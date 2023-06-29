Почему раньше моряки не ловили рыбу во время плавания

Христофор Колумб, Васко да Гама, Фернандо Магеллан. |Фото: novate.ru.

Изабелла I Кастильская, Фердинанд II Арагонский и их внук Карл V, создатель Империи над которой никогда не заходит солнце. |Фото: novate.ru.

Все дело в планктоне. |Фото: vk.com.

Эпоха ВГО была интересным временем. |Фото: vk.com.

Моряки травились рыбой. |Фото: ya.ru.

Каждый год не менее 50 тысяч отравлений. |Фото: peoriapublicradio.org.

Накапливается в мясе. |Фото: mancingmania.com.

Виной всему планктон. |Фото: twitter.com.