Баловница судьбы: от нищей 17-летней вдовы-герцогини до российской императрицы

Анна Иоанновна - одна из самых юных правительниц в истории России, которая, конечно же, в силу возраста и воспитания мало что смыслила в управлении государством. Овдовев в 17 лет, она стала герцогиней Курляндии, а позже, в 1730 году стала самодержавной императрицей.
Луи Каравакк, Портрет императрицы Анны Иоанновны, 1730 г.
Анна Иоанновна была племянницей Петра I. Ее отношения с матерью складывались сложно, возможно, именно поэтому ее постигла участь быть выданной замуж за Фридриха Вильгельма, герцога Курляндии и Семигалии. Правда, после церемонии венчания молодой муж прожил недолго, скончался через три месяца, не доехав после бурных празднований из Петербурга в свою вотчину. После скоропостижной кончины по закону власть над Курляндией перешла в руки Анны Иоанновны, и она не приминула воспользоваться возможностью.
Иоганн Генрих Ведекинд, Портрет императрицы Анны Иоанновны
Иван Соколов, Анна Иоанновна, гравюра, 1740 г.
Казалось бы, судьба и так была достаточно благосклонна к молодой герцогине, но впереди ей было уготовано еще более яркое будущее. Возвращение в Россию состоялось в 1730 году, после смерти Петра II разгорелась нешуточная борьба за престол. Кандидатура Анны Иоанновны прельщала членов Верховного совета, поскольку ею можно было запросто управлять. Первоначально было принято решение допустить ее к престолу с условием соблюдения так называемых «Кондиций», свода законов, существенно ограничивающих ее политическую деятельность.
Анна Иоанновна разрывает Кондиции
Анна Иоанновна была у власти 10 лет. За это время мало что было сделано по ее инициативе, многие решения принимались под влиянием ее фаворита — Эрнста Бирона, дворянина из Курляндии. Единственное, что по-настоящему увлекало Анну, - это празднества. Императрица не жалела денег на развлечения, окружала себя шутами и придворными, которые обязаны были увеселять коронованную особу.
Валерий Якоби, Шуты при дворе императрицы Анны Иоанновны, 1872 г.
Апофеозом правления императрицы стала свадьба шутов, дорогостоящее и масштабное мероприятие, которое Анна затеяла ради забавы. Для этой свадьбы по ее приказу был выстроен дворец изо льда, богаты украшенный ледовыми скульптурами. Молодоженами стали ее шуты — 30-летняя калмычка Авдотья Буженинова (фамилией ее наградил императрица за пристрастие к национальному мясному блюду) и разжалованный в шуты дворянин Михаил Квасник (настоящая фамилия Голицын). Выходец из знатного рода попал в опалу за то, что самовольно сменил религию, женясь на католичке.
Валерий Якоби, Ледяной дом, 1878 г.
Для шутовской свадьбы Анна распорядилась выслать за границу жену Голицына, и вернула отступника к истинной, по своему разумению, вере. Для церемонии из дальних уголков Российской империи были выписаны представители разных народностей (около 300 человек). После торжественной церемонии венчания Анна распорядилась отправить молодых в их ледяные апартаменты для первой брачной ночи. Несчастные шуты обречены были мерзнуть на ледяной кровати до рассвета в мороз -40. К счастью, обоим удалось выжить.
Портрет императрицы Анны Иоанновны
