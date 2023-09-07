Каким только процедурам не подвергались представительницы прекрасного пола, чтобы стать красивее!
1. Завивка волос перманентом. Германия, 1929 год.
2. Сушка феном, 1920-е.
3. Процедура по удалению веснушек с помощью диоксида углерода, 1930-е гг.
4. Маска для разогрева лица и кожи головы. Июль 1040-го.
5. Массаж ног металлическими роликами для похудения. США, 1940-е гг.
6. Устройство, помогающее корректировать нанесение грима, изобретение Макса Фактора, 1930-е годы.
7. Ледяная маска от Max Factor.
8. Специальная маска, которая с помощью снижения атмосферного давления гарантировала розовый цвет лица и якобы заменяла собой прогулку в горах.
9. Приспособление для создания ямочек на щеках. Надевалось на ночь, было запущено в производство в 1936 году.
10. Еще один прибор для перманентной завивки волос. С такой штукой на голове женщинам приходилось сидеть часами.
11. Процедуры красоты в салоне Хелены Рубинштейн. 1940-е гг.
12. Резиновые «маски красоты», которые носили, чтобы избавиться от морщин и недостатков кожи. 1921 год.
13. Фруктовая маска. 1930-й год.
14. «Вакуумный массаж лица для гладкости кожи и прекрасного цвета лица. 1930-е.
15. Маленькое привидение с мотором? Вовсе нет! Так красавицы 40-х берегли свою кожу от ожогов, до того, как был изобретен солнцезащитный крем.
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Как выглядели первые процедуры красоты
Каким только процедурам не подвергались представительницы прекрасного пола, чтобы стать красивее!
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