Как предотвратить скопление пыли на одежде и обуви дома

В шкафу бывают не только скелеты, но и пыль.

В одежном шкафу

И в самом идеальном шкафу пыли достаточно.

Обувь в шкафу - причина пыли.

В гардеробе

Гардероб - прекрасное место для хранения одежды.

Ох уж эта пыль.