Тайные знаки и зашифрованные послания, которые используют члены королевской семьи

Королевская семья Великобритании – оплот традиций и консерватизма. В семье монарха не принято жаловаться и объясняться. Это золотое правило, которое категорически нельзя нарушать. Никто из английских royals не скажет, что у него на уме и вряд ли даст развернутый комментарий о своих действиях. Но давно уже есть люди, которые умеют читать язык моды королевской семьи. И проанализировав наряды и аксессуары можно сказать, что было на уме у королевы, принцев, их жен и других членов The Firm.
Тайны сумок королевы
Королева Елизавета II имела огромное количество сумок
Сумка для ушедшей из жизни королевы Елизаветы II имела огромное значение. Королева более семи десятилетий предпочитала один бренд Launer. Но это были не просто аксессуары, а настоящий зашифрованный язык. Королевские эксперты давно расшифровали, что означают сумки королевы, а точнее их расположение.
Если королева свою сумку положила на стол во время ужина – через минут пять она хочет закончить его. А если сумка оказалась на полу – то это сигнал фрейлине увести Ее Величество. Когда королева перекладывала сумку из одной руки в другую, это означало, что встреча затянулась, и правительница бы хотела уйти.
Сумка на полу давала знак фрейлине, что королеву пора уводить
Но что же было, если по каким-то причинам в руках не было сумки? В таких случаях срабатывал запасной план: королева начинала теребить свое обручальное кольцо. Таким незаметным образом она давала своей фрейлине понять, что той пора увести монарха под предлогом важной встречи.
Клатч как преграда
Для принцессы Дианы клатч был защитой
Особое значение сумки имели и для принцессы Дианы. Как известно, Леди Ди ввела моду на клатчи и почти везде брала их с собой. Но они были не просто частью ее идеально продуманных образов, которые модницы повторяют и через десятилетия. Они для нее имели гораздо большее значение.
На фото Леди Ди видно, что она всегда прижимает клатч к своей груди, когда выходит из авто. Но это не из-за страха уронить сумочку. Таким образом, принцесса прикрывала свое декольте. Клатч был для нее надежной преградой, не позволяющей камерам журналистов запечатлеть лишнее и скомпрометировать ее.
К слову, к похожей тактике прибегает Кейт Миддлтон.
При помощи клатча Кейт Миддлтон может дистанцироваться от толпы
При помощи клатча она дистанцируется от других людей. Принцесса Уэльская Кэтрин носит сумку перед собой, и таким образом демонстрирует, что она рада присутствующим, но ей нужно ее личное пространство.
Головные уборы и скрытый смысл
Тиара – это самый красноречивый символ принадлежности к королевской семье. Но не все знают, что носят их лишь замужние женщины. Дети и незамужние девушки этого никогда не делают. Кстати, этим украшением тоже можно многое сказать. Яркий пример – тиара, которую Кейт Миддлтон выбрала для свадьбы с будущим королем принцем Уильямом. В день бракосочетания на будущей королеве-консорте была тиара «Нимб» от ювелирного дома Cartie.
Тиара на свадьбу Кейт Миддлтон была выбрана не случайно
Эта тиара была создана по заказу короля Георга VI в 1936 году для его супруги Елизаветы Боуз-Лайон, ставшей впоследствии королевой-матерью. Специалисты да и просто внимательные люди сразу поняли, почему Кейт сделала такой выбор. Это был красноречивый намек на то, что ей предстоит родить наследника престола.
Но никакой головной убор так много не скажет, как шляпы королевы Елизаветы II. Подсчитать точное количество шляпок королевы невозможно, ведь по рассказам ее личного шляпника в год он изготавливал около полусотни головных уборов для Ее Величества.
Шляпы Елизаветы II тоже умели "говорить"
К каждому событию непременно подбиралась идеальная шляпка, потому что нужно было очень тонко донести послание. Каждый выход королевы, все детали ее образов тщательно разбирали всякого рода royal-эксперты и поклонники, поэтому о месседжах, которые несли в себе ее шляпки, сразу становилось широко известно.
Например, широко обсуждалась шляпка, которую надела монарх в 2017 году в преддверии Брекзита.
