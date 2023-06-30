Как правильно посадить чеснок под зиму

Есть такие огородные культуры, которые следует высаживать осенью, когда, казалось бы, посевные работы возможны только в отношении озимых злаков.

Но пшеница или рожь прежде всего интересуют крупные сельскохозяйственные предприятия.

Частников же больше заботит посадка чеснока осенью под зиму, о чём и пойдет речь в сегодняшней статье.







Лучшие озимые сорта

Урожай чеснока

Подходящее время

Посадка чеснока

Выбор места и подготовка грунта

Подготовка грунта для посадки чеснока

Обработка посадочного материала

Технология процесса

Для осенней посадки рекомендуются следующие сорта:«любаша»;«украинский белый»;«спас»;«юбилейный грибовский»;«юбилейный 07»;«надёжный»;«фиолетовый харьковский»;«мессидор».Нужно отметить, что большинство огородников выращивают каждый год один и тот же проверенный сорт. Зачастую уже и название его сам владелец не помнит. Ничего страшного, если вы не знаете, как называется ваш сорт. Если довольны получаемым урожаем, то и выращивайте, ни о чем не беспокоясь.Главное, не перепутать сорта ярового и озимого чеснока. Зимний от летнего отличается радиальным расположением зубков, наподобие мандариновых или апельсиновых долек, все они внешние и располагаются по окружности, за исключением двух-трёх тонких долек внутри головки.Количество, в зависимости от сорта, варьируется от семи до десяти. В яровом чесноке зубчиков значительно больше, и располагаются они в несколько рядов.Посадка чеснока осенью под зиму должна проводиться в такие сроки, чтобы зубчики успели укорениться до морозов, а вегетация стеблевой части не успела начаться. Это очень важно для дальнейшего развития растения.Сажать озимый чеснок в разных регионах нужно в соответствии с климатом конкретной местности. Время посадки также зависит от выбранной огородником глубины: если посадка производится глубоко, на 15-20 сантиметров относительно поверхности почвы, рекомендуем придерживаться таких сроков:Раньше всего высаживают культуру на Урале и в Сибири. Оптимальными сроками будут дни с половины до конца сентября.Средняя полоса России и Подмосковье чуть мягче по климату, поэтому и сроки посадки чеснока осенью смещаются на 5-10 дней, начинать нужно примерно с 20 сентября, если практикуется глубокая заделка на 15-20 сантиметров.На юг России, в Донбасс и другие регионы Украины зима приходит позже, поэтому и время посадки перемещается на первую половину октября.У этих рекомендаций есть и противники, считающие, что оптимальные сроки посадки должны быть передвинуты на более поздний срок. При этом практикуется более мелкая заделка зубцов.Дело в том, что если посадить чеснок в ранние сроки, но на небольшую глубину, есть опасность, что он прорастёт в случае тёплой и влажной погоды, а потом подмёрзнет. Поэтому культуру высаживают за пару недель до вероятных морозов, чтобы зубчики только-только укоренились.Ранняя посадка на большую глубину хороша тем, что чеснок наращивает большую массу корней, это благотворно скажется весной на развитии растения. Дорасти же до поверхности он с 15-20 см не успевает.Лучше всего высаживать чеснок в сухую погоду, так проще работать с землёй: она не липнет, не мешает качественной обработке. Если идут или ожидаются осенние дожди, лучше сдвинуть сроки посадки в ту или иную сторону, чтобы она пришлась на сухой день.Некоторые огородники высаживают чеснок по лунному календарю. Но и в этом случае нужно руководствоваться здравым смыслом, подходящими сроками и сухой погодой.После каких культур можно сажать — этим вопросом задаются многие огородники. Чеснок лучше всего размещать после тех растений, которые рано убрали с огорода, исключая, естественно, луковичные. По многолетнему опыту огородников, лучшим предшественником станут огурцы: и почва после них рыхлая, и урожай собран еще в августе.Неплохими предшественниками также будут тыквы, арбузы, кабачки. Рано убираемые из открытого грунта пасленовые культуры тоже хороши для чеснока в этом качестве.Сажать чеснок нужно на хорошо освещённых местах огорода, в полутени он сильно тянется и не добирает в весе головки. Впрочем, для выращивания на перо такое размещение будет лучшим. Также нельзя сажать жгучий овощ в низинах или местах с повышенным уровнем грунтовых вод — есть опасность, что он вымокнет, а это может привести к загниванию.