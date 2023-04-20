Красивое женское тело в изобразительном искусстве

Обнаженное женское тело – это красиво. А обнаженное женское тело, ожившее на холсте и впитавшее энергетику художника, ещё более привлекательно.









Франциско Гойя. Обнаженная Маха







Федерико Бельтран Массес. Nude







Изидор Пильс. Обнажённая женщина







Аманда Рашн. In Knots







Гарри Холланд. Formation







Трубач-Мошникова Нелина. Babe







Лена Лафаки. Ню #1







Сергей Зленко. На пляже







Майкл Паркес. Клеопатра







Гарри Холланд. Homeward



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