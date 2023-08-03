17 странных продуктов, которые можно найти в американских супермаркетах

Необычные продукты, которые есть только в Америке.
1. Сладкие чипсы
Необычные вкусы Pringles. | Фото: 24Warez.Ru.
Помимо широкой линейки стандартных вкусов чипсов, на прилавках американских супермаркетов есть и некоторые необычные варианты привычной закуски. Например, Pringles с лимоном и кунжутом или с черникой.
2. Кукурузный спирт
Спирт из кукурузы. | Фото: Пикабу.
Тем, кому водка кажется недостаточно крепкой, стоит обратить внимание на кукурузный спирт, крепостью 75 градусов. По мнению Novate.ru, это напиток из самой преисподней.
3. Соус с водкой
Соус на основе водки. | Фото: klikabol.com.
Тем, кому недостаточно водки, которую разливают по стаканам, стоит попробовать соус, сделанный на основе этого напитка.
4. Свиные копытца
Свиные ножки в банке. | Фото: steemit.com.
Свиные ножки в банке выглядят отвратительно, но, как говорится, на каждый товар есть свой покупатель.
5. Нектар из моллюсков
Напиток из моллюсков. | Фото: Klevo.Net.
Нектар из моллюсков... Страшно даже представить какой он на вкус, но если принимать во внимание водочный соус...
6. Чищенные яйца
Вареные и чищенные яйца. | Фото: BuzzFeed.
Судя по товарам, представленным на полках американских супермаркетов, жители этой страны - отпетые лентяи. Чего только стоят вареные и чищенные яйца, которые продаются почти во всех магазинах.
7. Лук
Нарезной лук. | Фото: Триникси.
Не хотите, чтобы глаза слезились, а руки неприятно пахли, покупайте нарезанный лук. Благо, он есть почти во всех супермаркетах.
8. Содовая с беконом
Вода с беконом. | Фото: Триникси.
Сложно представить, кому по вкусу содовая с беконом, но тем не менее она существует и это факт.
9. Замороженный хлеб
Хлеб из морозилки. | Фото: BuzzFeed.
Все знают, что если хранить хлеб в холоде, он не заплесневеет и не зачерствеет. А вот в Америке об этом не только знают, но и активно пользуются, продавая хлеб прямо из морозилки.
10. Маринованные яйца
Яйца в маринаде. | Фото: Telemetr.
Маринованные яйца в банке - еще один продукт из параллельной вселенной.
11. Овощное мороженое
Морковное мороженое. | Фото: Пикабу.
По мнению Novate.ru, морковное мороженое - предел мечтаний всех детишек. Ну, а чтобы они не расстраивались к морковке добавили еще и вкус мандаринок.
12. Сырный соус
Сырный соус в виде спрея. | Фото: TravelAsk.
Пожалуй, этот сырный соус в удобном флаконе с дозатором - один из немногих товаров из списка, который действительно хочется купить.
13. Арбуз кусочками
Арбуз, нарезанный кусочками. | Фото: LiveJournal.
Арбуз, нарезанный кусочками и упакованный в небольшие пластиковые контейнеры - еще один товар для лентяев.
14. Чипсы из синей кукурузы
Натуральные синие чипсы. | Фото: Pressa.tv.
Эти натуральные чипсы имеют очень темный цвет, но совершенно не содержат красителя. Их необычный оттенок - результат использования особого сорта синей кукурузы.
15. «Мамин» суп
«Мамин» куриный суп. | Фото: Pikabu.
Мы не знаем, чья мама сварила этот суп, но спасибо ей за труд и за то, что разлила свой суп по удобным контейнерам.
16. Одуванчики
Листья одуванчиков. | Фото: Пикабу.
Забавно, что американцы терпеть не могут одуванчики на своих лужайках, а вот в магазинах активно покупают их листья, потому что эти растения придают особый вкус салатам.
17. Средства для розжига
Необычные средства для розжига. | Фото: Фотографии США.
В Америке вы можете купить необычный уголь для камина, сделанный из прессованного отработанного кофе, а также угольки, обработанные специальными химикатами, которые горят разными цветами.
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