Выбор такой шляпы в цветах флага ЕС в разгар Брекзита многим показался не случайным
Тогда на ней был головной убор в цветах флага Европейского Союза – синем и желтом. Для многих это послание было более чем красноречивым – королеве было не по нраву то, что Великобритания уходит в свободное плаванье и отделяется от ЕС.
Власть цвета
Члены британской королевской семьи постоянно доказывают, что они не просто так надевают вещи определённых цветов для тех или иных публичных выходов.
Очень хорошо значение цвета и его хоть и скрытый, но понятный смысл был продемонстрирован членами БКС в 2020 году. Тогда очень часто королева выходила в свет в нарядах синих оттенков. В такой же цветовой гамме публика видела и графию Уэссекскую Софи, и Кейт Миддлтон. Выбор такой был неспроста: в разгар пандемии коронавируса они выражали солидарность с медиками, которые боролись с болезнью.
Кейт Миддлтон выбирала синие и голубые наряды в 2020 году в знак солидарности с медиками, которые боролись с коронавирусом
Красный цвет тоже используется, чтобы транслировать скрытые смыслы. Ярким примером можно назвать принца Гарри и Меган Маркл. Накануне ухода из королевской семьи, когда весь мир осуждал Мегзит, герцог и герцогиня Сассекские надевали красное.
Перед уходом из королевской семьи Меган Маркл, облачившись в красное, заставили говорить о себе еще больше
Многим казалось, что такие одинаковые образы означают, что они друг с другом солидарны и действуют сообща. Для кого-то такие образы были способом бросить вызов. Но оказывается все немного иначе: красный цвет – это часть символики британских вооруженных сил. И, облачаясь в алые одежды, пара демонстрировала преданность короне. Хотя к этому сейчас могут быть вопросы.
Но никто не любил так яркие цвета, как королева Елизавета II.
Королева всегда одевалась ярко, ведь ее должен был увидеть каждый британец
Ее тотал-луки были выполнены в самых ярких оттенках. И делалось это с одной целью: монарх должна была выделяться в толпе, и каждый подданный мог сказать «Я видел королеву». Чаще всего на публике любимую правительницу видели в нарядах неоновых оттенков.
Если мстить, то в черном
Принцесса Диана в легендарном "платье мести"
Говоря о том, какую роль играет цвет в одежде для членов королевской семьи, особого внимания заслуживает принцесса Диана. Она точно знала, что и когда надеть, чтобы не произнеся не слова сказать все, что нужно. И очень часто свои самые громкие заявления она делала, нарушая королевский протокол.
Как известно, члены БКС не могут позволить себе слишком короткие платья и глубокое декольте. Им также очень не рекомендовано надевать черную одежду просто так – она напрямую ассоциируется с трауром и скорбью. Так вот принцесса Диана любила нарушать сразу несколько правил одновременно: пример тому ее маленькое черное платье от Christina Stambolian на вечеринке Vanity Fair.
Известно, что изначально она хотела надеть платье от Valentino, но прессе слили ее планы. В результате мир увидел «платье мести», которое принцесса давно не решалась надеть из-за его излишней откровенности.
Символизм в каждом выходе
Не смотря на то, что у самой жены будущего короля Кейт Миддлтон, которая после смерти Елизаветы II стала принцессой Уэльсской, нет благородного происхождения, и в ней не течет голубая кровь, она хорошо усвоила все уроки стиля. Супруга принца Уильяма прекрасно знает, как при помощи одежды можно подавать тайные знаки.
Стоит только вспомнить ее платье от Prada с маками, которое было на ней во время прогулки с Уильямом и Гарри по Белому саду Кенсингтонского дворца. Для британцев маки символизируют память, и это был очень символичный наряд ведь Белый сад — памятник принцессе Диане.
Символичное платье с маками как напоминание о принцессе Диане
Очень хорошо можно проследить символизм в одежде представителей БКС, когда они наносят визиты в другие страны. Например, посещая Германию, принцесса Уэльская Кэтрин надела платье, на котором были изображены орлы – национальные птицы страны, а сам наряд был «берлинского синего» цвета.
Кейт Миддлтон в платье с орлами - символом Германии
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