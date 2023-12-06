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9 умопомрачительных зданий, которые обязательно нужно увидеть воочию


Фантастические здания.

Фантастические здания.

Глядя на некоторые современные (и не только) здания понимаешь, что настоящего предела для фантазии человека нет. Чего только не выдумают архитекторы в попытке войти в историю. Благодаря их профессиональному творчеству, каждый год появляются сотни и тысячи интересных построек. Все их осветить разом просто не реально, а потому поговорим о девятке наиболее интересных.

1. Башня «Hashtag»


Интересная во всех отношениях конструкция.

Интересная во всех отношениях конструкция.

 

Увидеть такое замысловатое здание можно в Южной Корее в Сеуле. Проектировалось оно несколькими датскими архитекторами. По сути, вся постройка – это огромный многоквартирный комплекс. Высота башен-зданий составляет 204 и 214 метров. Протяженность пешеходного коридора между постройками достигает 140 метров. В комплексе насчитывается более 600 квартир. По задумке создателей, башни должны символизировать новый Сеул, город будущего.

2. Здание-слон


Это здание с глубоким смыслом.

Это здание с глубоким смыслом.

 

Создателем архитектурного проекта этого здания был широко известный мастер Самет Джумсай. Увидеть данную конструкцию можно во всей красе в Бангкоке в Таиланде. Возведена конструкция была еще в 1997 году. Выбор животного для названия не был случайностью. Все дело в том, что слон – это один из символов страны. В здании 32 этажа, а его высота составляет 102 метра.

3. «Ren»


Уникальное здание.

Уникальное здание.

А вот эту замысловатую конструкцию можно увидеть в китайском Шанхае. Постройку возводили специально к открытию World Expo 2010. Если присмотреться, то в ней можно будет легко узнать китайский иероглиф. Внутри Ren огромное количество помещений, в том числе спортивный комплекс и конференц-зал для собраний.

4. Национальный музей Зайед


Интересный национальный музей.

Интересный национальный музей.

Это вовсе не концепт и не кадр из фантастического фильма, это здание музея Зайед, расположенного в Абу-Даби в ОАЭ. Дизайн постройки разрабатывался студией Foster + Partners. Внутри комплекса любой желающий может поближе познакомиться с арабской культурой. Закончили строительство здания в 2014 году.

5. Танцующий дом


На такой дом стоит взглянуть.

На такой дом стоит взглянуть.

 

Оказавшись в Праге (Чехия) стоит обязательно посетить улицу, на которой расположена такая местная достопримечательность, как «Танцующий дом». Это офисное здание, которое спроектировал архитектор Владо Милуничем еще в 1992 году. Завершили строительство дома в 1996 году.

6. Tall Wood


Амбициозный и рискованный проект.

Амбициозный и рискованный проект.

 

В канадском Ванкувере можно найти настоящий деревянный небоскреб под названием Tall Wood. Стоит отметить, что идея строительства небоскреба из дерева сама по себе достаточно радикальна. Впрочем, у здания всего 30 этажей.

7. Здание «COR»


Странный офис.

Странный офис.

 

В Майями можно увидеть суперсовременный офисный и жилой комплекс COR, который имеет всего 25 этажей. Невероятный дизайн и обошелся своим создателям почти в 40 миллионов долларов США, став одним из самых дорогих комплексов, среди соразмерных построек. Для реализации этого проекта были задействованы самые современные технологии.

8. Здание-монета


Уникальная в своем роде штаб-квартира.

Уникальная в своем роде штаб-квартира.

 

Эта огромная монетка - никакая не скульптура, а штаб-квартира компании Aldar в уже упомянутом Абу-Даби. Надо отметить, что данная инженерная конструкция уникальна. Это единственный в мире небоскреб круглой формы.

9. Здание-яйцо


Невероятный театр в Китае.

Невероятный театр в Китае.

 

В Пекине можно увидеть вот такое «яйцо». Это здание является Национальным центром театрального искусства. Внутри есть концертный зал, театральный зал, оперный зал и некоторые другие «творческие» помещения. Построен центр был в 2007 году.

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