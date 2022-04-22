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19 зубодробительных кадров, которые удалось сделать чисто случайно


Смешные моменты, удачно запечатленные на снимках.

Смешные моменты, удачно запечатленные на снимках.

Сделать каждый из этих снимков намеренно, было бы почти не возможность. К счастью, госпожа удача бывает благосклонна к тем, кто держит в руках камеру и стремиться всегда оказаться в нужное время, в нужном месте. Приятного просмотра.

1. «Кажется, это тонкий намек на то, что мне не стоит заводить детей!»


Прицельный удар.

Прицельный удар.

 

2. «Мужик, да она ледяная!»


Динамичный стоп-кадр.

Динамичный стоп-кадр.

 

3. Тактильный контакт между спортсменом и болельщиком


Неприятная ситуация.

Неприятная ситуация.

 

4. «Футбольный мяч в воротах... Что ж, умно, умно...»


Голова-футбольный мяч.

Голова-футбольный мяч.

 

5. «Кто пьян? Я трезв, как стеклышко, это озеро кривое!»


Забавная утка.

Забавная утка.

 

6. «Кто сказал, что еноты не летают!?»


Еноты учатся летать.

Еноты учатся летать.

 

7. «Я не знаю что оно такое, но мне страшно!»


Инопланетяне существуют.

Инопланетяне существуют.

 

8. «Дорогой, иди ко мне, я скучала!»


Неожиданное нападение.

Неожиданное нападение.

 

9. «Ой, а как это произошло!?»


19 зубодробительных кадров, которые удалось сделать чисто случайно

«Хорошие» родители.

 

10. «Похоже, бабочка решила познакомиться поближе!»


Поцелуй бабочки.

Поцелуй бабочки.

 

11. Аккурат промеж глаз!


Прямое попадание.

Прямое попадание.

 

12. «Вау, именинница сегодня просто светится, причем в прямом смысле этого слова!»


Горящая именинница.

Горящая именинница.

 

13. Под снежным куполом


В нужный момент.

В нужный момент.

 

14. «Барсик, ну что за балет!?»


Странные маневры кота.

Странные маневры кота.

 

15. Вот она, та самая ранняя пташка.
..


Птица в восходе.

Птица в восходе.

 

16. «Посмотрела бы я на ваше лицо в такой момент!»


Ужасная гримаса.

Ужасная гримаса.

 

Видео-бонус:


 

17. «Просто такая сильная любовь...»


Вот такая любовь.

Вот такая любовь.

 

18. Прямо в череп!


Удар.

Удар.

 

19. Если с теннисом не сложиться, можно смело иди в клоуны


Показалось.

Показалось.

 

Видео-бонус:


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19 зубодробительных кадров, которые удалось сделать чисто случайно

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19 зубодробительных кадров, которые удалось сделать чисто случайноПодписаться на мой Instagram
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