Примеры, когда маркетологи навешали нам лапшу на уши, а мы и глазом не моргнули

Так или иначе каждый из нас становится жертвой рекламы. В 2019 году человеком года стала Грета Тунберг — юная экоактивистка, которая своей обличительной речью заставила людей по всему миру задуматься об экологии.

Мир мгновенно захлестнула «зеленая» волна. Все вокруг, кажется, только и делают, что сортируют мусор и компостируют банановые шкурки. Возьмешь лишний пакет, а на тебя уже и смотрят косо — не бережешь природу. Маркетологи такой инфоповод не упустили и сразу навязали нам множество мифов.

Мы изучили, какие мифы из рекламы неправда и почему на Новый год лучше покупать живую ель, а не искусственную.



Искусственные елки не экологичнее живых

Бамбуковые щетки не перерабатываются целиком

Металлические соломинки дорого производить

В современных градусниках нет ртути

Натуральные губки быстро портятся

Тканевые сумки и бумажные пакеты еще хуже, чем пластик

Одежда из переработанных вариантов не суперэкологичная

Надпись «эко» или «био» ничего не гарантирует

Многоразовые подгузники тоже вредят окружающей среде

Солнечные панели дорого и тяжело обслуживать

Нет разницы между «мужской» и «женской» косметикой

Чтобы укрепить иммунитет, недостаточно пить витамины

Специалисты говорят, что искусственная елка — не такой уж экологичный вариант, как может показаться на первый взгляд. Хотя все казалось логично: купил пластиковое дерево и наряжаешь его спокойно. А вот живая елка — ай-ай-ай, как это — уничтожать леса?Искусственные елки делают из металла и пластика и часто используют ПВХ, поэтому их трудно переработать, а само производство может быть токсичным. Если у вас уже есть искусственное дерево, постарайтесь использовать его как можно дольше.Многие экологичные товары, которые, к слову, стоят дороже обычных, не такие уж и «эко».Например, бамбуковые зубные щетки. Бумажная упаковка, деревянная ручка утилизируются, а вот маленькие щетинки — редко. Если вы живете в небольшом городе, у вас вряд ли есть предприятия, которые смогут переработать такой материал.Частенько в кафе вместо одноразовых трубочек нам предлагают металлические. На первый взгляд — более экологичный материал. Но, согласно исследованию, количество энергии, затраченное на производство 1 металлической соломинки, эквивалентно энергии, которая необходима для производства 90 пластиковых трубочек.Металлические соломинки реже выбрасывают, а значит, благодаря им уменьшается количество твердых отходов. Однако, чтобы окупить экологические затраты на производство металлической соломинки, вам придется использовать ее не менее 150 раз. Некоторые люди считают, что переход на более экологичные соломинки почти ничего не меняет — это просто капля в море другого пластика.Еще одна ошибка — выбрасывать старые градусники, якобы опасаясь, что в них ртуть. На самом деле ртуть используется в современных градусниках редко. Определить это можно так: если в вашем градуснике серебряная жидкость — скорее всего, это ртуть. Также ртуть гораздо тяжелее воды, поэтому такой градусник в воде сразу опустится на дно. Электронные термометры же содержат пластик и могут показывать неточные результаты.Натуральные губки из люфы, джута или морская губка — хорошая замена обычной. Но когда начинаешь пользоваться ей постоянно, возникают проблемы. Губка быстро приходит в негодность, забивается жиром и грязью, может повредить кожу, а еще это идеальная среда для размножения бактерий. Если менять губки часто, денег на них уходит существенно больше.На самом деле в использовании фруктовок, контейнеров, да и в целом своей тары вместо пластиковых пакетов нет ничего плохого. Только стоит подходить к вопросу разумно. Не нужно покупать сразу множество мешочков, на деле понадобится не более десяти. Несомненно, пластиковые пакеты наносят вред экологии. Но и с бумажными пакетами стоит быть аккуратными.Производство бумаги очень ресурсоемко: бумажный пакет требует примерно в 4 раза больше энергии, чем пластиковый, плюс химикаты и удобрения, используемые при производстве бумажных пакетов, наносят дополнительный вред окружающей среде. Это опасно, потому что люди, покупая бумажные пакеты, считают, что они не вредят экологии, и используют их более беспечно.Сегодня около 69 % одежды состоит из синтетических волокон, включая эластан, нейлон и акрил. Производство такой синтетики не проходит для окружающей среды бесследно — в атмосферу поступает множество выбросов. Многие бренды стали переходить на переработанные версии синтетических волокон, таких как полиэстер, часто рекламируя эту одежду как «более экологичный выбор».На самом деле это не так. Синтетические волокна остаются синтетическими и более экологичными от этого не становятся.Не все вещи с пометкой «эко» действительно экологичные. Чаще всего это красивый маркетинговый ход — товары известных брендов с такой маркировкой продаются лучше. Поэтому внимательно изучайте состав, иначе есть риск сильно переплатить.Специалисты вообще считают, что нет такого понятия, как «чисто экологический продукт». Чаще всего производители «выцепляют» из состава какой-то экологичный, натуральный продукт и уже называют товар «зеленым».На первый взгляд, многоразовые подгузники — отличный выход. Ведь свалки буквально завалены использованными памперсами. В среднем ребенок использует от 5 до 6 тысяч одноразовых подгузников, прежде чем приучится к горшку. По статистике, на памперсы приходится 7 % бытовых отходов кратковременного пользования.Но есть и другая сторона медали: затраты на электричество и воду, необходимые для стирки тканевых подгузников, а также сам процесс производства хлопка, который используется для их изготовления, делает многоразовые подгузники не такими уж экологичными. Тканевые подгузники оправдывают свою покупку, если их используют множество раз, в том числе для второго ребенка.Солнечная энергия — один из самых экологичных вариантов. Устройства не выбрасывают в окружающую среду вредных веществ, практически не наносят ущерб экосистеме. Маркетологи говорят, что, установив такие панели, вы существенно снизите расходы на энергию.Однако на самом деле солнечные батареи стоят недешево, и их установка может обойтись в кругленькую сумму. Также эффективность солнечных батарей падает в пасмурные дни, поэтому их установка нецелесообразна в некоторых регионах.Женщины чаще ухаживают за кожей лица и тела, но в магазинах также есть широкий ассортимент мужских продуктов. То есть мужичине нужно покупать крема только в серых, простых тюбиках, а женщина без проблем может позволить себе яркую упаковку.У мужчин и женщин действительно немного разная кожа, но косметика не имеет гендерной принадлежности. Средства стоит подбирать с учетом потребностей кожи, а не пола. Так же дело обстоит и с шампунями. Если хочется, мужчина не должен стесняться использовать средство с ароматом чайной розы.Специалисты говорят, что укрепить иммунитет — дело вовсе не простое и волшебной таблетки для этого не существует. В первую очередь врачи рекомендуют вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, заниматься спортом.Нет исследований, которые доказали бы, как те или иные витамины или препараты влияют на иммунитет человека, но если вы подозреваете, что вам не хватает каких-либо микроэлементов, можно проконсультироваться с врачом по поводу витаминов.