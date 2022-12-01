14 отличных советов, которые помогут вернуть обуви великолепный вид

Обувь — это вещь, на которой нельзя экономить. Естественно, потратив на обувь приличную сумму, хочется, чтобы она служила дольше. Лучше носить одну хорошую пару обуви несколько лет, чем менять каждый сезон, покупая более дешевые, но менее качественные туфли или сапоги.



Мы делимя с читателем полезным советами, как правильно и эффективно ухаживать за новой парой обуви без специальных средств!



1. Верните белизну подошве

2. Как почистить кожаную обувь

3. Свежесть обуви — залог уверенности в себе

4. Маникюрная пилочка не только для маникюра

5. Уксусный раствор для обуви

6. Верните блеск лакированным туфлям

7. Овсяная мука против пятен на замше

8. Растягиваем обувь с помощью фена

9. Растягиваем туфли в морозилке

10. Наждачная бумага против скольжения

11. Предупредите волдыри

12. Склеивайте пальцы, когда носите туфли на каблуках

13. Водонепроницаемая обувь

14. Успокаиваем мозоли