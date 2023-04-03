Красотки, что сводили мир с ума в 19-м веке

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Не секрет, что идеалы красоты меняются с течением времени. Но есть такие лица и такие девушки, чья привлекательность давно стала легендой.



Лиллиан Расселл была одной из первых популярных актрис. Она много пела и танцевала в варьете, а её стиль одежды, мимику и жесты копировали практически все женщины того времени

Фанни Кембл прославилась своими литературными произведениями, где высказывала свою критику по поводу рабства в Америке. Кроме того, эта девушка была успешной актрисой

Лотта Крабтри знала несколько иностранных языков, увлекалась верховой ездой и живописью, а также часто выступала на сцене и отдавала большие суммы на благотворительность

Мэри Андерсон не была профессиональной актрисой, но сыграла множество главных ролей в постановках шекспировских пьес. А ещё девушка обладала очаровательным голосом и природной грацией

Красавица Энн Сазерленд прославилась благодаря тому, что именно её фотографии одними из первых стали вкладывать в пачки табака в качестве рекламы. В то время редко можно было увидеть фотографии красоток в рекламных целях

Эвелин Несбит была одной из самых известных натурщиц девятнадцатого века. Её лицо часто мелькало на картинах, почтовых открытках и игральных картах

Грациозная Айседора Дункан покорила мир своими завораживающими танцами и невероятной харизмой. Кроме всего прочего, она ещё была и женой Сергея Есенина

Билли Барлоу сводила с ума тысячи мужчин своими точенными ножками, мелькающими во время танцев. Эта девушка много гастролировала по всему свету с опереттами и водевилями

Хелен Анна Хельд блистала в бродвейских постановках и тоже любила показать свои изящные ножки в чулочках

Лилли Лангтри долгое время была фавориткой короля Великобритании Эдуарда Седьмого, подругой Оскара Уайльда и музой художника Джонна Миллеса. Эта девушка смогла открыть свой собственный театр, где она и выступала долгое время

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