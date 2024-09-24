Идеи хранения, которые делают интерьер неряшливым

Не все то, что удобно, способно вписаться в ваш интерьер. Взять, к примеру, системы хранения. Они должны быть не только функциональными, но и гармонично вписываться в обстановку. Мы расскажем, какие идеи хранения выглядят неряшливо, создают визуальный шум и портят вашу квартиру.

Спойлер: открытая вешалка, которая так стильно выглядит на фото в Pinterest, входит в этот список.

Прием 1: Обувь на полу в прихожей

Прием 2: Открытая вешалка

Прием 3: Предметы в заводских упаковках

Прием 4: Разношерстные книги на стеллажах и полках

Прием 5: Открытое хранение на кухне

Обувь на полу смотрится неряшливоНе спорим, очень удобно, когда обувь всегда находится под рукой: сел на пуфик, протянул руку и надел любимые кроссовки за считанные секунды. Однако она не должна хаотично валяться на полу или стоять на газетке – это автоматически делает прихожую неряшливой и создает плохое впечатление о вашей квартире в целом.Самым правильным решением будет купить стильную обувницу, которая впишется в интерьер коридора, или специальные закрытые контейнеры, чтобы хранить обувь в шкафу с одеждой. А если вы постоянно ходите в одним и тех же туфлях или кедах, и по приходу домой сразу переодеваетесь в уютные тапочки, поставьте в прихожей лавочку с полкой внизу, куда будет удобно ставить актуальную для вас обувь. Благодаря таким приобретениям, комната сразу получит стильны и аккуратный вид.Организуйте хранение за шторойВ интерьерных блогах, а также на фото дизайнерских проектов часто можно увидеть открытые вешалки, которые устанавливают в спальне вместо шкафа. Такой вариант хранения действительно выглядит легко, воздушно и занимает минимум места, но ровно до того момента, пока на вешалке не появляется одежда. Конечно, если повесить несколько нарядов в едином стиле и цветовой гамме, то действительно получится красивая картинка, но вряд ли вы покупаете вешалку именно для этого.Если в комнате не помещается полноценный шкаф, и открытое хранение является единственным вариантом, подумайте о том, как его скрыть от посторонних глаз. Отлично подойдет ширма, а если ее нет, просто подвесьте к потолку длинную рейку со шторой, за которой можно будет организовать целую гардеробную. Для маленькой квартиры – прекрасное решение.Подберите дозаторы в едином стилеЕсли не хотите, чтобы интерьер кухни и ванной выглядел приземленно и неряшливо, не оставляйте продукты, бытовую химию и прочие товары в заводских упаковках. На маркетплейсах можно найти огромное количество различных баночек, дозаторов, контейнеров для хранения, выполненных в едином стиле. Нужно лишь подобрать варианты, которые идеально впишутся в ваш интерьер.Не хотите тратить время и деньги на покупку таких емкостей? Тогда продумайте закрытое хранение. Прячьте упаковки в ящики и шкафчики, организовав удобную систему, состоящую из контейнеров и разделителей. Также можно поставить предметы в корзины или на подносы – в таком случае разношерстные банчки будут смотреться аккуратнее, ведь вы объедините их в одну группу.На заметку: Некоторые производители предлагают продукцию, упакованную в бутылочки нейтральных тонов, например, бежевые, черные или белые, которые гармонично вписываются в большинство интерьеров. Такие товары можно оставлять в родной упаковке, они отлично будут смотреться на полке.Рассортируйте книги по цветуВряд ли существует хотя бы один человек в мире, который покупает книги одного размера и цвета для декорирования дома – все же у них совсем другое предназначение. Однако если вы переживаете о том, как смотрится литература на вашем стеллаже, необходимо решить проблему разношерстных корешков.Это можно сделать несколькими способами. Для начала попробуйте сгруппировать их по формату и цвету – если наберется достаточное количество похожих книг – здорово. Расставьте их на полке, оставляя между ними свободное пространство, чтобы не создавать эффект захламленности. Если же все книги разные, сделайте для них обложки своими руками – это выглядит красиво и оригинально. Можете использовать цветную или крафтовую бумагу, в зависимости от того, в каком стиле оформлен интерьер.Переполненная кухонная столешница.Уже несколько сезонов подряд открытое хранение находится на пике популярности, особенно, когда речь заходит об обустройстве кухни. И если раньше речь шла о нескольких полках на свободном участке стены, то сейчас дизайнеры активно призывают вешать их вместо верхних шкафчиков. Действительно, такой интерьерный прием уместен в маленьких кухнях, ведь выглядит гораздо легче, чем массивные шкафчики. Однако следует быть готовым к тому, что на открытых полках необходимо тщательно и регулярно поддерживать порядок – от этого напрямую зависит внешний вид кухни.• Для начала освободите столешницу. Оставьте только самые необходимые девайсы и бытовую технику, которыми вы пользуетесь регулярно, а остальное уберите в шкаф. И не забудьте красиво организовать хранение на столешнице. Например, можно взять красивый деревянный поднос и поставить на него керамическую бутылку с маслом, а также баночки с сахаром и солью, оформленные в таком же стиле.• Хранение на открытых полках должно быть однообразным. Если это тарелки и кружки, то одной цветовой гаммы, если сыпучие продукты, то без упаковки, в красивых баночках.• Уберите лишние вещи с обеденного стола – можно оставить разве что скатерть, салфетки и вазу с цветами. Также следует освободить подоконник. Если он узкий, оставьте его пустым (да-да, комнатные растения в горшках тоже должны переехать), если широкий и низкий – организуйте зону отдыха. Положите матрас, подходящий по ширине, и пару подушек.• На крючки следует повесить однообразный текстиль в единой цветовой гамме. Подберите фартук, прихватки и полотенца, чтобы они хорошо сочетались между собой или просто купите готовый набор. Но старайтесь, чтобы текстиль не был слишком пестрым и не выбивался из интерьера.• Всю бытовую химию и инструменты для уборки отнесите в ванную или поставьте под раковину. Средство для мытья посуды перелейте в дозатор, а для губок установите внутри мойки специальные держатели. Кстати, губки лучше покупать нейтральных цветов, чтобы не было визуального шума.Прием 6: Гладильная доска в разложенном видеНе оставляйте гладильную доску на видном месте.Удобно? Бесспорно, особенно если вы гладите вещи практически каждый день. Но разве вам хочется постоянно ходить и спотыкаться об нее? Или наблюдать за тем, как она портит обстановку в квартире одним своим видом? Вряд ли. Жаль, что нельзя выделить место для создания мини-прачечной, в которой вы бы стирали, сушили и гладили одежду – в случае с маленькими квартирами, это утопия. Но решение проблемы искать нужно.Чтобы избежать чувства захламленного и неорганизованного пространства, убирайте доску в шкаф или за дверь – тогда она не будет бросаться в глаза. Еще один вариант – купить панель с зеркалом и встроенной гладильной доской и повесить его в прихожей или гостиной. Планируете оставлять доску в комнате в разложенном виде? Постарайтесь выбрать место, где ее не будет слишком заметно, или прикрывайте девайс шторкой.