Чёрные дыры — любимчики научных фантастов и голливудских режиссёров, но при этом они настолько таинственны, что мы до сих пор не можем толком понять, что же это такое…
1. Сила гравитации внутри чёрной дыры настолько велика, что оттуда не может вырваться даже свет, следовательно, чёрную дыру невозможно увидеть.
2. Чёрные дыры — самые тяжёлые объекты во Вселенной.
3. На сегодняшний день нам известно 25 млн чёрных дыр.
4. Считается, что чёрные дыры постоянно испускают антиматерию («излучение Хокинга»).
5. В то время как чёрная дыра поглощает вещество, она также выстреливает поляризованными протонными пучками со скоростью, близкой скорости света.
6. Когда чёрная дыра засасывает что-либо, возникает булькающий звук. Этот звук является преобразованием энергии движения в звуковые волны.
7. По мере затягивания в чёрную дыру время для объекта останавливается, что объясняется теорией относительности Эйнштейна.
8. Чёрные дыры преобразуют массу в энергию в 50 раз эффективнее, чем ядерный синтез.
9. Есть определенная вероятность, что огромная сверхмассивная черная дыра прячется в центре нашей галактики, но к счастью, наша планета очень далеко от неё.
10. На самом деле чёрные дыры настолько загадочны, что мы до сих пор не знаем, как описать их с точки зрения физики.
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10 захватывающих фактов о чёрных дырах
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