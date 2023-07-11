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Фантастические закаты и рассветы Будапешта

Эти потрясающие снимки сделал фотограф Марк Мервай. На протяжении пяти лет он пытался уловить редкие мгновения, когда заходящее или восходящее солнце заливает венгерскую столицу тёплым, золотисто-красным светом.

Фантастические закаты и рассветы Будапешта


Фантастические закаты и рассветы Будапешта

Фантастические закаты и рассветы Будапешта

Фантастические закаты и рассветы Будапешта

Фантастические закаты и рассветы Будапешта

Фантастические закаты и рассветы Будапешта

Фантастические закаты и рассветы Будапешта

Фантастические закаты и рассветы Будапешта

Фантастические закаты и рассветы Будапешта

Фантастические закаты и рассветы Будапешта

Фантастические закаты и рассветы Будапешта

Фантастические закаты и рассветы Будапешта

Фантастические закаты и рассветы Будапешта

Фантастические закаты и рассветы Будапешта

Фантастические закаты и рассветы Будапешта

Фантастические закаты и рассветы Будапешта

Фантастические закаты и рассветы Будапешта

Фантастические закаты и рассветы Будапешта

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