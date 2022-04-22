19 зубодробительных кадров, которые удалось сделать чисто случайно

Смешные моменты, удачно запечатленные на снимках.
Сделать каждый из этих снимков намеренно, было бы почти не возможность. К счастью, госпожа удача бывает благосклонна к тем, кто держит в руках камеру и стремиться всегда оказаться в нужное время, в нужном месте. Приятного просмотра.
1. «Кажется, это тонкий намек на то, что мне не стоит заводить детей!»
Прицельный удар.
2. «Мужик, да она ледяная!»
Динамичный стоп-кадр.
3. Тактильный контакт между спортсменом и болельщиком
Неприятная ситуация.
4. «Футбольный мяч в воротах... Что ж, умно, умно...»
Голова-футбольный мяч.
5. «Кто пьян? Я трезв, как стеклышко, это озеро кривое!»
Забавная утка.
6. «Кто сказал, что еноты не летают!?»
Еноты учатся летать.
7. «Я не знаю что оно такое, но мне страшно!»
Инопланетяне существуют.
8. «Дорогой, иди ко мне, я скучала!»
Неожиданное нападение.
9. «Ой, а как это произошло!?»
«Хорошие» родители.
10. «Похоже, бабочка решила познакомиться поближе!»
Поцелуй бабочки.
11. Аккурат промеж глаз!
Прямое попадание.
12. «Вау, именинница сегодня просто светится, причем в прямом смысле этого слова!»
Горящая именинница.
13. Под снежным куполом
В нужный момент.
14. «Барсик, ну что за балет!?»
Странные маневры кота.
15. Вот она, та самая ранняя пташка...
Птица в восходе.
16. «Посмотрела бы я на ваше лицо в такой момент!»
Ужасная гримаса.
Видео-бонус:
17. «Просто такая сильная любовь...»
Вот такая любовь.
18. Прямо в череп!
Удар.
19. Если с теннисом не сложиться, можно смело иди в клоуны
Показалось.
Видео-бонус:
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии