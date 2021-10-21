Верный способ, как приготовить большинство круп без огня и мультиварки

Мало кто знает, однако почти каждую крупу каши можно приготовить без использования огня. Такое знание может пригодится путешественнику в самой критической ситуации. Единственный существенный недостаток данной методики заключается в том, что ждать придется достаточно долго. Тем не менее, о таком качестве крупы должен знать абсолютно каждый любитель каши и вылазок на природу.
Как уже было отмечено, фактически любая крупа может быть приготовлена без огня. Единственная проблема заключается в том, что столь экзотический способ готовки сытного лакомства займет достаточно продолжительное время. Сделать нужно всего несколько вещей. Сначала выбранная крупа каши (будь то рис, кукуруза или гречка) тщательно промывается и насыпается в небольшую емкость для готовки. После этого крупы заливаются холодной водой. Можно также добавить соль. Это прозвучит странно, но все что теперь остается делать – ждать.
Простое настаивание в воде приготовит кашу. |Фото: 1womenjournal.ru.
Теперь немного поговорим о сроках готовки каши через настаивание в воде. Дольше всего готовится рис. К употреблению рисовая крупа первого сорта будет пригодна примерно через 36 часов. На втором месте с конца находится кукурузная крупа, ей потребуется для приготовления около 15 часов. Достаточно быстро становится съедобной пшеничная крупа – «всего» 10 часов и можно кушать. На первом же месте по скорости прихода в нужную кондицию находится старая-добрая гречневая крупа – 5 часов.
Важно: риск и кукуруза размягчаются и набухают только на 75% от своего нормального готового состояния. Гречка и пшенка готовятся холодным методом на 100%.
Но лучше позаботится об огне. |Фото: pxhere.com.
Получается «весьма недурно» в контексте «совсем есть нечего». Лучше, чем попытаться делать «чипсы из древесной коры» или восполнять нехватку белка в организме при помощи поедания жуков, дождевых червей и слизней, подобно Джону Рембо. Главное, чтобы под рукой оказалась хотя бы соль или любая не слишком острая приправа. Если есть масло – вкусовые качества каши «по-холодному» многократно улучшаются.
Примечание: также любую кашу можно приготовить «по-холодному» за 1-2 часа просто влив в емкость кипятка. Данный метод можно использовать в ситуациях, когда есть возможность быстро вскипятить воду, но нет таковой возможности, чтобы поддерживать огонь и варку длительное время.
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