Почему раньше моряки не ловили рыбу во время плавания

Что чувствовали испанцы, уходя от родных берегов в многомесячные экспедиции в XV веке? Едва ли современные люди в большинстве своем когда-либо смогут понять, что значит открывать неизвестные и невиданные в самом буквальном смысле горизонты. Одно можно сказать с уверенностью точно – иногда испанские моряки чувствовали страшную боль в животе, переносили рвоту и понос, а также сталкивались с различными галлюцинациями. Причина всему перечисленному могла крыться в последнем обеде.
Христофор Колумб, Васко да Гама, Фернандо Магеллан. |Фото: novate.ru.
Еще в VII веке нашей эры придворный китайский врач Чен Цан-Ши из династии Тан описал случай странного заболевания и смерти человека, после употребления в пищу морской рыбы - желтохвостого каранга. Тогда Цан-Ши в силу объективных причин не смог разгадать загадку, однако, есть все основания полагать, что причина смерти от морской рыбешки была та же, что и у многих испанских моряков в XV веке. Позднее, в 1520 году писец испанского двора при императоре Священной римской Империи и по совместительству короле Испании (объединенные Кастилия и Арагон) Карле V, Педро Мартире Д’Ангера описал многочисленные факты отравления моряков в экспедициях Христофора Колумба, Васко да Гама и Фернандо Магеллана.
Изабелла I Кастильская, Фердинанд II Арагонский и их внук Карл V, создатель Империи над которой никогда не заходит солнце. |Фото: novate.ru.
Интересный факт: до 1479 года никакой «Испании» не существовало. На Пиренейском полуострове было несколько католических королевств, которые вели многовековую войну с арабами в рамках Реконкисты (кампания по отвоевыванию с христианских территорий, которая началась еще в VIII веке нашей эры!). Самыми крупными были Кастилия, Арагон и Португалия. В 1479 году реконкиста была завершена и появилось новое, еще весьма рыхлое, держащееся главным образом на огромном авторитете Изабеллы I и Фердинанда II, королевство Испания.
Так что «технически» все христианское население Пиренеев в то время можно было называть «испанцами», хотя сами себя местные идентифицировали по тем «малым» землям откуда были родом. Вплоть до 1640 года королевство Португалия также было частью объединенной Испании, состоя с ее правителями в личной унии. Складывания наций в современном понимании началось только в XVI-XVII веках, главным образом после Тридцатилетней войны (1618-1648 год) и начала активного развития капитализма в Европе. Примечательно, что ряд проблем современной Испании с сепаратизмом отдельных земель тянется прямо из 15-го столетия.
Все дело в планктоне. |Фото: vk.com.
В последующие столетия записи о загадочных отравлениях морской рыбой в дальних экспедициях то и дело появлялись в самых разных документах. И только в 1866 году кубинский врач Фелипе Поэй, проанализировав все известные на тот момент случаи, ввел термин «сигуатера». Ученый считал, что данное отравление происходит из-за попадания в организм морских моллюсков, в частности планктона. В очередной раз загадочная сигуатера напомнила о себе уже в годы Второй мировой войны, когда рыбой стали травиться американские моряки. Тогда ВМС США подключило ученых и очень скоро ответ на загадку был найден.
Эпоха ВГО была интересным временем. |Фото: vk.com.
Виновником отравлений оказался особый и достаточно редкий биологический яд, который получил название сигуатоксин. Данное вещество имеет обычай накапливаться в мясе морских обитателей, главным образом рыб в результате поедания водорослей и планктона. Первоначально яд выделяется динофлагеллятами, одноклеточными организмами, обитающими в морской воде в тропических и субтропических широтах. Яд практически не выводится из тела морских жителей, постепенно накапливаясь в мясе все в большем количестве. При этом сигуатоксин в большинстве случаев безвреден для самой рыбы.
Моряки травились рыбой. |Фото: ya.ru.
На людей токсичное вещество действует по-разному. Как правило, последствия отравления проявляются через 1-6 часов после употребления рыбы в пищу. Интоксикация может сопровождаться рвотой, болью в животе, слабостью, диареей, даже галлюцинациями. Некоторым везет и у них отравление сигуатоксином протекает фактически незаметно. В ряде случаев яд оказывается смертельным для человека. Специфического лечения не существует, как правило, к отравившемуся человеку врачи применяют общий комплекс мер по снятию интоксикации с организма.
Каждый год не менее 50 тысяч отравлений. |Фото: peoriapublicradio.org.
По данным американской «Food and Drug Administration» (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов), каждый год регистрируется от 30 до 50 тысяч случаев отравления сигуатоксином. При этом американские врачи подчеркивают, что реальная цифра может быть выше, так как далеко не все случаи отравления выявляются из-за отсутствия клинических симптомов. Последнее наиболее масштабное отравление людей морепродуктами, содержащими данный яд, было зарегистрировано в Мексике. Тогда пострадало около 100 человек. В большинстве случаев планктонный токсин накапливается в рифовой морской рыбе, а именно в муренах, груперах, сериоле, барракудах.
Накапливается в мясе. |Фото: mancingmania.com.
Хотя отравления сигуатоксином достаточно редки, в свое время их вполне хватило для того, чтобы напугать морских первооткрывателей. На большинстве испанских кораблей запрещалось рыбачить в море. Ловили рыбу только тогда, когда на судне начинались настоящие проблемы с продовольствием. Однако даже тогда моряки старались определять (как им казалось) ядовитую рыбу при помощи визуального осмотра и вбрасывания серебряной монеты в уху. Так, если серебро чернело, моряки выбрасывали рыбу за борт.
Виной всему планктон. |Фото: twitter.com.
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