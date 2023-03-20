Ханты-Мансийский ритуал «а-ля» Вуду: Для чего кукол делали полноправными членами семьи

Иттарма, которая сидела за столом

Иттармы, найденные во время раскопок. /Фото: images.vfl.ru

Тряпичная Акань без лица

Куклу Акань делали без лица, а иногда вместо носа использовали клюв птицы. /Фото: ethnomir.ru

Безголовая Ура для самоубийц и пьяниц

Ритуальных кукол делали своими руками, а сегодня их можно купить в качестве сувенира. /Фото: ugra-tv.ru

Страшная пор-нэ, и как дети вопреки родителям ее мастерили

Ханты и манси наделяли кукол невиданной силой. /Фото: scfh.ru