Как избавиться от тяжёлой энергетики в доме

Дом – место, где отдыхаешь душой и телом, независимо от того, что происходит вокруг. Но иногда случается так, что идиллия, создаваемая годами, постепенно начинает рушиться, оставляя после себя плохое настроение, дурное самочувствие и малоприятный осадок внутри.







А ведь у всего происходящего есть причина и объяснение, ведь, как говорится, не бывает дыма без огня.

1. Ссоры

2. Беспорядок

3. Закрытые окна

4. Поломанные вещи и старьё

5. Различная атрибутика

6. Вялые растения

7. Подарки от бывших друзей, возлюбленных, родственников

8. Фото умерших на видном месте

Ссоры приводят не только к плохому настроению, а и разладу в семье.Любая, даже маленькая ссора может нарушить мирную атмосферу в семье, которую часто называют «идиллией». Разговоры на повышенных тонах, выяснение отношений и регулярная брань, вызывают не только напряжение, а и стресс между членами семьи, создавая негативную обстановку, тем самым портя отношения. Поэтому любые перепалки стоит пресекать на корню и решать все возникшие вопросы и проблемы мирным путём, стараясь не нарушать ментальное и физическое состояние друг друга. Таким образом вы сохраните крепкие доверительные отношения и здоровую обстановку в семье.Беспорядок в квартире также оказывает пагубное влияние на атмосферу в доме и плачевно сказывается на моральном состоянии.Беспорядок в доме (разбросанные вещи, грязная посуда, горы ненужной одежды и т.д.) приводит к стрессу и беспокойству, а также вызывает чувство апатии, плавно перерастающей в недомогание и хроническое безразличие ко всему. Кроме того, загромождённый дом вызывает чувство беспокойства и как следствие, приводит к психическими расстройствам и навязчивым идеям (стены давят, нет чувства спокойствия и уединения, в такие минуты человек начинает чувствовать себя максимально уязвимо). А вот чистый и опрятный дом, создаёт приятную и комфортную обстановку для всех членов семьи, поскольку в любой момент можно расслабиться, уединиться и передохнуть. Поэтому психологи и специалисты в области здравоохранения настоятельно рекомендуют сразу же убирать за собой вещи, не откладывая дела на потом, тем самым поддерживая чистоту и порядок.Вечно закрытые окна также создают тяжёлую атмосферу в доме и оказывают пагубное влияние на самочувствие.Не рекомендуется постоянно держать окна закрытыми по нескольким причинам. Во-первых, окна следует регулярно открывать, чтобы впускать в дом свежий воздух и солнечный свет, тем самым увеличивая качество воздуха и вентиляцию. Свежий воздух также уменьшает накопление загрязняющих веществ, аллергенов и плесени в доме. Во-вторых, если держать окна закрытыми в течение длительного времени, это приведёт к затхлой, душной атмосфере в помещении. А как известно, тяжёлый спёртый воздух пагубно влияет на организм, вызывая головные боли, недомогание, тошноту, нервозность, бессонницу и подавленное состояние. Поэтому обязательно проветривайте помещение не только с утра или перед сном, а и в течении дня, таким образом вы не только освежите помещение, а и отрезвите мысли.Накопление хлама и старья отнимает положительную энергию и давит на окружающих, отягощая их.Стоит ли говорить о том, что хранение старья и поломанных вещей – ещё одна причина, по которой в доме становится тесно и уныло? Во-первых, различного рода барахло приводит к загромождению помещения и созданию неприглядной обстановки. Кроме того, старые вещи представляют угрозу безопасности из-за изношенных материалов и сломанных деталей. Во-вторых, такие вещи, как правило, обладают неприятным запахом, поскольку годами накапливали и впитывали в себя пыль и прочие загрязняющие вещества. Следовательно, хлам становится рассадником бактерий и является мощнейшим аллергеном, оказывающим пагубное воздействие на организм. Что же касается психологии, то специалисты в этой области, все как один твердят о том, что барахло, накапливаемое годами, сжирает положительную энергию, отбирая силы у хозяев квартиры.Не стоит злоупотреблять и различного рода атрибутикой.Коллекционирование магических принадлежностей – ещё одна причина тяжёлой обстановки в доме. В некоторых культурах или религиях считается, что держать дома подобные предметы опасно, поскольку они рассматриваются как инструменты для вызова духов или создания сверхъестественных явлений. Поэтому даже если вы далеко не суеверный человек, психологи и астрологи рекомендуют воздержаться от различных магических вещиц в доме. Избавившись от них, вы тут же почувствует прилив энергии и улучшение самочувствия. Ко всему прочему, «уйдёт» разлад в отношениях.Не держите вялые и засохшие растения в доме.Ни для кого не секрет, что растения в доме – залог хорошего настроения и самочувствия. Чего не скажешь о вялых цветах как в горшках, так и вазах. Такие растения не только портят эстетический вид помещения, а и ухудшают качество воздуха, оказывая пагубное влияние на здоровье. Засохшие цветы могут стать причиной аллергических реакций, головных болей, недомоганий, бессонницы, тревожности, вялости и поникшего настроения. А всё потому что они отбирают силы и энергию у домочадцев, по крайней мере, так говорят эзотерики и другие специалисты в области психологии.Избавьтесь от всех негативных подарков.Подарки, подаренные бывшими друзьями, родственниками или возлюбленными могут служить болезненным напоминанием о распавшейся дружбе, чувствах и отношениях, тем самым вызывая негативные эмоции, такие как грусть или гнев. Хранение таких вещей мешает человеку полностью восстановить равновесие и принять тот факт, что дружба или любовь закончились. Кроме того, хранение «ненужных» подарков, отбирает энергию безопасности и защищённости, делая их владельца максимально подавленным и уязвимым. Поэтому смело избавляйтесь от «барахла», тем более, если оно было подарено человеком, с которым вы разошлись на повышенных тонах.Траурным фотографиям не место на виду.Хранить фотографии умерших близких на видном месте в доме не рекомендуется по нескольким причинам. Во-первых, подобные снимки вызывают сильные и болезненные эмоции, такие как печаль и огорчение, с которыми бывает трудно справиться. Размещение таких фотографий на видном месте непреднамеренно напоминает окружающим об их собственной смертности, тем самым создавая некомфортную атмосферу в доме. Кроме того, выставление на всеобщее обозрение умерших близких у большинства народов связано с культурными или религиозными верованиями, которые в некоторых семьях являются неудобными или неуместными. А ещё, посмертные портреты высасывают из домочадцев энергию, вызывая недомогание, головокружение, хроническую усталость и недосып.