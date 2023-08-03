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17 странных продуктов, которые можно найти в американских супермаркетах


Необычные продукты, которые есть только в Америке.

Необычные продукты, которые есть только в Америке.

 

1. Сладкие чипсы


Необычные вкусы Pringles. | Фото: 24Warez.Ru.

Необычные вкусы Pringles. | Фото: 24Warez.Ru.

Помимо широкой линейки стандартных вкусов чипсов, на прилавках американских супермаркетов есть и некоторые необычные варианты привычной закуски. Например, Pringles с лимоном и кунжутом или с черникой.

2. Кукурузный спирт


Спирт из кукурузы. | Фото: Пикабу.

Спирт из кукурузы. | Фото: Пикабу.

Тем, кому водка кажется недостаточно крепкой, стоит обратить внимание на кукурузный спирт, крепостью 75 градусов. По мнению Novate.ru, это напиток из самой преисподней.

3. Соус с водкой


Соус на основе водки. | Фото: klikabol.com.

Соус на основе водки. | Фото: klikabol.com.

 

Тем, кому недостаточно водки, которую разливают по стаканам, стоит попробовать соус, сделанный на основе этого напитка.

4. Свиные копытца


Свиные ножки в банке. | Фото: steemit.com.

Свиные ножки в банке. | Фото: steemit.com.

Свиные ножки в банке выглядят отвратительно, но, как говорится, на каждый товар есть свой покупатель.

5. Нектар из моллюсков


Напиток из моллюсков. | Фото: Klevo.Net.

Напиток из моллюсков. | Фото: Klevo.Net.

Нектар из моллюсков... Страшно даже представить какой он на вкус, но если принимать во внимание водочный соус...

6. Чищенные яйца


Вареные и чищенные яйца. | Фото: BuzzFeed.

Вареные и чищенные яйца. | Фото: BuzzFeed.

Судя по товарам, представленным на полках американских супермаркетов, жители этой страны - отпетые лентяи. Чего только стоят вареные и чищенные яйца, которые продаются почти во всех магазинах.

7. Лук


Нарезной лук. | Фото: Триникси.

Нарезной лук. | Фото: Триникси.

Не хотите, чтобы глаза слезились, а руки неприятно пахли, покупайте нарезанный лук. Благо, он есть почти во всех супермаркетах.

8. Содовая с беконом


Вода с беконом. | Фото: Триникси.

Вода с беконом. | Фото: Триникси.

Сложно представить, кому по вкусу содовая с беконом, но тем не менее она существует и это факт.

9. Замороженный хлеб


Хлеб из морозилки. | Фото: BuzzFeed.

Хлеб из морозилки. | Фото: BuzzFeed.

Все знают, что если хранить хлеб в холоде, он не заплесневеет и не зачерствеет. А вот в Америке об этом не только знают, но и активно пользуются, продавая хлеб прямо из морозилки.

10. Маринованные яйца


Яйца в маринаде. | Фото: Telemetr.

Яйца в маринаде. | Фото: Telemetr.

Маринованные яйца в банке - еще один продукт из параллельной вселенной.

11. Овощное мороженое


Морковное мороженое. | Фото: Пикабу.

Морковное мороженое. | Фото: Пикабу.

По мнению Novate.ru, морковное мороженое - предел мечтаний всех детишек. Ну, а чтобы они не расстраивались к морковке добавили еще и вкус мандаринок.

12. Сырный соус


Сырный соус в виде спрея. | Фото: TravelAsk.

Сырный соус в виде спрея. | Фото: TravelAsk.

Пожалуй, этот сырный соус в удобном флаконе с дозатором - один из немногих товаров из списка, который действительно хочется купить.

13. Арбуз кусочками


Арбуз, нарезанный кусочками. | Фото: LiveJournal.

Арбуз, нарезанный кусочками. | Фото: LiveJournal.

Арбуз, нарезанный кусочками и упакованный в небольшие пластиковые контейнеры - еще один товар для лентяев.

14. Чипсы из синей кукурузы


Натуральные синие чипсы. | Фото: Pressa.tv.

Натуральные синие чипсы. | Фото: Pressa.tv.

Эти натуральные чипсы имеют очень темный цвет, но совершенно не содержат красителя. Их необычный оттенок - результат использования особого сорта синей кукурузы.

15. «Мамин» суп


17 странных продуктов, которые можно найти в американских супермаркетах

«Мамин» куриный суп. | Фото: Pikabu.

Мы не знаем, чья мама сварила этот суп, но спасибо ей за труд и за то, что разлила свой суп по удобным контейнерам.

16. Одуванчики


Листья одуванчиков. | Фото: Пикабу.

Листья одуванчиков. | Фото: Пикабу.

Забавно, что американцы терпеть не могут одуванчики на своих лужайках, а вот в магазинах активно покупают их листья, потому что эти растения придают особый вкус салатам.

17. Средства для розжига


Необычные средства для розжига. | Фото: Фотографии США.

Необычные средства для розжига. | Фото: Фотографии США.

В Америке вы можете купить необычный уголь для камина, сделанный из прессованного отработанного кофе, а также угольки, обработанные специальными химикатами, которые горят разными цветами.

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17 странных продуктов, которые можно найти в американских супермаркетах

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17 странных продуктов, которые можно найти в американских супермаркетахПодписаться на мой Instagram
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