26. «Полное погружение в книгу»

Некоторые увлечения хозяев проводят собак в недоумение.

27. «Простые радости»

Разделить хорошее настроение с лучшим пушистым другом – прекрасно!

28. «Идеальный момент»

Солнечное утро, хорошее настроение и верный друг – лучшее начало рабочего дня!

29. «Праздничный ужин»

У домашнего питомца может быть свой взгляд на правильную сервировку праздничного стола.

30. «Импровизированное убежище»

Любящая хозяйка – надежная защита от холода и осеннего ветра!

Эти картинки обязательно понравятся тем, у кого дома уже есть собака. А те, кто ещё не определился с выбором питомца, после этого обзора будут категоричны - уж если заводить дома кого-то, то только собаку. Ведь никто другой не подарит столько тепла, заботы, понимания и верности.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: