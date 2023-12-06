Тайные знаки и зашифрованные послания, которые используют члены королевской семьи

Тайны сумок королевы

Королева Елизавета II имела огромное количество сумок

Сумка на полу давала знак фрейлине, что королеву пора уводить

Клатч как преграда

Для принцессы Дианы клатч был защитой

При помощи клатча Кейт Миддлтон может дистанцироваться от толпы

Головные уборы и скрытый смысл

Тиара на свадьбу Кейт Миддлтон была выбрана не случайно

Шляпы Елизаветы II тоже умели "говорить"

Выбор такой шляпы в цветах флага ЕС в разгар Брекзита многим показался не случайным

Власть цвета

Кейт Миддлтон выбирала синие и голубые наряды в 2020 году в знак солидарности с медиками, которые боролись с коронавирусом

Перед уходом из королевской семьи Меган Маркл, облачившись в красное, заставили говорить о себе еще больше

Королева всегда одевалась ярко, ведь ее должен был увидеть каждый британец

Если мстить, то в черном

Принцесса Диана в легендарном "платье мести"

Символизм в каждом выходе

Символичное платье с маками как напоминание о принцессе Диане

Кейт Миддлтон в платье с орлами - символом Германии