Неплохо дополнительно подготовить посадочное место. Для этого после уборки предшественника грядку мульчируют толстым слоем быстроразлагающейся органики:травой из-под триммера;мелким сеном;опавшими листьями.Это привлечет в грядку червей и прочих огородных помощников, которые сделают почву легкой, насыщенной питательными веществами. Внесение быстроразлагающейся органики хорошо еще и тем, что никакого дополнительного питания чесноку не потребуется. Разрыхлённая червями почва даже не потребует дополнительной перекопки, достаточно будет прорыхлить её садовыми вилами или плоскорезами.Хорошо пролить почву раствором какого-либо фунгицида. Лучше, если это будет одно из природных веществ, например, сенная палочка или молочно-кислые бактерии.Сенную палочку легко получить, прокипятив в воде старое сено в течение получаса, после чего остывший раствор слить, настоять и разбавлять водой в пропорции 1:10. Молочнокислые бактерии берут из кислого молока или кефира.Тем же, кто использует готовые средства, можно порекомендовать применять «Фитоспорин» в соответствии с инструкцией производителя.Фитоспорин для защиты от болезнейПеред непосредственной посадкой остатки мульчи убираем и рыхлим почву.Еще один органический способ подготовки грядки — августовская высадка быстрорастущих сидератов: гороха, овса, горчицы. Семена сеют вдоль длинных сторон грядки. При посадке чеснока их не трогают, а оставляют под зиму в качестве снегозащитных кулис. Особенно хорош такой способ, если в вашей местности малоснежные зимы, либо в том случае, если снег с участка сдувается ветрами.Подготовка посадочного материала сводится всего к трём процессам:разделению чесночной головки на отдельные зубки;сортировке зубков;дезинфекционной обработке.Для посадки выбирают самые крупные головки урожая, полученного в текущем календарном году. Разделяют их аккуратно, чтобы каждый отдельный зубчик имел оболочку (при случайном её повреждении лучше убрать из посадочного материала).На посадку берут неповреждённые зубчики, расположенные радиально. Мелкие внутренние обычно имеют неправильную форму и к посадке непригодны.Посадочный материал обеззараживают. Самыми простым способом является замачивание. Для этого применяют:0,1% раствор перманганата калия;1% раствор медного купороса.Замачивание проводите в течение 24 часов перед посадкой. После извлечения зубчиков из раствора просушите их час.Если вы хотите посадить чеснок на зелень, делайте это целыми головками. Так, весной пёрышки получатся более тонкими и нежными по сравнению с таковыми у чеснока, посаженного отдельными зубками.Представляем технологию посадки чеснока, которую автор использует в течение десяти последних лет, и всегда получает отменный урожай крупных, в пол-ладони, головок.В подготовленной узкой грядке, в 45 см, плоскорезом Фокина, держа его остриём вниз, делаем две бороздки-траншейки на глубину 15-20 и интервалом в 20-25 см. Больше двух рядков делать не стоит, иначе растения, расположенные внутри грядки, будут угнетаться.Дно бороздок уплотняем загибом плоскореза.Зубки вдавливаем в дно лунки на расстоянии 10 см друг от друга. Общая глубина посадки составляет около 20 см.Лунки засыпаем рыхлой почвой и слегка прихлопываем ладонью.Грядку заполняем мульчей: опавшими листьями или сеном толщиной 15-20 см. Применяют также и другие мульчирующие материалы: хвою, торф, семечковую лузгу, сосновый и еловый лапник.Использование мульчи убережёт чеснок от сильных морозов и обеспечит растения весной необходимым питанием.Есть и другие способы посадки. Некоторые огородники высаживают зубчики не в ряды, а в заранее подготовленные лунки. Их, в свою очередь, проделывают в грядке специально подготовленными колышками с ограничителями по глубине.Отдельно нужно сказать про позднюю посадку чеснока, которую проводят примерно за неделю перед регулярными заморозками. Посадка производится по такой же технологии, что и весенняя высадка лука-севка. Мульчировать грядку в этом случае также важно.Грядки чеснока с мульчейВыращивать чеснок легко, а его осеняя посадка несложна. Если следовать рекомендациям бывалых огородников, можно получить хороший урожай жгучего овоща, самой любимой пряности. Главное, выбор правильного места, соблюдение сроков посадки и технологии.