Ханты-Мансийский ритуал «а-ля» Вуду: Для чего кукол делали полноправными членами семьи

Когда говорят о ритуальных куклах, на память приходит культ Вуду. Интересно, что народы манси и ханты тоже использовали таких куколок. Эти собственноручно сделанные персонажи применялись в магических церемониях и погребальных ритуалах. Порой они словно становились членами семьи, и для них даже строили дома. Читайте в материале, какими бывали куклы, почему они сидели за столом вместе с людьми и почему родители запрещали детям мастерить пор-нэ.
Иттарма, которая сидела за столом
Иттармы, найденные во время раскопок. /Фото: images.vfl.ru
Иттарма. Так Ханты и манси называли куклу без лица, которую делали после смерти человека. Она словно заменяла умершего после его ухода, и жила в его доме. Люди считали, что в неё перемещается душа усопшего, а сама кукла становится проводником между двумя мирами —живых и мёртвых. Как делали иттарму: она состояла из основания, выполненного из металла или дерева, на которое следовало надеть специально сшитые малюсенькие вещички. После этого кукла клалась в специальную коробочку, где вместе с ней находились любимые вещи усопшего. Всё, дело сделано. Теперь иттарма — полноправный член семьи и будет участвовать в её жизни. Её сажали за стол время праздничных обедов, причём именно туда, где раньше сидел умерший, для этой куклы даже готовили специальную пищу, с ней обращались нежно и ласково, клали спать по вечерам, всячески оберегали, и даже удостаивали поцелуев. По размерам такое существо могло быть разным.
У некоторых хантов кукла была совсем маленькая, не больше 20 см, а у некоторых больше. Одежда у нее должна была быть национальной, а голову имитировал платок или капюшон. Было еще одно правило: делать куклу должны были не родители, а дальние родственники умершего. Иттарму для мужчины делали представители мужского пола, а для женщины — только женщины.
Когда заканчивался траур по умершему (4 года для женщин, 5 лет для мужчин), куклу укладывали в коробочку из бересты, после чего её могли либо похоронить, либо сжечь, либо отнести в лес, или найти ей место на могиле умершего. Была еще одна традиция: иттарма должна была храниться, пока в семье не родится ребёнок, соответствующей её полу. Так терпеливо ждала кукла на чердаке или в сундуке, установленном рядом со святыми вещами.
Тряпичная Акань без лица
Куклу Акань делали без лица, а иногда вместо носа использовали клюв птицы. /Фото: ethnomir.ru
Акань. Еще одна ритуальная кукла, называть которую именем какого-либо члена семьи, который жив в данный момент, было нельзя. Иначе можно было запутать судьбу человека и привязать её к кукле. Эта символическая фигурка человека из тряпочек, не более 15см, без лица. Если точнее, лицо было, но на нём не делали ни носа, ни рта, ни глаз. В народе говорили, что если наделить куклу этими частями тела, то в ней появится душа и сможет наносить вред тому, в честь кого Акань была изготовлена.
Но всё же одно послабление было: манси и ханты брали клюв водоплавающей птицы и отдавали кукле. Дополнительно использовали мех для украшения. Тогда кукла становилась оберегом. Кстати, не все получали одинаковые клювы. Например, для мужчины брался гусиный клюв, для женщины, соответственно, от гусыни, шаманов награждали лебединым клювом, а невесты довольствовались клювиком утки.
Безголовая Ура для самоубийц и пьяниц
Ритуальных кукол делали своими руками, а сегодня их можно купить в качестве сувенира. /Фото: ugra-tv.ru
Ура. Ещё одна кукла, только мастерили её в память о самоубийцах и тех людях, которые закончили свою жизнь из-за алкоголя. У такой куклы не было головы, и состояла она только из одежды. По размерам Ура была больше чем иттарма и могла достигать 50 см. Изготавливали Ура женщины, и делали они это примерно на третий день после того, как был похоронен самоубийца. Интересно, что «жила» такая куколка своём собственном доме, назывался он «Ура-хот» ход и возводился над могилой умершего человека. На берегу реки Несъюган был найден уникальный погост для ритуальных кукол. Были возведены 13 амбаров, которые находились на высоких двухметровых пнях. Дома для кукол имели размеры 70 на 50 см и у них была крыша и дверь.
Если заглянуть внутрь, там можно было обнаружить куклу Ура, которая лежит на куске шкуры оленя, при этом облита кровью жертвенного животного. Тут же находятся вещи покойного (те, которые он любил, и которые часто использовал при жизни) и подарки для Богов. Во время поминок люди приходили на погост и пытались вызвать дух умершего человека. Для этого открывали дверь Ура-хота и хлопали ей. После этого следовало поцеловать стенку домика, поздороваться с куколкой и щедро угостить её вкусной едой и напитками. Но вот дотрагиваться до Ура было нельзя. Её участь — лежать в домике, пока не истлеет.
Страшная пор-нэ, и как дети вопреки родителям ее мастерили
Ханты и манси наделяли кукол невиданной силой. /Фото: scfh.ru
Пор-нэ. Эта ритуальная кукла относилась к так называемым страшилкам, потому что символизировала существо, которое в русских деревнях называли Баба-яга. Делали пор-нэ из веточек деревьев, обманывая их тряпками. При этом рекомендовалось использовать некрасивые, и обязательно колючие ветки. В результате получалось нечто, не особо напоминающее человека. Но это было совсем не главное. По сути такая кукла становилась хранителем негативной энергии. Её мастерили в месте, где никто не мог этого увидеть, и после того как кукла была готова, следовало спрятать её подальше. Поскольку пор-нэ символизировала негатив, маленьким детям строго-настрого запрещалось изготавливать её. Но дети на то и дети, чтобы не слушаться своих родителей. Они собирали веточки, лоскутки и прятались, чтобы сделать куклу своими руками.
Однако не с целью почтить умершего, а, чтобы напугать игрушкой кого-то из друзей или показать своё плохое отношение к какому-то недругу. Ханты и манси старались не ругается матом, это строго порицалось. А как можно выразить своё «фу» другому человеку молча? Есть простой способ — подбросить ему куклу пор-нэ.
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