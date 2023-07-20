Полейте орхидею этой водой

Чтобы орхидея долго и пышно цвела, ей необходимы полезные подкормки, поддерживающие её нормальный рост и развитие.

В качестве такого удобрения подойдёт самая обыкновенная минеральная вода!







Минеральная вода содержит в себе фосфор, серу, кальций, магний и многие другие вещества в доступной форме для орхидеи.







В 1 л воды растворите 100 мл минералки.







Поливайте погружным методом только те орхидеи, у которых побелели корни — это характерный признак того, что цветку необходима вода. Повторяйте такую процедуру раз в 2 месяца, и красавица орхидея скажет вам спасибо!









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