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10 захватывающих фактов о чёрных дырах

Чёрные дыры — любимчики научных фантастов и голливудских режиссёров, но при этом они настолько таинственны, что мы до сих пор не можем толком понять, что же это такое…

1. Сила гравитации внутри чёрной дыры настолько велика, что оттуда не может вырваться даже свет, следовательно, чёрную дыру невозможно увидеть.
10 захватывающих фактов о чёрных дырах



2. Чёрные дыры — самые тяжёлые объекты во Вселенной.
10 захватывающих фактов о чёрных дырах

3. На сегодняшний день нам известно 25 млн чёрных дыр.
10 захватывающих фактов о чёрных дырах

4. Считается, что чёрные дыры постоянно испускают антиматерию («излучение Хокинга»).
10 захватывающих фактов о чёрных дырах

5. В то время как чёрная дыра поглощает вещество, она также выстреливает поляризованными протонными пучками со скоростью, близкой скорости света.
10 захватывающих фактов о чёрных дырах

6. Когда чёрная дыра засасывает что-либо, возникает булькающий звук. Этот звук является преобразованием энергии движения в звуковые волны.
10 захватывающих фактов о чёрных дырах

7. По мере затягивания в чёрную дыру время для объекта останавливается, что объясняется теорией относительности Эйнштейна.
10 захватывающих фактов о чёрных дырах

8. Чёрные дыры преобразуют массу в энергию в 50 раз эффективнее, чем ядерный синтез.
10 захватывающих фактов о чёрных дырах

9. Есть определенная вероятность, что огромная сверхмассивная черная дыра прячется в центре нашей галактики, но к счастью, наша планета очень далеко от неё.
10 захватывающих фактов о чёрных дырах

10. На самом деле чёрные дыры настолько загадочны, что мы до сих пор не знаем, как описать их с точки зрения физики.

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