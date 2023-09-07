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Как выглядели первые процедуры красоты

Каким только процедурам не подвергались представительницы прекрасного пола, чтобы стать красивее!

Как выглядели первые процедуры красоты

1. Завивка волос перманентом. Германия, 1929 год.

Как выглядели первые процедуры красоты

2. Сушка феном, 1920-е.

Как выглядели первые процедуры красоты

3. Процедура по удалению веснушек с помощью диоксида углерода, 1930-е гг.

Как выглядели первые процедуры красоты

4. Маска для разогрева лица и кожи головы. Июль 1040-го.

Как выглядели первые процедуры красоты

5. Массаж ног металлическими роликами для похудения. США, 1940-е гг.

Как выглядели первые процедуры красоты

6. Устройство, помогающее корректировать нанесение грима, изобретение Макса Фактора, 1930-е годы.

Как выглядели первые процедуры красоты

7. Ледяная маска от Max Factor.

Как выглядели первые процедуры красоты

8. Специальная маска, которая с помощью снижения атмосферного давления гарантировала розовый цвет лица и якобы заменяла собой прогулку в горах.

Как выглядели первые процедуры красоты

9. Приспособление для создания ямочек на щеках. Надевалось на ночь, было запущено в производство в 1936 году.

Как выглядели первые процедуры красоты

10. Еще один прибор для перманентной завивки волос. С такой штукой на голове женщинам приходилось сидеть часами.

Как выглядели первые процедуры красоты

11. Процедуры красоты в салоне Хелены Рубинштейн. 1940-е гг.

Как выглядели первые процедуры красоты

12. Резиновые «маски красоты», которые носили, чтобы избавиться от морщин и недостатков кожи. 1921 год.

Как выглядели первые процедуры красоты

13. Фруктовая маска. 1930-й год.

Как выглядели первые процедуры красоты

14. «Вакуумный массаж лица для гладкости кожи и прекрасного цвета лица. 1930-е.

Как выглядели первые процедуры красоты

15. Маленькое привидение с мотором? Вовсе нет! Так красавицы 40-х берегли свою кожу от ожогов, до того, как был изобретен солнцезащитный крем.

Как выглядели первые процедуры красоты

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