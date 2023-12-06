9 умопомрачительных зданий, которые обязательно нужно увидеть воочию

Фантастические здания.
Глядя на некоторые современные (и не только) здания понимаешь, что настоящего предела для фантазии человека нет. Чего только не выдумают архитекторы в попытке войти в историю. Благодаря их профессиональному творчеству, каждый год появляются сотни и тысячи интересных построек. Все их осветить разом просто не реально, а потому поговорим о девятке наиболее интересных.
1. Башня «Hashtag»
Интересная во всех отношениях конструкция.
Увидеть такое замысловатое здание можно в Южной Корее в Сеуле. Проектировалось оно несколькими датскими архитекторами. По сути, вся постройка – это огромный многоквартирный комплекс. Высота башен-зданий составляет 204 и 214 метров. Протяженность пешеходного коридора между постройками достигает 140 метров. В комплексе насчитывается более 600 квартир. По задумке создателей, башни должны символизировать новый Сеул, город будущего.
2. Здание-слон
Это здание с глубоким смыслом.
Создателем архитектурного проекта этого здания был широко известный мастер Самет Джумсай. Увидеть данную конструкцию можно во всей красе в Бангкоке в Таиланде. Возведена конструкция была еще в 1997 году. Выбор животного для названия не был случайностью. Все дело в том, что слон – это один из символов страны. В здании 32 этажа, а его высота составляет 102 метра.
3. «Ren»
Уникальное здание.
А вот эту замысловатую конструкцию можно увидеть в китайском Шанхае. Постройку возводили специально к открытию World Expo 2010. Если присмотреться, то в ней можно будет легко узнать китайский иероглиф. Внутри Ren огромное количество помещений, в том числе спортивный комплекс и конференц-зал для собраний.
4. Национальный музей Зайед
Интересный национальный музей.
Это вовсе не концепт и не кадр из фантастического фильма, это здание музея Зайед, расположенного в Абу-Даби в ОАЭ. Дизайн постройки разрабатывался студией Foster + Partners. Внутри комплекса любой желающий может поближе познакомиться с арабской культурой. Закончили строительство здания в 2014 году.
5. Танцующий дом
На такой дом стоит взглянуть.
Оказавшись в Праге (Чехия) стоит обязательно посетить улицу, на которой расположена такая местная достопримечательность, как «Танцующий дом». Это офисное здание, которое спроектировал архитектор Владо Милуничем еще в 1992 году. Завершили строительство дома в 1996 году.
6. Tall Wood
Амбициозный и рискованный проект.
В канадском Ванкувере можно найти настоящий деревянный небоскреб под названием Tall Wood. Стоит отметить, что идея строительства небоскреба из дерева сама по себе достаточно радикальна. Впрочем, у здания всего 30 этажей.
7. Здание «COR»
Странный офис.
В Майями можно увидеть суперсовременный офисный и жилой комплекс COR, который имеет всего 25 этажей. Невероятный дизайн и обошелся своим создателям почти в 40 миллионов долларов США, став одним из самых дорогих комплексов, среди соразмерных построек. Для реализации этого проекта были задействованы самые современные технологии.
8. Здание-монета
Уникальная в своем роде штаб-квартира.
Эта огромная монетка - никакая не скульптура, а штаб-квартира компании Aldar в уже упомянутом Абу-Даби. Надо отметить, что данная инженерная конструкция уникальна. Это единственный в мире небоскреб круглой формы.
9. Здание-яйцо
Невероятный театр в Китае.
В Пекине можно увидеть вот такое «яйцо». Это здание является Национальным центром театрального искусства. Внутри есть концертный зал, театральный зал, оперный зал и некоторые другие «творческие» помещения. Построен центр был в 2007 году.
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