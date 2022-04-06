15 малоизвестных фактов о расизме и расовой принадлежности, которые разрушат существующие стереотипы

Такие разные и похожие.

1. Понятие расы

В Древней Греции не делили людей по цвету кожи или расовой принадлежности.

2. Разделение Аристотеля

Аристотель.

3. Четыре млн жертв за 59 лет

Очевидная предвзятость врачей.

4. Евгеника

Исследования евгенистов.

5. Раса может изменяться...

Псевдонаука евгеника.

6. «Проект генома человека»

Homo Sapiens.

7. Аллелью от 6 до 10 тысяч лет

Генокарта Европы.

8. «Новое разделение Земли»

Врач Франсуа Бернье.

9. У большинства афроамериканцев США есть европейские предки

Европейские, индейские, африканские американцы.

10. Смешанный цвет кожи

Расовые фенотипы человека.

11. Расовая и этническая принадлежность

Культура, религия, язык.

12. Проклятье Хама

Исламский ученый Ибн Халдун.

13. «Бледная деградировавшая раса Арвада»

Нефертити.

14. Моногенизм

Сэмюэл Джордж Мортон.

15. Генетическое разнообразие

Генетика...