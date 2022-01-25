С нами не соскучишься!

8 018 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Песня
    Целые поколения выросли на манке-пшёнке, а тут вдруг "бесполезные"?! Очень сильно попахивает заказухой. 👎Какие каши самые ...
  • Евгений Натесов
    Вывсёврёте. При Сталине не было коррупции, воровства...История громкой а...
  • Песня
    Замечательно. Информация 2013 года... Сколько переехали в такие дома? Я бы тоже не отказалась...Купольные дома, к...

Как успокоить плачущего малыша за пару секунд: Совет педиатра с 30-летним стажем


Миссия: успокоить младенца за 5 секунд.

Миссия: успокоить младенца за 5 секунд.

 

Ничто так не понижает родительскую самооценку, как детский плач. А его приходится слышать ох, как часто. Особенно в первые годы жизни. Неудивительно, что в каждой семье придумывают целые системы убаюкивания малышей. В коллекцию «антиплач» не помешает добавить и занимательный лайфхак от педиатра со стажем. Этим волшебным способом он успокаивает капризничающих деток буквально за пять секунд.

Этот доктор укачает любого ребёнка.

Этот доктор укачает любого ребёнка.

 

Ещё на заре человеческого существования первобытные мамы заметили, что если покачать плачущего детёныша, то рано или поздно он успокоится. Произошло это открытие, наверное, на уровне интуиции. И вот сегодня, тысячи лет спустя, один уважаемый врач предлагает своё дополнение к доисторической технике. Убаюкивание по методу доктора Роберта Гамилтона (Dr. Robert Hamilton) останавливает поток детских слёз на раз-два. Так в чём же секрет?
Спокойствие: никто никого не душит!

Спокойствие: никто никого не душит!

 

Во-первых, в опыте. Гамилтон работает педиатром уже более 30 лет и хорошо понимает работу детского организма. Не зря его часто приглашают в качестве эксперта во всевозможные телешоу. А во-вторых, в технике. Секрет в том, что укачивать нужно, бережно удерживая малыша в определённой позиции.
Не переживайте: никто никого не душит!
Оптимальная позиция для укачивания.

Оптимальная позиция для укачивания.

 

Доктор показывает родителям, что нужно одной рукой аккуратно и нежно прижать ручки малыша к груди, а другой удерживать пятую точку.
Удобно!

Удобно!

 

В практически вертикальном положении ребёнок чувствует себя в безопасности, а родителям проще его укачивать.
Детский «тверк».

Детский «тверк».

 

И вот это коронное движение. Может, в нём весь секрет?

Мастер-класс по убаюкиванию, который точно стоит посмотреть всем родителям и бабушкам с дедушками.

«Метод Гамильтона» действует настолько эффективно, что доктору часто предлагают пройти испытание самыми капризными детьми в различных телешоу. Видео выше точно заставит улыбнуться!

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Как успокоить плачущего малыша за пару секунд: Совет педиатра с 30-летним стажем

И не забудьте:
Как успокоить плачущего малыша за пару секунд: Совет педиатра с 30-летним стажемПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх